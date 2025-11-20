Mérettől függetlenül ugyanannyiba kerülnek a fenyők: indul a karácsonyfavásár az Ikeában

November 27-én indul a 2025-ös karácsonyfavásár az Ikeában: idén is mérettől függetlenül határozták meg a tűlevelű fenyők árát. Roham várható.

Nyakunkon a karácsony, az adventi vásárok mellett pedig a fenyőárusok is meg-megjelennek, szerte az országban: az Ikea idén sem késlekedett, már 2025. november 27-én megkezdi fenyőfaakcióját, melynek keretein belül tavalyi áron adja fenyőfáit, méghozzá mérettől függetlenül, nem több, mint 9990 forintért.

Minden tűlevelű fenyőt 9990 forintért ad az IKEA, mérettől függetlenül

Extra jó hír a klubtagoknak! A Family klubtagok 5000 forintot visszakapnak a megvásárolt fenyő árából kupon formájában, ami 2025.12.27. és 2026.02. 28. között érvényes!

Egyéb tudnivalók:

az Ikea akciós fáit csakis személyesen lehet beszerezni, online nem

egy vásárló pedig maximum 10 darab fenyőt vihet haza!

A bútoráruházlánc egyébként idén is ugyanannyiért adja a fenyőfát, mint tavaly illetve 2023-ban, sőt, 2022-höz képest is csak 1000 forintot emeltek!

Forrásunk volt.