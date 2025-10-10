Drámaian megváltozik a húsáruk összetétele, ezt mindenki meg fogja érezni

Életmód

Október 9-től jelentősen változik a húskészítmények összetétele az EU-s szabályozás értelmében, ami mind a gyártókat, mind a vásárlókat érinti majd.

Október 9-én léptek életbe az EU 2023/2108 rendeletének előírásai, amelyek célja, hogy minimálisra csökkentsék a potenciálisan rákot okozó anyagok mennyiségét az élelmiszerekben. Egészen pontosan ez azt jelenti, hogy ezután sokkal kevesebb nitrit és nitát kerülhet a húskészítményekbe.

Különböző húsok egy fa deszkán
Kevesebb nitrát és nitrit kerülhet a húskészítményekbe

Ezek az adalékanyagok, amelyeket régóta használnak a húsiparban tartósító tulajdonságaik miatt, döntő szerepet játszanak a baktériumok szaporodásának megakadályozásában – ideértve a botulizmust okozó Clostridium botulinumot is – , valamint a pácolt húsok, kolbászok és egyéb feldolgozott termékek színének és ízének megőrzésében

Mit takar az új szabályozás?

Az új rendelet értelmében a pácolt húsokban megengedett nitritszint 100 mg/kg-ról 65 mg/kg-ra csökken. A nem hőkezelt húsok esetében a határérték 150 mg/kg-ról 80 mg/kg-ra csökken. A sterilizált termékek maximális határértéke 100 mg/kg-ról 55 mg/kg-ra csökken. 

A gyártóknak úgy kell felülvizsgálniuk és átalakítaniuk gyártási folyamataikat és receptúráikat, hogy azok megfeleljenek az új határértékeknek, gondoskodva arról, hogy termékeik mikrobiológiailag biztonságosak maradjanak, miközben megfelelnek a szigorúbb előírásoknak is.

Ez az alkalmazkodás új technológiák és módszerek bevezetését jelentheti, amelyek hatékonyan konzerválják a húst anélkül, hogy túllépnék az új adalékanyag-küszöbértékeket. 

Fontos, hogy a már legyártott, a régi előírásoknak megfelelő termékek továbbra is forgalmazhatóak lesznek, ami átmeneti könnyebbséget jelent a gyártóknak az új szabványokra való átállás során.

Forrásunk volt.

