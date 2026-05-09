A tisztaság jele valójában az, ha nem illatos a lakásunk – Interjú Bartus Marcell-lel, az Ecetes Sráccal

Bartus Marcell színész, közegészségügyi szakember és a tRENDrakó oldal szíve-lelke, akit sokan csak úgy ismernek: az Ecetes Srác. Az Ecetes Srác jegyzetei – A vegyszermentes háztartás bibliája (Durván bővített kiadás) című könyvében egyszerű, világos és követhető tippeket ad egy egészséges és vegyszermentes otthon megteremtéséhez. A Nosaltynak adott interjújában beszélt az oldal indulásáról, arról, hogy a tisztaság valójában nagyon egyszerű és meglehetősen prózai részletekben rejlik, és hogy mi a baj azzal, ha az öblítőillat és a tisztaság közé egyenlőségjelet teszünk.

Idejövet ugyanúgy sminkeltem, és ugyanúgy raktam fel parfümöt, ahogy egyébként mindig, de egy pillanatra megbicsaklott a kezemben a púderecset meg a parfümösüveg. A videóid hatására elgondolkodtam rajta, hogy vajon mi ragad így a ruhámba, mit kenek az arcomra, és hogy vajon jó-e ez nekem... Hol van az arany középút abban, hogy a vegyszermentes háztartás jelentőségét is megértesd a követőiddel, de ne is rémiszd halálra őket?

Nem érdekel, hogy más milyen takarítószereket használ, hogy milyen a WC-je, hogy sminkeli magát, mert illetlen dolog ebben vájkálni, ráadásul szerintem nem is normális, ha valaki ezzel foglalkozik. Ahogy te is mondtad, létezik arany középút, hiszen én is használok parfümöt például. Megnézem, mit tartalmaz, igyekszem minél természetesebb összetevőket használó márkákat választani, bár tisztában vagyok vele, hogy a megfelelő hatást csak természetes alapanyagokkal nagyon nehéz elérni.

Ehhez kellenek a szintetikus anyagok?

Pontosan, és azt is nagyon fontos tisztázni, hogy nem minden szintetikus anyag való az ördögtől. Nem szabad túl sokat használni, mert a vegyszerek esetén érvényesül a kumulatív hatás, vagyis a szervezetünkben a velünk érintkező vegyi anyagok mennyisége összeadódik, ráadásul erősítik is egymást.

Ezt hogy képzeljem el? A tusfürdőm, a testápolóm, a parfümöm és a kézmosó szappan így vagy úgy, de mind bekerül a szervezetembe?

Használsz mosószert, öblítőt, a ruhádat, amit ezekkel kimostál, felveszed, az érintkezik a bőröddel, magadra fújod a dezodorod, a parfümöd, a hajlakkod, és ezek mindegyikében vannak tartósítószerek, szintetikus vagy épp természetes illóolajok, amiknek a mennyisége összeadódik a szervezetedben. Jól hallottad, a természetes illóolajok közül sem mindegyik jó a szervezetünknek. Egy-egy szer nem okozna semmilyen problémát, mert úgy vannak kitalálva.

Úgyhogy visszatérve az egyensúlyhoz, szerintem a parfümöt nem kell elhagyni, és a sminkről sem kell lemondani, főleg akkor nem, ha önbizalmat ad. Önbizalom nélkül a vegyszermentes háztartás sem fog működni, legfeljebb kiégsz a nagy erőlködésben, vagy úgy jársz, mint a fogyókúrában a jojóeffektussal: egy idő után feladod, és még több vegyszert vásárolsz.

Viszont, ha fogod, átnézed a készleteid, és amit tudsz, azt kiváltod valamilyen természetes anyaggal, akkor annak, ami közvetlenül érintkezik a bőröddel, már nem lesz olyan súlyos a hatása.

Csak hát elsőre tökéletes, vegyszermentes otthont akarunk, aztán jön az első csalódás…

Na, de pont az a lényeg, hogy nem egy ember kell, aki tökéletesen csinálja, hanem sok ember, aki törekszik a tökéletességre. Látod, neked is eszedbe jutott megnézni, hogy milyen összetevők vannak a púderedben, ami önmagában kijelöl egy jó irányt, hiszen elgondolkodtál azon, hogy olyan valamit is használhatnál, ami jobb a szervezetednek.

