Strandos kedvenc házilag: itt a Lidl akciós kütyüje, imádni fogja a család a kánikulában

Hűsítő, színes, vidám – a jégkása a nyári gyerekkor egyik legkedvesebb emléke. Mostantól viszont otthon is elkészítheted, ráadásul egészségesebb verzióban, köszönhetően a Lidl új, egészen olcsó konyhai eszközének.

Július 7-től egy igazán praktikus nyári újdonság kerül a Lidl polcaira: jégkásakészítő gép, amelyet mindössze 11 999 forintos áron szerezhetsz be. Ez a készülék nemcsak pénztárcabarát, de a család egészséges hűsölését is szolgálja – főleg, ha unod a mesterséges színezékekkel és adalékanyagokkal teli, drága fagyizós jégkásákat.

A Lidl termékével elkészítheted a gyerekek kedvencét sokkal egészségesebb változatban Getty Images

Mit tud a Lidl jégkásagépe?

Ez az eszköz a praktikum és egyszerű használat tökéletes elegye:

2-fokozatú aprítás a különböző jégállaghoz – a durvább vagy a finomabb textúrát is könnyen beállíthatod

nemesacél penge gondoskodik a gyors, hatékony jégzúzásról

kompakt, könnyen tisztítható kialakítás – ideális választás akár kisebb konyhákba is

Miért jobb, mint a bolti jégkása?

A bolti vagy fagyizós jégkásák jóval drágábbak, és gyakran tartalmaznak:

mesterséges aromákat

élénk, de egészségtelen színezékeket

túl sok hozzáadott cukrot

Ezzel szemben a Lidl jégkásakészítőjével te döntöd el, mi kerül a pohárba: friss gyümölcs, 100%-os gyümölcslé, házi szirup, vagy akár cukormentes változatok is készíthetők vele. Így nemcsak finomabb, de sokkal egészségesebb jégkásákat készíthetsz a gyerekeidnek – és magadnak is!

Igazán kompakt kis gép Lidl

Tökéletes nyári program gyerekekkel

A gép használata annyira egyszerű, hogy akár közösen is elkészíthetitek a saját jégkása-költeményeiteket. Válasszatok gyümölcsöt, turmixoljátok össze, zúzzátok le a jeget, és már kész is a hűsítő, színes, természetes nasi! Egy kis kreativitással akár mini jégkásabár is lehet a konyhátokból.

Egyszeri befektetés, sok nyári élmény

A 11 999 forintos ár hosszú távon igazán kifizetődő – gondolj csak bele, mennyibe kerülne néhány hét alatt, ha minden séta vagy strandolás után megállnátok egy jégkásáért. Ráadásul otthon elkészítve mindig tudod, mit iszol vagy mit adsz a gyereknek.

