2025.10.18.

Figyelem: így alakul a boltok nyitvatartása az október 23-i hosszú hétvégén

Az október 23-i hosszú hétvégén, szokás szerint változik a különböző diszkontláncok, boltok nyitvatartása, így nem mindegy, mikor indulunk bevásárolni.

Mint mindig, október 23-a nemzeti ünnep és egyben munkaszüneti nap Magyarországon, a kereskedelmi törvény alapján pedig a nagyobb kereskedelmi üzletek zárva tartanak, illetve változik a nyitvatartásuk. A szabály alól kivételt képezhetnek a benzinkutakon levő kisboltok, éjjel-nappali üzletek, trafikok, virágboltok és az ügyeletes gyógyszertárak, ezek október 23-án, azaz a munkaszüneti napon is nyitva tarthatnak, tulajdonosi döntés szerint.

család bevásárol
Így alakul a boltok nyitvatartása az október 23-i hosszú hétvégén

Nem mindegy tehát, mikor intézzük a bevásárlást, hiszen négy nap alatt, október 23-26-ig kifogyhatnak a készletek. Lássuk:

  • Október 22-én szerdán és 24-én, pénteken a legtöbb üzlet a megszokott nyitvatartás szerint lesz elérhető.
  • Október 23. (csütörtök – ünnepnap): a legtöbb nagy áruház, diszkont, super- és hipermarket zárva tart. A boltláncok, mint a Lidl, Aldi, Tesco, Penny, Spar, Interspar, Auchan, nem nyitnak ki.
  • Október 25. (szombat): a megszokott szombati nyitvatartással működnek a boltok.
  • Október 26. (vasárnap): a sima vasárnapi nyitvatartással számolhatunk.

Tudtad?

Október 23-a kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörése és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltása is október 23-ára esett.
Az 1990. évi XXVIII. törvény iktatta hivatalosan is a nemzeti ünnepek közé.

Lidl

Szombaton: 06:30–22:00, vasárnap: 07:00–19:00 óráig van nyitva.

Penny

Szombaton 06:30-21:00 óra közötti, míg vasárnap: 07:00–18:00 óra között lesz nyitva.

Aldi

Szombaton 06:30–21:00, vasárnap 07:00–19:00 óra között tart nyitva az Aldi.

Tesco

Szombaton 06:00-22:00 óra közötti, míg vasárnap: 07:00–20:00 óra közötti a nyitvatartás. (A budapesti Tesco Express boltok pedig vasárnap 07:00-18:00 óra között vannak nyitva.)

Forrásunk volt.