Az Ecetes srác jegyzetei című könyved egyik nagy tanulsága, hogy amolyan nulladik lépésként tanuljuk meg feltenni magunknak a kérdést: „Tényleg szükségem van erre?” Nehéz elhinni, hogy egy ilyen kis gesztus ekkora jelentőséggel bír.

Mondok egy példát, aminek semmi köze a takarításhoz. Akció van valamelyik könyvesbolt webshopjában, és épp akciós az a kötet, amit már régóta meg akarok venni. Berakom a kosárba, de nem veszem meg rögtön, hanem körbemegyek a lakásban, és megnézem, hogy hány könyvem van, amiket nem olvastam még el.

És mi a lélektani határ?

Ha legalább öt ilyen könyvet találok, akkor nem veszek újat. A túlfogyasztás ellen nagyon jól lehet védekezni azzal, hogy időt adunk magunknak. Nem azt mondom, hogy ne vedd meg, de miután kosárba tetted, várj egy kicsit, nézz körül otthon, és gondold át, hogy valóban szükséged van-e rá. A legtöbb esetben egyébként ki fog derülni, hogy nincsen.

A könyv kitér arra is, hogy a tiszta és egészséges otthon egyik kulcsa a portalanítás

A könyved egyik legpraktikusabb része, hogy adsz kis listákat az olvasóidnak arról, hogy mit érdemes naponta takarítani, mit hetente, és mit havonta. Kitérsz arra is, hogy a tiszta és egészséges otthon egyik kulcsa a portalanítás, és hogy az ágyunkat is érdemes, legalább akkor, amikor ágyneműt cserélünk, átporszívózni. Most, amikor minden arról szól, hogy amit csinálsz, az legyen minél látványosabb, vizuálisan minél inkább kommunikálható, mennyire nehéz átadni, hogy az esztétikus otthonhoz vezető első lépést valójában ilyen, nagyon prózai módon kell megtenni?

Amúgy van látványos része, mert a színes, agyonillatosított tisztítószereket egy idő után kirakhatod az otthonodból. Na, azt a változást, hogy a fiókod vagy a takarítószekrényed felszabadul, észre fogod venni, hiszen nagyobb lesz az élettered.

Ezen a ponton egyébként mindenkinek javasolnám, hogy először számolja meg, mennyi tisztítószert tart otthon, aztán gondolja el, hogy mennyit használ valójában takarításra.

Abban viszont igazad van, hogy nem kell raklapnyi csinos üvegcsét vásárolni az általad készített mosogatógép-kapszuláknak. Azért vannak a recepteknél 600–700 ml-es egységek megadva, mert Magyarországon ekkora egy átlagos befőttesüveg űrtartalma. A matrac kiporszívózása két percet vesz igénybe, nem egy nagy dolog, viszont érezhetően tisztább lesz az otthonod, mivel csökken a por mennyisége.

Egy városlakónak nem örökös és hiábavaló küzdelem ez a portalanítás?

A legtöbb por a nagy szövetfelületeken tapad meg. Például, ha te sokáig hagyod a mosott ruhát a szárítón, akkor a textileken megtapad a por, azzal tele lesz a lakásod, így szép lassan beleeszi magát a matracodba, és megjelennek a poratkák, amik imádnak a bőröddel táplálkozni. Tudom, nagyon undorítóan hangzik, de ha ebbe belegondolsz, mindjárt lelkesebben fogod azt a heti két-három percet rászánni az ágy kiporszívózására. Annál is inkább, mert ha elhanyagolod, annak egyenes következménye lesz a bőrszárazság, rosszabb esetben az ekcéma, de akár allergia is kialakulhat tőle. Ebben az amúgy is súlyosan allergén szezonban jobb nem terhelni tovább a szervezetünket.

Mik még a tiszta otthon ismérvei?

Például az, hogy nincs illat a lakásban. Sokan gondolják, hogy ha illatos WC-tisztítót vesznek, az a jó, de valójában épp az ellenkezője igaz. Egész nap milliónyi hatás ér bennünket az utcán, a munkahelyünkön, a tömegközlekedésen, ami nagyon igénybe veszi az idegrendszerünket, és az otthonunknak épp abban kéne segítenie, hogy megpihenhessen. Ehhez nem árt, ha kigyomláljuk a súlyos vegyszereket a környezetünkből.

