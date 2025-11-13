Gasztro

Bajt okozhat, ha „gyümölcsmúmiákat" hagysz a fán: ezért szedd le az összeaszott termést

Ha jót akarunk a gyümölcsfáinknak, és jövőre is egészséges kertre vágyunk, akkor ne hagyjuk az ágakon az összeszáradt terméseket.

Sokan elkövetik a hibát, és a lombhullás után a faágakon hagyják az összeaszott, megszáradt gyümölcsöket. Hogy miért baj ez? A Sokszínűvidék elmagyarázza!

moníliás szilvafa
Moníliával fertőzheti a gyümölcsfákat, ha rajtuk hagyod az elszáradt terméseket

Az úgynevezett gyümölcsmúmiák nem ártalmatlanok:

ha a nem túl esztétikus, összeszáradt terméseket a faágakon hagyjuk, az veszélyezteti a fák egészségét, mivel egy következi évi fertőzés melegágyául szolgálhat.

Magyarországon a Monilinia fructigena és a Monilinia laxa gomba fertőz, de egy újabb, agresszívebb faj is felbukkant, a Monilinia fructicola.

A csonthéjasok kiemelten veszélyeztetettek

  • A moníliagomba következtében keletkező penészgyep leggyakrabban a csonthéjas (őszibarack, kajszi, meggy, szilva) gyümölcsfákon észlelhető,
  • illetve az alma- és körtefákon is megjelenhet.
  • Érdekesség, hogy a cseresznye kevésbé fogékony erre a betegségre.

A monília már a virágzástól veszélyezteti a gyümölcsfákat

A virágokból a virágszáron keresztül a gomba átterjed a vesszőkbe, ágakba és azok is elhalnak, elszáradnak, sőt, rendszerint mézgakiválás is kíséri a jelenséget. Ahol mézgát találunk a fán, figyeljük meg a környező ágrészeket, mert Idővel rákos sebek alakulnak ki az ágakon.

Mi a megoldás?

  • A beteg ágrészeket minél előbb vágjuk le egy 20-30 cm-es egészséges résszel együtt, majd égessük el!
  • Akadályozzuk meg a rovarok kártételét!
  • és szélvihar, jégeső vagy más, a gyümölcsfák sérülését okozó időjárási jelenség után hajtsunk végre fertőtlenítő permetezést!

Forrásunk volt.

