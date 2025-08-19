Az elérhető fine dining – 5 étterem, ha kedvező áron próbálnád ki a csúcsgasztronómiát

Nem fogjuk azt mondani, hogy a fine dining nem drága, mert a gasztronómiának ez az ága egyszerűen nem tud filléres kiadássá válni. Viszont tévedés azt hinni, hogy a magas minőségű gasztronómiát csak csillagászati összegekért lehet kipróbálni. Michelin-csillagos vagy Michelin-ajánlott éttermekben kóstolhatjuk meg a legjobb hazai séfek fogásait, kedvező áron, ha elég szemfülesek vagyunk. Mi most ajánlunk négy budapesti és egy vidéki éttermet, hogy nektek már ne kelljen keresgélni.

A fine dining, vagy, ha úgy tetszik, a csúcs gasztronómia sajátja, hogy nem csupán a kiváló ételekről, hanem az ételeket kísérő élményről is szól. Onnantól, hogy átlépjük az étterem küszöbét, elindul valami, aminek az emléke, ideális esetben, még sokáig velünk marad, én legalábbis még mindig jó szívvel emlékszem az első fine dining ebédemre. A kiváló alapanyagok, a kimagasló szerviz, a séf tudása és tapasztalat, vagyis mindaz, amitől egy ebéd vagy vacsora jó értelemben felejthetetlen lesz, itt benne van az árban. Ezzel együtt, aki szeretné megkóstolni, mi készül Mizsei János, Széll Tamás vagy épp Sárközi Ákos konyhájában, annak nem feltétlenül kell vagyonokat áldoznia egy éttermi étkezésre. Ebédmenük, rövidített degusztációs menük állnak rendelkezésre, elérhető áron. Egy szó, mint száz, ha különleges élménnyel lepnéd meg magad, a kedvesed vagy épp a családod, érdemes körülnézni, mert különböző stílusú és ízvilágú fine dining éttermek ajánlataiból válogathattok.

MÁK restaurant

Mizsei Jánosék konyhája igazán izgalmas kalandra hívja azokat, akik nyitottak a fine dining gasztronómiára. A MÁKtájak most délre érkezett, vagyis Tolna és Baranya ízeit, alapanyagait, termelőit hozza el a Vigyázó Ferenc utca közönségének. A degusztációs menü három-, öt- és hétfogásos verzióban érhető el, de az étterem a decemberi bevezető után visszahozta az ebédmenüt is, és ez az a pont, ahol azokhoz fordulunk, akik még csak ismerkednek ezzel a különleges éttermi világgal. Januártól kezdve csütörtöktől szombatig várják vendégeiket, akik kérhetnek két-, három-, és négyfogásos ebédmenüt, 9.900, 12.900 és 15.900 Ft-os áron.

Aki még nem tapasztalta, milyen az ötlettel teli, kísérletező kedvű, magasszínvonalú vendéglátás, az Budapest belvárosában tehet egy próbát vele.

MÁK MÁK restaurant

MÁK restaurant

Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4.

Nyitvatartás: szerda 18.00-22.00, csütörtök-szombat 12.00-15.00 és 18.00-22.00

Textúra

Horváth Tamás, Kalocsai Zoltán és Sárközi Ákos minden hétköznap 12.00 és 15.00 között várja az ebédelni vágyókat a Textúrába, nem is akármilyen ebédmenüre. Választhatunk, hogy előételt vagy levest szeretnénk enni, ezt követi a főétel és a desszert 9450 Ft-ért, illetve az ebédhez jár egy üveg ásványvíz is. A kínálatban húsevők és vegetariánusok egyaránt találhatnak kedvükre való ételeket, az aktuális ajánlatról pedig érdemes az étterem honlapján tájékozódni. A Textúra konyháján hazai alapanyagok, tradicionális eljárások találkoznak a modern konyhatechnológiával, az ételek pedig úgy hozzák a fine dining szintet, hogy mindvégig könnyedek, játékosak, kísérletező kedvűek maradnak.

Textúra Textúra

Textúra

Budapest, Sas tuca 6.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 12.00-0.00

Csopaki Resti

Gondoljatok csak bele! Leszálltok a vonatról Csopakon, és bammm! Már ott is vagytok egy szuper bisztróban, ahol annyira izgalmas ízekkel és olyan kötetlen, kellemes hangulattal találkoztok, amik csak kevés helyen bukkannak fel egyszerre. A hely pici, így foglalni muszáj, viszont testközelből láthatjátok, hogy készülnek a finomságok Karácsony Bence konyhájában. Az étlapon most van például májpástétom, ponty lecsóval, gyöngytyúk finomfőzelékkel, ami egyúttal egy esély a menzák rémének megszelídítésére is. A hétfogásos menü 24.500 Ft-ba kerül, amiért igazán felejthetetlen gasztronómiai élményben lehet részünk.

Csopaki Resti

Csopak, Kossuth utca 1.

Nyitvatartás: szerda 19:00, csütörtök 13:00 - 19:00, péntek 13:00 - 19:00, szombat 13:00 és 19:00

Stand25 Bisztró

Aki szeretné megtudni, mit gondol Szulló Szabina és Széll Tamás a magas gasztronómiáról, a jó étel fogalmáról, mégsem tud elmenni egy vacsorára a Standba, az hétfőtől szombatig ebéd- és vacsoraidőben menüzhet a Stand25 Bisztróban. Három fogás 19.500 Ft-ba kerül, a menü részeként szereplő ételek benne vannak az à la carte kínálatban is.

Előétel, főétel és választható desszert, én utóbbiból a túrógombócra esküszöm, de a somlóival sem hibázhattok nagyot.

Elegáns, mégis otthonos, ismerős ízek fine dining csavarral, ez a Stand25 varázsa. Randiestére, családi évfordulóra egyaránt tökéletes választás.

Stand25 Stand25 Bisztró

Stand25 Bisztró

Budapest, Attila út 10.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 12.00-16.00 17.30-0.00

Fiktív

A Horánszky utcai Fiktív egy picit kilóg a sorból, itt ugyanis nincs külön menüztetés, viszont a 8 fogásos menüsor 30.000 Ft-ért nagyon jó ár-érték arányú választás Budapest belvárosában. Tatai Márton séf ételeiben ismerős ízek bukkannak fel újszerű formában, váratlan párosok alkotnak tökéletes egységet, nem szólva arról, hogy az ételsor dinamikája is nagyon jól van kitalálva: pont ott ér a csúcsra, megfelelő előkészítés után, ahol kell. Egres és gyömbér találkozását követi a kakas, a hekk és a karalábé, vagy, ha másra vágynánk, a bárány, a feketegyökér, a velő és a turbolya. Friss, nagyon ress ízek után érkezik valami igazán testes, hogy a folytatásban a mák, a boróka és a barack triója lazítson a szánk ízén. Abszolút ideális gasztroajándék, de ha valaki egyszer magát lepné meg egy finedining-élménnyel, azt is jó szívvel irányítjuk a Fiktívbe.

Fiktív Fiktív

Fiktív

Budapest, Horánszky utca 27.

Nyitvatartás: szerda-szombat 18.00-23.00

Címlapkép: Stand25 Bisztró

Ha tetszett ez a cikk, nézd meg legújabb videóinkat is, a legfrissebb tartalmainkért pedig lájkolj minket a Facebookon, és kövess az Instagramon, a Viberen, a TikTokon vagy a YouTube-on!