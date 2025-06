Az énekesnő húsz kilótól szabadult meg, és most először érzi úgy, hogy nemcsak a külseje változott, hanem az élethez való hozzáállása is.

Király Linda az elmúlt hónapokban gyökeres változásokat vezetett be az életébe, ennek pedig látványos eredménye lett: utoljára húsz évvel ezelőtt volt ennyire vékony. Király Linda legutóbbi Instagram-posztja jól szemlélteti az átalakulást, amely nemcsak fizikai, hanem lelki szinten is jelentős hatást gyakorolt rá.

Király Linda húsz éve nem volt ilyen formában – megmutatta az eredményt Schumy Csaba

Linda a Best magazinnak mesélt arról, hogy korábban többféle diétát kipróbált, ám ezek gyakran csak ideiglenes sikert hoztak, és a jól ismert jojóeffektus újra és újra visszavetette. Most azonban hosszú távra tervezett, tudatos életmódváltás mellett döntött, amely a testi fittség mellett a mentális egyensúlyra is nagy hangsúlyt fektet.

Étrendje jelenleg a ketogén diéta elvein alapul

Mellőzi a cukrot, a finomított szénhidrátokat és az alkoholt, miközben saját maga készíti ételeit húsból, tojásból és zöldségekből. Emellett rendszeresen sportol, és kiemelten figyel a lelki feltöltődésre is.

A változás mögött nemcsak saját elhatározása, hanem testvére, Király Viktor támogatása is áll – mivel ő maga is életmódváltásba kezdett, így közösen vághattak bele az új szokások kialakításába. Ezen kívül azonban volt még egy dolog, ami inspirálta őt:

Én hiszem azt, hogy a hízásnak vagy bármilyen testi folyamatnak van egy érzelmi háttere. Amióta elkezdtem foglalkozni a lelki részével is, szépen elkezdett megindulni lefelé a súlyom. Nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja a magának megfelelő módszert, de nekem a meditáció segített borzasztóan sokat, és elkezdtem pszichológiát is tanulni. Most először érzem azt, hogy egyensúlyba [sic] került az életem. Igazából teljesen megváltozott a felfogásom az életmódhoz, az élethez és magamhoz – nyilatkozta korábban.

Forrásunk volt.

Címlapkép: Schumy Csaba/fotocentral.hu