Kívül-belül teret szabadítunk fel ezzel a hatásminimalizálással?

Igen, mert a legtöbb vegyszer a bennük lévő illatosítószerek miatt idegkárosító hatással rendelkezik. Ha valami neked állandóan izgatja az idegrendszered, akkor nem tudsz megnyugodni, és sokszor még csak nem is tudod, hogy mi okozza ezt az állandó feszültséget. Vannak ezek az automata lakásillatosítók, amik ott állnak a szekrény tetején, és adott időközönként légfrissítőt permeteznek a szobába. Egyrészt megijeszt, ami egy folyamatos stresszhatás, másrészt, amit a levegőbe fúj, az elvileg lemosható vegyszer, na de ki fürdik meg minden egyes fújás után? Senki, viszont belemegy a hajadba meg a ruhádba, és egész nap hurcolod magaddal.

Elárulom, hogy van olyan WC-illatosító, aminek a hatóanyaga, bejutva a bőrödön át, vizelési ingert okoz, hát ne mondjuk már, hogy ez normális!

Mi jut eszedbe arról, hogy terápiás takarítás?

A takarítás tényleg terápia, az utóbbi időben fedeztem fel én is, hogy amikor nagytakarítást csinálok, tehát egyszerre több helyiséget is kitakarítok a lakásban, mindig jó ötleteim támadnak. Hiszen semmi más dolgom nincs, mint arra figyelni, hogy az a tárgy vagy szoba a lehető legtisztább legyen, aminek a mozdulatai zsigerből jönnek, vagyis marad hely az ötleteknek. Nem szólva arról, hogy milyen jól érzem magam takarítás után.

Közhely, én is sokszor elmondtam már, de ha rend és rendszer van az otthonodban, könnyebben lesz rend és rendszer az életedben. Hatalmas kamu, hogy a zseni átlátja a káoszt, az igazi zsenik valójában szeretik a rendet.

Egy ideje elképesztően népszerűek Instagramon a takarítós, rendszerezős, készletfeltöltős videók, sőt, volt, amikor én is elmerültem ezekben a tartalmakban, mert a nagy munkastressz közepette borzasztóan jólesett nézni, hogy a vágásoknak hála, valaki sitty-sutty patyolat rendet varázsol az otthonában. Rengeteg jogos kritika éri ezeket a videókat, elsősorban a túlfogyasztás miatt, de te hogy látod? Lehet inspirálódni belőlük, vagy inkább kerüljük el őket?

A népszerűségük oka megmagyarázhatatlan, de azt kijelenthetjük, hogy az idegrendszerünkre – a jó ég tudja, miért – nyugtató hatással van, ahogy te is mondtad. Nemcsak az nyugtat meg, amit csinálnak, hanem az is, ahogy csinálják, hiszen a legtöbb ilyen ASMR-videónak a ritmikus kopogása az, ami jólesik az agyadnak. Ráadásul a végeredmény szép, mi pedig szeretünk szép dolgokat nézni, és ott van a bőség, hogy mindenből van elég, sőt még több is. Ez ugyanolyan, mint hogy mindenki lefotózza a karácsonyi meg a húsvéti asztalt, ami tele van minden jóval. Nyilván az jár az én fejemben is közben, hogy ki iszik meg ennyi cukros üdítőt, de azért általában tetszenek ezek a videók. Tulajdonképpen maga az oldalam, a TrendRakó is egy hasonló videóval kezdődött.

Erről mesélnél egy kicsit?

Volt nálunk egy felújítás, ami után nekiálltam rendbe tenni a gardróbszekrényem, mert úgy éreztem, hogy valami nyomaszt, és arra gondoltam, talán a szekrényben uralkodó káosztól érzem ennyire kényelmetlenül magam. Megcsináltam, tényleg jobb lett, és az jutott eszembe, hogy ezt meg kéne mutatni másoknak is, hiszen ez a rend valami gyönyörű. Összevásároltam mindenféle dobozt meg tárolóeszközt, aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy egyre-másra hívogatnak magukhoz a háziasszonyok, hogy tanítsam meg őket is rendet rakni.

Ehhez mit szóltál?

