Bajt okozhat, ha „gyümölcsmúmiákat" hagysz a fán: ezért szedd le az összeaszott termést

Sokan elkövetik a hibát, és a lombhullás után a faágakon hagyják az összeaszott, megszáradt gyümölcsöket. Hogy miért baj ez? A Sokszínűvidék elmagyarázza!
Az úgynevezett gyümölcsmúmiák nem ártalmatlanok:
ha a nem túl esztétikus, összeszáradt terméseket a faágakon hagyjuk, az veszélyezteti a fák egészségét, mivel egy következi évi fertőzés melegágyául szolgálhat.
Magyarországon a Monilinia fructigena és a Monilinia laxa gomba fertőz, de egy újabb, agresszívebb faj is felbukkant, a Monilinia fructicola.
A csonthéjasok kiemelten veszélyeztetettek
- A moníliagomba következtében keletkező penészgyep leggyakrabban a csonthéjas (őszibarack, kajszi, meggy, szilva) gyümölcsfákon észlelhető,
- illetve az alma- és körtefákon is megjelenhet.
- Érdekesség, hogy a cseresznye kevésbé fogékony erre a betegségre.
A monília már a virágzástól veszélyezteti a gyümölcsfákat
A virágokból a virágszáron keresztül a gomba átterjed a vesszőkbe, ágakba és azok is elhalnak, elszáradnak, sőt, rendszerint mézgakiválás is kíséri a jelenséget. Ahol mézgát találunk a fán, figyeljük meg a környező ágrészeket, mert Idővel rákos sebek alakulnak ki az ágakon.
Mi a megoldás?
- A beteg ágrészeket minél előbb vágjuk le egy 20-30 cm-es egészséges résszel együtt, majd égessük el!
- Akadályozzuk meg a rovarok kártételét!
- és szélvihar, jégeső vagy más, a gyümölcsfák sérülését okozó időjárási jelenség után hajtsunk végre fertőtlenítő permetezést!