Gombakörkép: ilyen áron szerezheted be a gombát a legnagyobb áruházláncoknál

Körbenéztünk, milyen áron adják a legnagyobb áruházláncok a gombát!

Itt a gombaszezon, de nem akarsz te magad gombászni? Semmi gond, a friss csiperkegombától a laskagombán át a fagyasztott erdei gombáig széles gombkínálattal várnak a legnagyobb áruházláncok. Utánanéztünk, hol milyen árakra kell számítani.

Ilyen áron szerezheted be a gombát a legnagyobb áruházláncoknál

Penny

A héten a barna csiperkegombát mindenképp a Penny-ben érdemes beszerezni:

22% kedvezménnyel a 400 grammos csomag ára 899 Ft helyett csak 699 Ft október 2. és 08. között.

A héten a 400 grammos csiperkegomba csak 699 Ft a Penny-ben Akciós-Újság

Spar

A SPAR Ázsia ízei promóciója keretében kipróbálhatod a különleges Shimeji gombát, a 150 grammos csomag 699 Ft október 2. és 8. között.

Aldi

Az ALDI-ban a fehér csiperkegomba kilója 2109 Ft, de emellett bio gombát is kapni náluk, ebből a 250 grammos csomag ára 819 Ft. Viszont, ha inkább a laskagombára fájna a fogad, akkor is jó helyen jársz, az ALDI-ban 499 Ft-ért 300 grammot kapsz.

Tesco

A Tescoban a barna csiperkegomba 400 grammos csomagja 899 Ft, míg a fehér csiperkegombát 1799 Ft/kg áron mérik. Szintén találunk a Tesco kínálatában laskagombát, 300 gramm 599 Ft. Ha esetleg időt spórolnál a gomba felvágásával, a Tesco gyorsfagyasztott szeletelt csiperkegombájából egy 450 grammos zacskó 659 Ft.

Auchan

Az Auchanban a fehér csiperkegomba fél kilója 1099 Ft, míg laskagombából a 200 grammos csomag 699 Ft. Emellett fagyaszott gombát is találunk itt:

a fagyasztott erdei gombakeverékből az 500 grammos zacskó 3039 Ft

míg a felkockázott vargánya 300 grammos kiszerelésben 3079 Ft

