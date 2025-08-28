Se bűz, se kukásautó: már van, ahol föld alatti, vákuumos csövekkel szállítják a szemetet

Elképesztően logikus, mégis, legtöbbünk számára eddig ismeretlen megoldás: a lakossági (szelektív!) hulladékot egyre több északi városban a föld alatt, speciális vákuumos csőrendszer segítségével szállítják el.

Se zaj, se bűz, csak higiénia és praktikum: az északi nagyvárosokban egyre több helyen innovatív, föld alatti vákuumcsöves rendszerek szállítják el a szemetet - írja a Roadster.

Az Envac rendszere / via

A svédek találmánya kukásautó nélkül dolgozik

A módszer a svéd Envac nevű céghez köthető, mely csöndben, esztétikusan, egy pneumatikus, föld alatti csőhálózaton keresztül szállítja el a szelektíven leadott hulladékot egy központi gyűjtőállomásra, a vákuum erejével.

Mi a lakók teendője?

a szelektíven gyűjtött hulladékot (kommunális, papír, műanyag vagy üveg) egy kinyitható szemetesbe helyezzük

„high-tech kukák” egy tárolótartályhoz csatlakoznak, mely ideiglenesen raktározza a szemetet

az érzékelőkkel ellátott rendszer figyeli a tartályok telítettségét

ha szükséges, a központi gyűjtőállomásnak automatikusan jelzi, hogy jöhet a tartály ürítése

A vákuum erejével, egy labirintuson át

A központi állomáson speciális ventilátorok vákuumot hoznak létre a föld alatti csővezetékekben, a rendszer kinyitja a szelepeket, és a légnyomáskülönbség segítségével a hulladékot akár 70 km/órás sebességgel a csövekbe szippantja.

Innen a szemét egy labirintusán át a gyűjtőpontra kerül, a hulladékot konténerbe tömörítik, a levegőt pedig pedig szűrőkkel tisztítják, mielőtt újra a szabadba engednék.

Itt látható videón, hogy működik a szemét leadása:

Felszabaduló közterek = több játszótér

Mivel se kukásautó, se szemétlerakatok nincsenek a földfelszínen, a felszabadult helyeken játszóterek, parkok, kereskedelmi egységek vagy kerékpártárolók jöhetnek létre.

Nem most találták fel

Az Envac már 1953-ban előrukkolt újító ötletével: a világ első hulladékgyűjtő rendszerét 1961-ben telepítették egy svéd kórházba. Azóta globális piacvezetők.

Forrásunk volt.