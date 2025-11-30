Ez a magyar város bekerült a világ a top 10 karácsonyi úticélja közé

A világ 25 legjobb karácsonyi úticélját összegző listán ez a magyar város a 7. helyezést érte el!

A privacyjournal.net a TripAdvisor és a Kayak értékelései alapján összeállította a világ 25 legjobb karácsonyi városnéző túráit kínáló városának listáját. Az értékelés során olyan szempontokat vettek figyelembe, mint karácsonyi városnéző ajánlatok száma, ezek ára, valamint az elérhető nyelvek, továbbá a szállások ára. A listára többek között a karácsonyi vásároknak köszönhetően, a magyar főváros is felkerült és igencsak előkelő helyen: Budapest a 7. lett, és olyan városokat utasított maga mögé, mint Róma, München, New York, Párizs és Bécs – szúrta ki a vince.hu.

Első helyen egyébként London végzett, második Amszterdam a harmadik pedig a németországi Nurenberg lett a listán.

Budapesten a Duna mindkét oldalán megtalálhatóak a karácsonyi vásárok, a városnéző túrák pedig betekintést nyújtanak a változatos magyar ünnepi hagyományokba. A túrák gyakran ötvözik a karácsonyi vásárokban tett kirándulást Budapest egyedülálló termálfürdő-kultúrájának élményével, és igazán szürreális élményt nyújt, amikor te pedig a szabadtéri termálmedencékben pihensz, miközben a hó szállingózik. - jellemezték Budapestet a kiadványban.

A szempontok között a karácsonyi vásárokat is értékelték, ennek kapcsán pedig külön megemlítik az Advent Bazilikát. Ahogy írják, a lenyűgöző 3D fényvetítésnek köszönhetően a karácsonyi történetek és a magyar népi hagyományok a templom homlokzatán elevenednek meg, klasszikus zenétől kísérve.

A legjobb 25 karácsonyi úticélt összegző listát itt tudod megnézni.