Arra gondoltam, hogy ez így nincs jól, hogy ez valahogy mégsem normális. Menjek el egy háztartásba, ahol azért fizetnek, hogy még több pénzért csetreszeket, dobozokat, különféle rendszerezőket vásároljak neki? Nem erről szól a rend otthon. Sajnos vagy nem sajnos, a rend a minimalizmusról szól.

Arról a minimalizmusról, ami nem kényszerít minket arra, hogy elvegyünk az életünkből dolgokat, amiket amúgy élvezünk, de nem is engedi, hogy hozzáadjunk felesleges elemeket, amik épp az élvezetet gátolják.

Valójában ugyanis ez a túlzsúfolt rendetlenség az oka annak, hogy nem tudjuk élvezni az életet. Az látszik, ha valaki küzd az életében a rendetlenséggel. Figyeld ilyen szemmel az embereket az utcán: aki nincs rendben lelkileg, annak ez a labilitás látszik a külsején is, és biztos, hogy nyomot hagy az otthonán is. Mert vagy túlsterilizálja, vagy hagyja eluralkodni a káoszt. Mivel hét éve foglalkozom ezzel, egyre jobban látom az embereken, hogy milyen problémákkal küszködnek. Ne arra gondolj, hogy mindenkiről ordít a mélydepresszió, egyszerűen csak vannak időszakok, amikor nem tudunk rendet tartani az életünkben, és ez meglátszik az otthonunkon is.

Ami pedig a restocking videókat illeti…

…azokkal az a legnagyobb baj, hogy esztelen túlfogyasztásra ösztönöznek. Nemcsak azt üzenik, hogy a mosószered mellé vegyél még mindenféle tárolókat is, mert azokban sokkal jobban néz majd ki, hanem azt is, hogy állandóan vegyél mosószert, mert ezek az üvegek akkor néznek ki jól, ha tele vannak. Azt pedig mind tudjuk, hogy amit megveszel, azt el is használod, akkor is, ha valójában nincs szükséged rá, vagy nem ekkora mértékben. Persze csábító egy olyan lakás, ahol kétszárnyú a hűtőszekrény, és mindig tele van, de valójában ettől nem lesz boldogabb az életed.

Vagy egészségtelenebb lesz. Az utántöltős videóknál maradva: lehet, hogy az áttetsző műanyag palack szebb, mint amiben eredetileg hazavitted a narancslevet a boltból, de ha jól tudom, ártalmasabb is.

Az élelmiszerek vagy akár a kozmetikumok csomagolásai komoly vizsgálatokon mennek keresztül, hiszen érintkeznek azzal az élelmiszerrel vagy krémmel, amit utána magunkra kenünk, vagy beviszünk a szervezetünkbe. Amit a Temuról vagy a Sheinről rendelsz, azt nem ellenőrzi senki. Bejön Európába, eljut hozzád, beviszed az otthonodba, és senki nem nézte meg, hogy milyen anyagból készül, hogy abból mi oldódik ki, hogy árt-e az egészségednek vagy sem. Miközben ez az Európában egyedülálló Tetra Pak csomagolás tartósítószerek nélkül tartja frissen az élelmiszereket, és még mikroműanyagokat sem juttat a szervezetedbe. Szeretnék egyszer egy kutatást annak a pszichológiájáról, hogy miért vásárlunk össze a mentálhigiénénk támogatása érdekében mindenféle dolgot, amikről tudván tudjuk, hogy nem jók nekünk. Nem lehet olyan fontos, hogy öblítőillat legyen a lakásban, ha tudjuk, hogy olyan anyagokat lélegzünk be ezáltal, amik még a placentán keresztül is fel tudnak szívódni.

Egyébként van elképzelésed arról, a vélt lelki egészségen túl, hogy miért csináljuk?

Mert elhisszük, hogy a nagy márkák, azok nem bántanak minket. 2008-ban a Volkswagen azt mondta, hogy nincs károsanyag-kibocsátása a dízelautóiknak, mert olyan szűrőt tettek rá a tesztelésnél, ami ezt elfedte. Aztán mégis kiderült, hogy éveket vettek el az európai emberek életéből. Szóval az ok az, hogy hiszünk a nagy cégeknek, így én inkább a vak bizalom okát firtatnám.

