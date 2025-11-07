Jótékonysági koncert és példamutató összefogás: így segítenek a vendéglátóhelyek a bántalmazott nőkön

Már több mint 500 vendéglátóhely csatlakozott a Billog közéleti hamburgerező kampányához, aminek célja, hogy egy gombnyomással segítsék a bántalmazott nőket.

A Billog hamburgerező, amelyet már állatmenhelyek és az egészséges életmód támogatása miatt is ismerhetünk, most a bántalmazott nőket karolja fel a GarconGO komplett vendéglátóipari rendszereket kínáló céggel együtt. A kezdeményezésben már több mint 500 vendéglátóhely vesz részt, és elég egyetlen gombnyomás, hogy a kiszolgáltattakon segíteni tudjanak.

A kezdeményezés célja, hogy a bántalmazott nők feltűnésmentesen tudjanak segítséget kérni.

Ehhez a GarconGO kifejlesztett egy Angel Shot nevű gombot, amit beépítettek az általuk készített rendelésfelvevő szoftverbe is.

Így már több mint 500 vendégláhely monitorán, tabletjén, telefonján és minden olyan eszközön, amely a rendelés felvételre szolgál, megjelent a segélykérő gomb. aki a gombot használja, jelzi azt, hogy bajban van, ami az étterem összes eszközén megjelenik, sőt, ha az adott helynek van nyomtatója, akkor az is kiad egy papírt. A dolgozók a jelzést látva hívják a rendőrséget, és diszkréten a bántalmazott védelmére kelnek.

A szoftver bevezetésével egy időben a GarconGo reklámügynöksége, az Effectivo Communications, tájékoztató és oktatóanyagot is készít. Ebben a Billog megosztja saját tapasztalatait, hogy ezzel segítse a többi vendéglátóhelyet abban, hogyan érdemes eljárni, ha problémás helyzet adódik. Azokban az egységekben, ahol az Angel Shot gomb már működik, tájékoztató plakátokat is kihelyeznek. Ezek bemutatják a gomb használatát, valamint a segélykérő kézjeleket is.

Jótékonysági koncert a bántalmazott nők védelmében

Talán szokatlan lehet, hogy egy hamburgeres hely szervez jótékonysági koncertet és fórumot a bántalmazott nők védelmében, de a Billog épp ezt teszi, ugyanis november 7-én a Lechner Rendezvényközpontban (1106 budapest, Maglódi út 12.) 18 órától lehetőség van részt venni mindenki számára a A NÉMÁK HANGJAI koncerten.

A részletes program:

17:30 Helyszín jegyvásárlás, sajtóregisztráció

18:00 Angel Day Fórum megnyitó

18:30 Mérő Vera kérdez, billog válaszol

19:00 Bátor Nők Fóruma

20:00 Nane Fórum

21:00 G Nagy Réka Viktória

21:30 SZEDER akusztik

22:00 Garda Zsuzsa Piano Duo

22:30 Sóti Juli & Sin Seekas

23:59 Kapuzárás

Kezdeményezés a bántalmazott nők védelmében

Az eseményen a segítő szervezeteket is meg lehet ismerni:

NANE

Patent

Segítek egy családot

Tokaj Art Wine (Angel Wine)

Anyák az Anyákért Alapítvány

GarconGO

FADOV

Angyaljárat Alapítvány

Cleanne

EQALL

Heti betevő

Nők az építőiparban

MENŐK

Defibrillátor Plusz

Önvédelemoktatás (Kovács Ildikó)

Mérő Vera, író

Baba-Apa csoport

Medspot

Bátor Nők Fóruma pódiumbeszélgetés résztvevői:

Renner Erika,

Takács Hajnal,

Makai Viki,

Orosz Bernadett,

Pintér Marianna.

A koncerten lehetőség lesz a nők bántalmazása elleni kampányt támogatni adomány formájában.

Belépőjegy vásárlása a TIXÁN keresztül lehetséges. Az esemény pedagógusoknak és diákoknak ingyenes.

