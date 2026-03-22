Húsvétra csakis házit! – 5 hely, ahol biztosan minőségi húsvéti sonkát vehetsz

A kalács, a friss zöldségek és a füstölt sonka telt íze... velük teljes a húsvéti asztal. Na, de honnan érdemes beszerezni a húsvéti sonkát? Aki nem avatott szakértő, és szeretne megbízható helyről rendelni, vagy aki nem akar beszerzés után szaladgálni, hanem szépen összekészített csomagra vágyik, az jó helyen jár! Itt az idei sonkaajánló, mutatunk öt opciót, ahonnan érdemes rendelni.

Húsvéti sonkát venni nem gyerekjáték, vizes, túlsózott, gumis sonkautánzatok foglalják a helyet a pultokban, és a rossz tapasztalat hamar az ember kedvét szegheti. Az egyik opció, ha olyantól kérünk segítséget, aki rutinos sonkavásárló. A másik, ha van bejáratott hentesünk. A legtöbb hentesüzletben ugyanis lehet sonkát rendelni, és, lássuk be, ha a pulykanyak meg a pörköltnekvaló rendben van, akkor talán a húsvéti finomságokkal sem lesz gond. Végül pedig ma már nagyon sok delikátüzlet, füstölt árukra specializálódott vállalkozás, sőt, étterem is készül húsvéti csomagokkal, amiknek, természetesen, a füstölt húsvéti sonka a főszereplője. Nem kell az ünnepi készülődésbe beleroppanni, pláne, ha vannak ügyes szakemberek, akik szinte mindent előkészítenek nekünk.

KIOSK

A KIOSK már nem csak a hangulatos vacsorák, felejthetetlen esték helyszíne. Ez az étterem szó szerint családtaggá vált, hiszen a nagy ünnepeknél, fontos pillanatoknál egyaránt jelen vannak. Most sem hagynak magunkra minket, a webshopjukban a húsvéti finomságok színe-java sorakozik arra várva, hogy az ünnepi asztal főszereplőivé váljanak. Hidegtál, tojáslikőr, aprósütemények?

Mindenre fel vannak készülve, és olyan kívánatos füstölt sonkát is rendelhetünk tőlük házi tormakrémmel, amilyet ritkán látni.

A rendelés és az átvétel feltételeiről a webshopban lehet tájékozódni, a kedvencekre pedig érdemes időben lecsapni.

Budapest, Március 15. tér 4.

Nyitvatartás: hétfő-szerda, vasárnap 12.00-23.00, csütörtök-szombat 12.00-00.00

Szegvári Húsbolt

Nem véletlenül mondják a legfinomabb húsokkal dolgozó séfek, hogy a legfontosabb hozzávaló egy megbízható hentes, akihez mindig visszatérhetünk. Egy jó hentesüzletbe az ember szinte hazajár, úgy ismerik az ízlését, mint a sajátjukat, és soha nem okoznak csalódást.

Orosháza egyik fix pontja a Szegvári Húsbolt, ahonnan idén is, csak úgy, mint minden évben, érdemes beszerezni a húsvéti falatokat.

Kötözött sonka, parasztsonka, lapocka- és szívsonka egyaránt kapható, a rendeléseket nyitvatartási időben az üzletben érdemes leadni, az átvétel időpontjáról pedig az üzlet Facebook-oldalán lehet tájékozódni.

Orosháza, Táncsics Mihály utca 31.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 8.00-16.30, szombat 7.00-12.00

Tóalmási Kolbász Manufaktúra

A Tóalmási Kolbász Manufaktúra még sosem okozott csalódást, legyen szó akár kolbászról, akár tepertőről, akár húsvéti sonkáról, és ez idén sem lesz másképp. A weboldalukon nemcsak a finomságok között lehet válogatni, a blogjukon hasznos tippeket találni a sonkafőzéshez, a tálaláshoz, de abban is eligazítják a teljesen kezdőket, hogy milyen sonkát érdemes venni húsvétra.

És ha már sonkavásárlás, felsorolni is nehéz lenne, milyen ínycsiklandó összeállításokat lehet rendelni tőlük, az egyszerű sonka-torma párosítástól kezdve a komplett csomagokig, amikben savanyúságtól a sajton át a szörpig, mindent meg lehet találni.

Akár nagy vendégségre készültök, akár egy húsvéti piknikkosarat állítanátok össze, érdemes hozzájuk fordulni.

Tóalmás, Fő utca 148.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 7.30-15.00, péntek 7.30-17.00

Kucumester

Kistermelői parasztsonkák, füstölt darabolt combok, kötözött sonkák, füstölt csülök, házi torma, és ez még csak a kezdet, hosszú a füstölt finomságok listája, amiket a Kucumester húsvéti sonkavásárán meg lehet rendelni.

Persze itt nemcsak a húsvéti sonkát szerezhetjük be: kolbász, szalonna vagy egy szezonnyitó grillezés alapkellékei? Ezeket mind megtaláljuk ebben a budaörsi üzletben, nem is szólva a kedves kiszolgálásról. Aki ott jár, bevásárlás előtt-után térjen be ide is, és válogassa össze egy szemet-szájat gyönyörködtető kóstolótál hozzávalóit.

Budaörs, Kinizsi utca 1-3. (Tesco áruház)

Nyitvatartás: hétfő-szombat 9.00-20.30, vasárnap 9.00-19.30

A Sonkás és A Sajtos

Aki rendes piacra járó, annak megvannak a fix emberei. A zöldséges, a savanyúságos, no meg A Sonkás és A Sajtos is. A Fény utcai piac ikonikus üzletében nagyon könnyű elcsábulni, egyik kívánatos finomság a másikat éri ugyanis, de aki célirányosan, a húsvéti beszerzés szándékával érkezik, az is jó kezekbe kerül, ezt garantáljuk.

Van tizennyolchónapos, csontos szárított sonka, füstölt, főtt mangalicasonka, olasz sonkakülönlegességek s hozzá a legfinomabb sajtok, mert a sonka sajt nélkül igencsak magányos lenne.

Aki újabb, izgalmasabb ízeket keres, és szeretné valami váratlannal feldobni a húsvéti menüt, ne keressen tovább, megtalálta a legjobbat!

Budapest, Fény utcai piac (Lövőház utca 12.)

Nyitvatartás: kedd-szerda 7.00-16.30, csütörtök-péntek 7.00-17.00, szombat 7.00-13.30

