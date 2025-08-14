Életmód

2025.08.14.

Ez az oka, hogy újra húsos lesz a világ legismertebb három Michelin-csillagos vegán étterme

Szász Nóri

Négy vegán év után visszakerül a hús a világ egyik legismertebb Michelin-csillagos éttermének, a New York-i Eleven Madison Parknak menüjére.

Túl sok zöldbe került a három Michelin-csillagos Eleven Madison Parknak a vegán menü. Mármint zöldhasúba. Daniel Humm séf 2021-es erkölcsi és kreatív fordulatának köszönhetően a többször is a világ legjobb éttermének választott Eleven Madison Park lett az első olyan vegán étterem, amely kiérdemelte a három Michelin-csillagot, mostanra azonban egyértelművé vált, hogy bár progresszív volt az elgondolás, üzletileg nem a legkifizetődőbb. „Nehéz 30 embert rávenni, hogy eljöjjön egy üzleti vacsorára egy növényi alapú étterembe” – nyilatkozta Daniel Humm a New York Timesnak.

Daniel Humm
Ismét húsos lesz a világ legismertebb három Michelin-csillagos vegán étterme

Az elmúlt négy évben a növényi alapú luxus templomaként aposztrofált étterem október 14-től dupla menüt vezet be, vagyis a vegán mellé egy válogatott állati fehérjéket tartalmazó ételsor is párosul. Ez azt is jelenti, hogy visszatér a hírességek által is gyakran látogatott EMP híres mézes-levendulás kacsája.

„Nagyon hittem a mindent bele megközelítésben, de nem vettem észre, hogy ezzel kizárunk embereket. Kicsit aggódom, hogy azt fogják mondani:

Ó, ez egy álszent’, de tudom, hogy a növényi alapú táplálkozás népszerűsítésének legjobb módja az, ha mindenki helyet kap az asztalnál

– nyilatkozta Humm a New York Timesnak.

Bár bizonyos körökben örömmel fogadták, amikor 2021-ben a COVID-járvány miatti lezárásokat követően teljesen növényi alapokra helyezték az Eleven Madison Park működését, sokaknak nem tetszett, hogy a pénzükért cserébe krumplit és „szárazföldi kaviárt” (tonburi) szolgáltak fel nekik. A pénzes vendégek távolmaradását pedig egy vendéglátóhely sem engedheti meg magának ebben a gazdasági helyzetben.

A váltás idején Humm azt mondta, hogy környezetvédelmi megfontolásból hozta meg ezt a döntést, mivel az állati eredetű élelmiszerek, különösen a vörös hús, a tejtermékek és a tenyésztett garnélarák a legmagasabb üvegházhatásúgáz-kibocsátással járó élelmiszerek az ENSZ adatai szerint. „Az élelmiszerek beszerzésének módja, az élelmiszerek fogyasztásának módja, a húsfogyasztás módja nem fenntartható” – mondta Humm akkoriban.

Hogy a hús visszatérése az Eleven Madison Park konyhájára együtt jár-e az állati eredetű élelmiszerek fenntartható(bb) beszerzésével és fogyasztásával – például csak szabad tartású és ökológiai termékek –, egyelőre nem világos. Mindenesetre a vegán közvéleményt megrázta a hír, és sokan csalódottságukat fejezték ki a fejlemények hallatán.

Sajnálatos. Csalódott vagyok… Az állatok érdekeit nem veszik figyelembe

 – nyilatkozta a New York Postnak Gene Baur, a Farm Sanctuary érdekvédelmi csoport elnöke és társalapítója.

Azonban az Eleven Madison Park mostani bejelentése összecseng a globális trendekkel. Sajnos idén nyáron nálunk is több vegán étterem végleg lehúzta a rolót: az EPOCH után néhány napja a Kozmosz Vegán Étterem is végleg búcsút intett.

Forrásunk volt.

Az egyiptomiak egyszerű trükkje, amellyel klíma nélkül is lehűtheted éjszakára a szobát

Életmód

Hatósági razzia a „Kalóriakirály” ellen: milliós értékű étrend-kiegészítőket foglaltak le

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságával együttműködve újabb intézkedést tett a fogyasztók egészségének védelme és a jogsértő kereskedelmi gyakorlatok felszámolása érdekében. Az NKFH hatósági ellenőrzést folytat a „Kalóriakirály” néven publikáló influenszer ellen, aki a hatósági intézkedések ellenére továbbra is jogszerűtlenül forgalmazza a veszélyes étrend-kiegészítő termékeit. A vizsgálat során élelmiszer-hamisításra – azaz lényeges tulajdonságra vonatkozó félrevezető jelölésre és egyéb jelölési hibákra – derült fény.

Nosalty

