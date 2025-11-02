Ezért tesznek a japánok egy darab pénzérmét a hűtő tetejére – A saját érdekünkben érdemes ellesni tőlük

Lehet találkoztál már a furcsa szokással fotókon vagy akár, ha Japánban jártál élőben is, de miért tesznek apró tárgyakat a hűtő tetejére? Lehet érdemes ellesnünk tőlük!

Sokan nem tudják, hogy egy közönséges hűtőszekrény is hatással van otthonuk energiájára. A feng shui szerint a konyha az a hely, amely szabályozza az otthon energiaáramlását. A hűtőszekrény pedig az egyik energiaforrás, ahol a testet és a lelket egyaránt tápláló ételeket tárolják. Ez a látszólag egyszerű háztartási készülék, ha gondosan ügyelünk rá, gazdagabbá teheti az életünket.

A feng shui pozitív energiái miatt raknak a japánok apró tárgyakat a hűtőre

A japánok apró tárgyakat helyeznek el hűtőszekrényükön, hogy szerencsét és gazdagságot hozzanak otthonukba. Ez növeli a vitalitást, bőséget és jólétet hoz.

A feng shui szerint a hűtőszekrény fém elem, ezért környezetének tisztának és rendezettnek kell lennie, mivel a rendetlenség megzavarja az energiaegyensúlyt és blokkolja a pozitív energiákat.

Mire ügyeljünk? Ne helyezzünk kenyérpirítót, mikrohullámú sütőt vagy más elektronikus készüléket a hűtőszekrény tetejére. Ezek túlzott feszültséget kelthetnek a tűz és a fém energiái között, ami energiaveszteséghez és anyagi károkhoz vezethet.

Soha ne tegyünk virágokat a hűtő közelébe

Kerüljük a fa dekorációkat és növényeket. Bár a virágok szívesen látottak a konyhában, nem szabad a hűtőszekrény közelében elhelyezni őket, mert ütköznek a fémmel, gyengítve annak energiáját.

Ugyanez vonatkozik a fa keretekre, zöld színű dekorációkra vagy mágnesekre is. Helyettük válasszunk fém vagy arany kiegészítőket, melyek fokozzák a pénzügyi energiát.

A gazdagság egyik alapja a tisztaság és a rend

Ne akasszunk számlákat, bevásárlólistákat vagy régi mágneseket a hűtőszekrényre. A feng shui szerint a kis tárgyak felhalmozódása a pénzügyi energia stagnálását szimbolizálja. A legrosszabb, amit tehetünk, hogy számlákat akasztunk a hűtőszekrényre, mivel az pénzügyi veszteséget jelez.

Tegyünk a hűtőre, közelébe energianövelő tárgyakat

A számlák helyett tegyük fel a sikeres eredmények emlékeit, diplomákat, családi fényképeket vagy éppen jókívánságokat –

bármit, ami örömöt és hálát vált ki belőlünk, így otthonunk energiája is növekedni fog.

Helyezzünk bőséget szimbolizáló tárgyakat a hűtőszekrényére. Egy aranyérme, egy kínai szerencsecsomó vagy egy érmét tartó béka, a gazdagság szimbólumai, egytől egyig serkentik a pénz áramlását, bőséget és energiát adnak a térnek.

Szerencsehozók: Ezenkívül a gyümölcsök, gabonafélék vagy érmék képei is a bőséget és a jólétet szimbolizálják.

