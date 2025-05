A helyszín és az időpont a megszokott, a szervezők május utolsó hétvégéjén a Millenárison várják a gasztronómia szerelmeseit, az újdonságokra kíváncsiakat és a tudatos hedonistákat. Ezúttal már május 22-én, csütörtök délután megnyitja kapuit a rendezvény, így akár már aznap elmerülhetünk a rengeteg új ételt és italt magába foglaló szabadtéri sétáló kóstolóban, ahol idén minden a „kedvencekről” fog szólni.

Idén sem fogtok csalódni: több mint 200 fogással és rengeteg újdonsággal érkezik a Gourmet Fesztivál Forrás

A Gourmet küldetése, hogy hiteles pillanatképet adjon az ország aktuális gasztronómiájáról, amely évről évre változik, fejlődik, ennek megfelelően alakul a kínálatunk is. A fő szempont a sokszínűség és a minőség megőrzése, ettől lesz egyedi és megismételhetetlen a rendezvényünk. Idén sem volt nehéz dolgunk, hiszen számtalan izgalmas hely nyílt a közelmúltban, közülük sokan ott lesznek a fesztiválon is - mondta Nemes Richárd, a fesztivál főszervezője.

Új kiállítók

Többek között kiállít a világhírű Dani García jegyezte BiBo Budapest, a kreatív, laza fine bistro irányzatot képviselő Bilanx, Rácz Jenő hamarosan nyíló új balatoni étterme, az Ypsilon, az étel és bor párosításokban utazó Fiktív, a szentendrei Teyföl, újra ott lesz a Michelin-csillagos Essencia és a modern magyaros fogásairól ismert Szaletly. Az egyre népszerűbb ázsiai konyha képviselői közül először jön a Ramenka, a Quí, a Sáo, a Tokio, valamint az Arquitecto Pitpit budai testvére, a Garai Ádám séffel éppen most debütáló Monokini Kantin.

Autentikus libanoni konyhát hoz a Leila’s, klasszikus tésztaételeket a nyíregyházi Cvekedli Tésztabár.

Ott lesz a Petrol Barbeque, a Tuning Burger, csúcsminőségű érlelt húsokkal érkezik az idei Gourmet nagykövete, Tóth Szilárd séf által alapított Szatmár Dry Cured, világhírű japán marhahúsokból készít ételeket az Original Wagyu, egzotikus és különleges gyümölcsöket kóstoltat a Pilpel Hungary, nemzetközi finomságokat a BOCCA gourmet stories, a desszert kínálatot erősíti a debreceni Jardin és a bean to bar koncepciójáról ismert chocoMe, valamint a Gelateria Pomo d’Oro. Lesznek új borászatok, a Zenta Kraft jóvoltából bővül a sörkínálat, de az alkoholmentes irány is fejlődik: ott lesz a Mayer prémium szörp, a Gourmet idei nagykövete, Farkas Fruzsina, the Green Sommelier által készített fermentált italokat is megkóstolhatjuk, és a HERZ Coffee Roasters jóvoltából a finom kávét sem kell majd sokáig keresnünk.

Az újakkal együtt közel 100 kiállító kínálja majd kedvenceit, a több mint 200 tételből álló fesztivál menüt megszámlálhatatlan féle itallal kísérhetjük. A menüben idén is helyet kapnak a pénztárcabarát ételek, amelyek legfeljebb 2.500Ft-ba kerülnek majd.

Gourmet Akadémia

A sokszínűség a programkínálatban is megmutatkozik. Péntek délutántól vasárnap estig a Gourmet Akadémia várja a tanulni és szórakozni is vágyó nagyérdeműt, ahol ingyenes előadások és workshopok követik egymást, amelyek eredményét meg is lehet kóstolni. Többek közt főz majd Akács István (Pajta, 1 Michelin-csillag), Rózsa Dávid (1910 Gourmet by Hausers, Svájc, 1 Michelin-csillag), Tóth Szilárd (SALT, 1 Michelin-csillag), Pesti István (Platán, 2 Michelin-csillag), és a fesztivál történetében eddig még nem látott, rendhagyó program keretében találkozhatunk Dani García-val, Spanyolország és a világ egyik legismertebb séfjével, aki korábban rövid idő alatt 3 Michelin-csillagot szerzett marbella-i éttermének. A teljes program itt olvasható.

Gyereknap

Május 25-én, vasárnap a családoké és a gyerekeké lesz a főszerep: Harrer-Abosi Beatrix, Gianni és idei nagykövetünk, Szabi a Pék gyerekeknek tartanak jobbnál jobb workshopokat. A program Stahl Judit tavaly nagy sikert aratott Flódni improvizációs gasztroszínházával zárul, amelyben Kálloy Molnár Péter, Parti Nóra, Szabó Győző és Schell Judit színművészek csinálják a fesztivált. Ezen a napon a 18 év alattiak ingyenesen léphetnek be a Gourmet-ra, a családosokat pedig külön gyerekfoglalkoztató és játszótér, valamint tucatnyi cukrászda várja grátisz meglepetésekkel.

“Nagy öröm az MBH Bank számára, hogy immár harmadik alkalommal állhatunk támogatóként a Gourmet Fesztivál mellett, ahol tehetséges séfek és gasztronómiai szakemberek mutatják be alkotásaikat és kedvenc ételeiket a látogatóknak. A Gourmet-n évről évre a hagyományok tisztelete, az innováció iránti nyitottság, a kreativitás és a közösségi élmények kapják a főszerepet, amely értékek hozzánk is közel állnak. Ahogy a klasszikus ízek új köntösben születnek újjá a konyhákban, úgy hisszük, hogy erős alapokra épülő hagyományaink és a folyamatos megújulás együtt vezethet a sikerhez – a saját utunkon, a gazdaságban vagy akár egy közösség jövőjében is. Izgatottan várjuk, hogy a látogatókkal ismét egy olyan világba léphessünk, ahonnan mindenki új kedvencekkel, élményekkel gazdagabban és inspirációval térhet haza” – fogalmazott Kutas István, az MBH Bank kommunikációs ügyvezető igazgatója.

A jegyárak tavalyhoz képest nem változtak, elővételben kedvezményesen megvásárolhatóak a gourmetfesztival.hu oldalán.

