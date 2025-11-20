Család

Mérettől függetlenül ugyanannyiba kerülnek a fenyők: indul a karácsonyfavásár az Ikeában

November 27-én indul a 2025-ös karácsonyfavásár az Ikeában: idén is mérettől függetlenül határozták meg a tűlevelű fenyők árát. Roham várható.

Nyakunkon a karácsony, az adventi vásárok mellett pedig a fenyőárusok is meg-megjelennek, szerte az országban: az Ikea idén sem késlekedett, már 2025. november 27-én megkezdi fenyőfaakcióját, melynek keretein belül tavalyi áron adja fenyőfáit, méghozzá mérettől függetlenül, nem több, mint 9990 forintért.

karácsonyfavásár
Minden tűlevelű fenyőt 9990 forintért ad az IKEA, mérettől függetlenül

Extra jó hír a klubtagoknak!

A Family klubtagok 5000 forintot visszakapnak a megvásárolt fenyő árából kupon formájában, ami 2025.12.27. és 2026.02. 28. között érvényes!

Egyéb tudnivalók:

  • az Ikea akciós fáit csakis személyesen lehet beszerezni, online nem
  • egy vásárló pedig maximum 10 darab fenyőt vihet haza!

A bútoráruházlánc egyébként idén is ugyanannyiért adja a fenyőfát, mint tavaly illetve 2023-ban, sőt, 2022-höz képest is csak 1000 forintot emeltek!

Forrásunk volt.

