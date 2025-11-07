Jótékonysági koncert és példamutató összefogás: így segítenek a vendéglátóhelyek a bántalmazott nőkön

A Billog hamburgerező, amelyet már állatmenhelyek és az egészséges életmód támogatása miatt is ismerhetünk, most a bántalmazott nőket karolja fel a GarconGO komplett vendéglátóipari rendszereket kínáló céggel együtt. A kezdeményezésben már több mint 500 vendéglátóhely vesz részt, és elég egyetlen gombnyomás, hogy a kiszolgáltattakon segíteni tudjanak.
A kezdeményezés célja, hogy a bántalmazott nők feltűnésmentesen tudjanak segítséget kérni.
Ehhez a GarconGO kifejlesztett egy Angel Shot nevű gombot, amit beépítettek az általuk készített rendelésfelvevő szoftverbe is.
Így már több mint 500 vendégláhely monitorán, tabletjén, telefonján és minden olyan eszközön, amely a rendelés felvételre szolgál, megjelent a segélykérő gomb. aki a gombot használja, jelzi azt, hogy bajban van, ami az étterem összes eszközén megjelenik, sőt, ha az adott helynek van nyomtatója, akkor az is kiad egy papírt. A dolgozók a jelzést látva hívják a rendőrséget, és diszkréten a bántalmazott védelmére kelnek.
A szoftver bevezetésével egy időben a GarconGo reklámügynöksége, az Effectivo Communications, tájékoztató és oktatóanyagot is készít. Ebben a Billog megosztja saját tapasztalatait, hogy ezzel segítse a többi vendéglátóhelyet abban, hogyan érdemes eljárni, ha problémás helyzet adódik. Azokban az egységekben, ahol az Angel Shot gomb már működik, tájékoztató plakátokat is kihelyeznek. Ezek bemutatják a gomb használatát, valamint a segélykérő kézjeleket is.
Jótékonysági koncert a bántalmazott nők védelmében
Talán szokatlan lehet, hogy egy hamburgeres hely szervez jótékonysági koncertet és fórumot a bántalmazott nők védelmében, de a Billog épp ezt teszi, ugyanis november 7-én a Lechner Rendezvényközpontban (1106 budapest, Maglódi út 12.) 18 órától lehetőség van részt venni mindenki számára a A NÉMÁK HANGJAI koncerten.
A részletes program:
- 17:30 Helyszín jegyvásárlás, sajtóregisztráció
- 18:00 Angel Day Fórum megnyitó
- 18:30 Mérő Vera kérdez, billog válaszol
- 19:00 Bátor Nők Fóruma
- 20:00 Nane Fórum
- 21:00 G Nagy Réka Viktória
- 21:30 SZEDER akusztik
- 22:00 Garda Zsuzsa Piano Duo
- 22:30 Sóti Juli & Sin Seekas
- 23:59 Kapuzárás
Az eseményen a segítő szervezeteket is meg lehet ismerni:
- NANE
- Patent
- Segítek egy családot
- Tokaj Art Wine (Angel Wine)
- Anyák az Anyákért Alapítvány
- GarconGO
- FADOV
- Angyaljárat Alapítvány
- Cleanne
- EQALL
- Heti betevő
- Nők az építőiparban
- MENŐK
- Defibrillátor Plusz
- Önvédelemoktatás (Kovács Ildikó)
- Mérő Vera, író
- Baba-Apa csoport
- Medspot
Bátor Nők Fóruma pódiumbeszélgetés résztvevői:
- Renner Erika,
- Takács Hajnal,
- Makai Viki,
- Orosz Bernadett,
- Pintér Marianna.
A koncerten lehetőség lesz a nők bántalmazása elleni kampányt támogatni adomány formájában.
Belépőjegy vásárlása a TIXÁN keresztül lehetséges. Az esemény pedagógusoknak és diákoknak ingyenes.