Család

2025.08.28.

Se bűz, se kukásautó: már van, ahol föld alatti, vákuumos csövekkel szállítják a szemetet

Nosalty profilképe Nosalty

Elképesztően logikus, mégis, legtöbbünk számára eddig ismeretlen megoldás: a lakossági (szelektív!) hulladékot egyre több északi városban a föld alatt, speciális vákuumos csőrendszer segítségével szállítják el.

Se zaj, se bűz, csak higiénia és praktikum: az északi nagyvárosokban egyre több helyen innovatív, föld alatti vákuumcsöves rendszerek szállítják el a szemetet - írja a Roadster.

Az Envac rendszere / via

A svédek találmánya kukásautó nélkül dolgozik

A módszer a svéd Envac nevű céghez köthető, mely csöndben, esztétikusan, egy pneumatikus, föld alatti csőhálózaton keresztül szállítja el a szelektíven leadott hulladékot egy központi gyűjtőállomásra, a vákuum erejével.

Mi a lakók teendője?

  • a szelektíven gyűjtött hulladékot (kommunális, papír, műanyag vagy üveg) egy kinyitható szemetesbe helyezzük
  • „high-tech kukák” egy tárolótartályhoz csatlakoznak, mely ideiglenesen raktározza a szemetet
  • az érzékelőkkel ellátott rendszer figyeli a tartályok telítettségét
  • ha szükséges, a központi gyűjtőállomásnak automatikusan jelzi, hogy jöhet a tartály ürítése

A vákuum erejével, egy labirintuson át

A központi állomáson speciális ventilátorok vákuumot hoznak létre a föld alatti csővezetékekben, a rendszer kinyitja a szelepeket, és a légnyomáskülönbség segítségével a hulladékot akár 70 km/órás sebességgel a csövekbe szippantja.

Innen a szemét egy labirintusán át a gyűjtőpontra kerül, a hulladékot konténerbe tömörítik, a levegőt pedig pedig szűrőkkel tisztítják, mielőtt újra a szabadba engednék.

Itt látható videón, hogy működik a szemét leadása:

Felszabaduló közterek = több játszótér

Mivel se kukásautó, se szemétlerakatok nincsenek a földfelszínen, a felszabadult helyeken játszóterek, parkok, kereskedelmi egységek vagy kerékpártárolók jöhetnek létre.

Nem most találták fel

Az Envac már 1953-ban előrukkolt újító ötletével: a világ első hulladékgyűjtő rendszerét 1961-ben telepítették egy svéd kórházba. Azóta globális piacvezetők.

Forrásunk volt.

Hirdetés
5 egészséges feltét a pufi amerikai palacsintádra, amik még a pénztárcádat is megkímélik

Legújabb receptek

gnocchi

Gnocchi tészta alaprecept

A gnocchi egy klasszikus olasz tésztaféle, ami mivel burgonyából készül, inkább a nudlihoz hasonlít. A kis párnácskákat egy bordázott felületű fatáblán formázzák meg, de ha ilyen ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-joghurtos-langos
hagyományos lángos

Egyszerű joghurtos lángos

A klasszikus vizes lángos tésztáját joghurttal dúsíthatjuk, ettől nemcsak puhább lesz, de karakteresebb ízt is kap, amit épp csak egy kicsit fogunk érezni. Jó sok fokhagymával érdemes ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept