Húsvétra csakis házit! – 5 hely, ahol biztosan minőségi húsvéti sonkát vehetsz

Húsvéti sonkát venni nem gyerekjáték, vizes, túlsózott, gumis sonkautánzatok foglalják a helyet a pultokban, és a rossz tapasztalat hamar az ember kedvét szegheti. Az egyik opció, ha olyantól kérünk segítséget, aki rutinos sonkavásárló. A másik, ha van bejáratott hentesünk. A legtöbb hentesüzletben ugyanis lehet sonkát rendelni, és, lássuk be, ha a pulykanyak meg a pörköltnekvaló rendben van, akkor talán a húsvéti finomságokkal sem lesz gond. Végül pedig ma már nagyon sok delikátüzlet, füstölt árukra specializálódott vállalkozás, sőt, étterem is készül húsvéti csomagokkal, amiknek, természetesen, a füstölt húsvéti sonka a főszereplője. Nem kell az ünnepi készülődésbe beleroppanni, pláne, ha vannak ügyes szakemberek, akik szinte mindent előkészítenek nekünk.
KIOSK
A KIOSK már nem csak a hangulatos vacsorák, felejthetetlen esték helyszíne. Ez az étterem szó szerint családtaggá vált, hiszen a nagy ünnepeknél, fontos pillanatoknál egyaránt jelen vannak. Most sem hagynak magunkra minket, a webshopjukban a húsvéti finomságok színe-java sorakozik arra várva, hogy az ünnepi asztal főszereplőivé váljanak. Hidegtál, tojáslikőr, aprósütemények?
Mindenre fel vannak készülve, és olyan kívánatos füstölt sonkát is rendelhetünk tőlük házi tormakrémmel, amilyet ritkán látni.
A rendelés és az átvétel feltételeiről a webshopban lehet tájékozódni, a kedvencekre pedig érdemes időben lecsapni.
Budapest, Március 15. tér 4.
Nyitvatartás: hétfő-szerda, vasárnap 12.00-23.00, csütörtök-szombat 12.00-00.00
Szegvári Húsbolt
Nem véletlenül mondják a legfinomabb húsokkal dolgozó séfek, hogy a legfontosabb hozzávaló egy megbízható hentes, akihez mindig visszatérhetünk. Egy jó hentesüzletbe az ember szinte hazajár, úgy ismerik az ízlését, mint a sajátjukat, és soha nem okoznak csalódást.
Orosháza egyik fix pontja a Szegvári Húsbolt, ahonnan idén is, csak úgy, mint minden évben, érdemes beszerezni a húsvéti falatokat.
Kötözött sonka, parasztsonka, lapocka- és szívsonka egyaránt kapható, a rendeléseket nyitvatartási időben az üzletben érdemes leadni, az átvétel időpontjáról pedig az üzlet Facebook-oldalán lehet tájékozódni.
Orosháza, Táncsics Mihály utca 31.
Nyitvatartás: hétfő-péntek 8.00-16.30, szombat 7.00-12.00
Tóalmási Kolbász Manufaktúra
A Tóalmási Kolbász Manufaktúra még sosem okozott csalódást, legyen szó akár kolbászról, akár tepertőről, akár húsvéti sonkáról, és ez idén sem lesz másképp. A weboldalukon nemcsak a finomságok között lehet válogatni, a blogjukon hasznos tippeket találni a sonkafőzéshez, a tálaláshoz, de abban is eligazítják a teljesen kezdőket, hogy milyen sonkát érdemes venni húsvétra.
És ha már sonkavásárlás, felsorolni is nehéz lenne, milyen ínycsiklandó összeállításokat lehet rendelni tőlük, az egyszerű sonka-torma párosítástól kezdve a komplett csomagokig, amikben savanyúságtól a sajton át a szörpig, mindent meg lehet találni.
Akár nagy vendégségre készültök, akár egy húsvéti piknikkosarat állítanátok össze, érdemes hozzájuk fordulni.
Tóalmás, Fő utca 148.
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 7.30-15.00, péntek 7.30-17.00
Kucumester
Kistermelői parasztsonkák, füstölt darabolt combok, kötözött sonkák, füstölt csülök, házi torma, és ez még csak a kezdet, hosszú a füstölt finomságok listája, amiket a Kucumester húsvéti sonkavásárán meg lehet rendelni.
Persze itt nemcsak a húsvéti sonkát szerezhetjük be: kolbász, szalonna vagy egy szezonnyitó grillezés alapkellékei? Ezeket mind megtaláljuk ebben a budaörsi üzletben, nem is szólva a kedves kiszolgálásról. Aki ott jár, bevásárlás előtt-után térjen be ide is, és válogassa össze egy szemet-szájat gyönyörködtető kóstolótál hozzávalóit.
Budaörs, Kinizsi utca 1-3. (Tesco áruház)
Nyitvatartás: hétfő-szombat 9.00-20.30, vasárnap 9.00-19.30
A Sonkás és A Sajtos
Aki rendes piacra járó, annak megvannak a fix emberei. A zöldséges, a savanyúságos, no meg A Sonkás és A Sajtos is. A Fény utcai piac ikonikus üzletében nagyon könnyű elcsábulni, egyik kívánatos finomság a másikat éri ugyanis, de aki célirányosan, a húsvéti beszerzés szándékával érkezik, az is jó kezekbe kerül, ezt garantáljuk.
Van tizennyolchónapos, csontos szárított sonka, füstölt, főtt mangalicasonka, olasz sonkakülönlegességek s hozzá a legfinomabb sajtok, mert a sonka sajt nélkül igencsak magányos lenne.
Aki újabb, izgalmasabb ízeket keres, és szeretné valami váratlannal feldobni a húsvéti menüt, ne keressen tovább, megtalálta a legjobbat!
Budapest, Fény utcai piac (Lövőház utca 12.)
Nyitvatartás: kedd-szerda 7.00-16.30, csütörtök-péntek 7.00-17.00, szombat 7.00-13.30
Címlapfotó: A Sonkás és A Sajtos