2025.11.07.

Jótékonysági koncert és példamutató összefogás: így segítenek a vendéglátóhelyek a bántalmazott nőkön

Már több mint 500 vendéglátóhely csatlakozott a Billog közéleti hamburgerező kampányához, aminek célja, hogy egy gombnyomással segítsék a bántalmazott nőket.

A Billog hamburgerező, amelyet már állatmenhelyek és az egészséges életmód támogatása miatt is ismerhetünk, most a bántalmazott nőket karolja fel a GarconGO komplett vendéglátóipari rendszereket kínáló céggel együtt. A kezdeményezésben már több mint 500 vendéglátóhely vesz részt, és elég egyetlen gombnyomás, hogy a kiszolgáltattakon segíteni tudjanak.

A kezdeményezés célja, hogy a bántalmazott nők feltűnésmentesen tudjanak segítséget kérni.

Ehhez a GarconGO kifejlesztett egy Angel Shot nevű gombot, amit beépítettek az általuk készített rendelésfelvevő szoftverbe is.

Így már több mint 500 vendégláhely monitorán, tabletjén, telefonján és minden olyan eszközön, amely a rendelés felvételre szolgál, megjelent a segélykérő gomb. aki a gombot használja, jelzi azt, hogy bajban van, ami az étterem összes eszközén megjelenik, sőt, ha az adott helynek van nyomtatója, akkor az is kiad egy papírt. A dolgozók a jelzést látva hívják a rendőrséget, és diszkréten a bántalmazott védelmére kelnek.

A szoftver bevezetésével egy időben a GarconGo reklámügynöksége, az Effectivo Communications, tájékoztató és oktatóanyagot is készít. Ebben a Billog megosztja saját tapasztalatait, hogy ezzel segítse a többi vendéglátóhelyet abban, hogyan érdemes eljárni, ha problémás helyzet adódik. Azokban az egységekben, ahol az Angel Shot gomb már működik, tájékoztató plakátokat is kihelyeznek. Ezek bemutatják a gomb használatát, valamint a segélykérő kézjeleket is.

Jótékonysági koncert a bántalmazott nők védelmében

Talán szokatlan lehet, hogy egy hamburgeres hely szervez jótékonysági koncertet és fórumot a bántalmazott nők védelmében, de a Billog épp ezt teszi, ugyanis november 7-én a Lechner Rendezvényközpontban (1106 budapest, Maglódi út 12.) 18 órától lehetőség van részt venni mindenki számára a A NÉMÁK HANGJAI koncerten.

A részletes program:

  • 17:30 Helyszín jegyvásárlás, sajtóregisztráció
  • 18:00 Angel Day Fórum megnyitó
  • 18:30 Mérő Vera kérdez, billog válaszol
  • 19:00 Bátor Nők Fóruma
  • 20:00 Nane Fórum
  • 21:00 G Nagy Réka Viktória
  • 21:30 SZEDER akusztik
  • 22:00 Garda Zsuzsa Piano Duo
  • 22:30 Sóti Juli & Sin Seekas
  • 23:59 Kapuzárás
Kezdeményezés a bántalmazott nők védelmében

Az eseményen a segítő szervezeteket is meg lehet ismerni:

  • NANE
  • Patent
  • Segítek egy családot
  • Tokaj Art Wine (Angel Wine)
  • Anyák az Anyákért Alapítvány
  • GarconGO
  • FADOV
  • Angyaljárat Alapítvány
  • Cleanne
  • EQALL
  • Heti betevő
  • Nők az építőiparban
  • MENŐK
  • Defibrillátor Plusz
  • Önvédelemoktatás (Kovács Ildikó)
  • Mérő Vera, író
  • Baba-Apa csoport
  • Medspot

Bátor Nők Fóruma pódiumbeszélgetés résztvevői:

  • Renner Erika,
  • Takács Hajnal,
  • Makai Viki,
  • Orosz Bernadett,
  • Pintér Marianna.

A koncerten lehetőség lesz a nők bántalmazása elleni kampányt támogatni adomány formájában.

Belépőjegy vásárlása a TIXÁN keresztül lehetséges. Az esemény pedagógusoknak és diákoknak ingyenes.

