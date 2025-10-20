Életmód

2025.10.20.

Heti Horoszkóp: melyik melengető hús(os) levest küldik neked a csillagok?

Ha eleve levesfőzésen törted a fejed a napokban, itt a jel a csillagoktól, hogy meg is valósítsd a vágyad! A heti horoszkóp minden jegynek elhozta a testet-lelket melengető levesreceptjét.

A húsleves és a húsos ragu- vagy zöldséglevesek szinte minden húsevő toplistáján első helyen vannak, hiszen olyan kiadósak (jobb esetben), hogy gyakorlatilag főételként funkcionálnak, ráadásul még folyadékot is pótlunk velük. Ezen felül pedig igazi lelket is melengető házias finomságok. Csorba, húsgombóc, gyöngytyúk, Újházi, legényfogó? A te heti horoszkópod mit mond, melyik levesrecept a te párod?

Kattints a képre, és nyílik is a galéria a finom hús(os) levesekkel!

12 fotó

Ha pedig húsmentes levesre vágynál:

sült zöldség

Közel-keleties sült sütőtök

Nálunk az ősz eddigi slágerreceptje eddig ez a fűszeres sült sütőtök, amit a tahini és a dukkah fűszerkeverék varázsol egzotikussá. Kreáltunk mellé egy gyors édeskömény-salátát ...

