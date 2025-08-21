Ez az egyszerű esti szokás közel egy órával több alvást hoz

Az álmatlanság mára valóságos népbetegséggé vált: sokan órákig forgolódnak az ágyban, éjszaka többször is felriadnak, és reggel fáradtabban ébrednek, mint amikor lefeküdtek. A kutatók most egy egyszerű módszert találtak a probléma megoldására, ami valóban hatásos lehet.

Heti 2 jóga akár két órával is meghosszabbíthatja az éjszakai alvást

A BMJ Evidence-Based Medicine szaklapban közölt elemzés szerint bizonyos kímélő, alacsony intenzitású mozgásformák nemcsak az elalvást segítik elő, hanem mélyebb és hosszabb alvást is biztosítanak. A kutatás 22 randomizált klinikai vizsgálat adatait dolgozta fel, amelyekben több mint egy tucat, gyógyszermentes álmatlanság-kezelési módszert – a testmozgástól kezdve az akupunktúrán és masszázson át egészen a kognitív viselkedésterápiáig – hasonlítottak össze.

A legeredményesebbnek a jóga, a tai chi, valamint a séta/kocogás bizonyult.

Heti 2–6 alkalomnyi jógázás akár két órával is meghosszabbíthatja az éjszakai alvást, és jelentősen lerövidíti az éjszakai ébredésekkel töltött időt. A lassú, áramló mozdulatokra és tudatos légzésre épülő tai chi átlagosan több mint 50 perccel növelheti az alvásidőt, míg a rendszeres séta vagy könnyed futás nemcsak fizikailag fárasztja ki a szervezetet, hanem hormonális hatásai révén is támogatja a pihentető alvást:

csökkenti a stresszhormonok szintjét, serkenti a melatonin termelődését, és elősegíti a mélyalvást.

A titok a rendszerességben és a fokozatosságban rejlik, de nem mindegy az sem, mikor mozgunk:

a koraibb edzések frissítenek és energizálnak,

míg a késő esti, intenzív sport sokakat felpörgethet, megnehezítve az elalvást.

Forrásunk volt.