Ez a 6 festékszín megy ki a divatból 2026-ban, a szigorú lakberendezők szerint

A festék nemcsak egy helyiség kinézetét képes megváltoztatni, hanem az egész hangulatát. Akár a nappalit, a konyhát vagy a fürdőt frissítjük épp, a megfelelő szín kiválasztása fontos – különösen érdemes átgondolni akkor, ha azt szeretnénk, hogy otthonunk trendi hangulatot is árasszon.

Nem tudod eldönteni, hogy milyen színű festéket válassz egy helyiségbe? Jó taktika, ha először kihúzod azokat az árnyalatokat, amiket biztosan nem használnál. Hogy könnyebb legyen a döntés, összegyűjtöttünk 6 olyan festékszínt, amelyeket a lakberendezők szerint 2026-ban jobb lesz kerülni.

Csak akkor fessük a falakat divatos színre, ha valóban szeretjük azt

1. Mélyvörös árnyalatok

Shay Holland lakberendező és televíziós műsorvezető szerint a mélyvörös és boros árnyalatok, amelyek idén még népszerűek, 2026 után hamar ki fognak menni a divatból.

Az extra gazdag bordókat és gesztenyevöröseket, amelyeket néhány márka az év színének választott, inkább kerüljük. Otthonunk nem fog nyugalmat árasztani, ha a falak figyelemért kiáltanak - mondja.

Ha viszont imádod ezeket a színeket, akkor sem kell teljesen lemondanod róluk. Holland szerint jól működhetnek például a vendégmosdóban. „De a nappaliban vagy egy nagy, nyitott térben nem ajánlom. Azt szoktam mondani az ügyfeleimnek: csak akkor fessék a falakat divatos színre, ha valóban szeretik azt" - tanácsolja a szakember.

2. Szürke árnyalatok

A 2010-es évek a szürke különböző árnyalatainak jegyében teltek: falakon, kanapékon, ágyneműkön – mindenhol megjelentek. Aztán lassan háttérbe szorult a szürke, viszont az elmúlt évben újra visszatért – de ez nem tart sokáig. Amy Switzer lakberendező szerint a jövő évben végleg búcsút inthetünk neki.

A hideg, jeges szürkék 2026-ban hivatalosan is kimennek a divatból – laposak, sterilek, és már nem illenek a melegségre és rétegzettségre vágyó otthonokba - magyarázza a szakember.

3. Fekete tónusok

Akár mélyfekete, akár elegáns antracit, ezek a színek rendkívül nehezen használható. Egy átlagos otthonba túl sok drámát visznek, ráadásul túl sok velük a munka is, ha szeretnénk tökéletesen beilleszteni a térbe. „A sötét grafit- és mélyfekete falak – pedig az előszobában nálam is van egy fekete fal – gyorsan veszítenek a varázsukból, mert annyira elterjedtek, hogy már nem hatnak különlegesnek” – teszi hozzá Switzer.

4. Pasztellszínek

„A cukros pasztellek, mint a púderkék vagy a rágógumi rózsaszín, egyre inkább eltűnnek a palettáról – hiányzik belőlük az a mélység és gazdagság, amit ma elvárunk” – mondja Switzer.

Bár ezek a színek játékosak és kedvesek, ritkán hatnak igazán kifinomultnak. Ha viszont szereted őket, használd bátran kisebb helyiségekben – például a vendégmosdóban, a gyerekszobában vagy a játékszobában.

5. Zsályazöld

A zsályazöld friss, nyugtató árnyalat, az elmúlt években szinte mindenhol felbukkant – de mostanra kezdi mindenki megunni.

Még a sokat dicsért zsályazöld is túltelítődött: túl sokszor láttuk falakon, szekrényeken és textileken – mondja Switzer.

„A közös pont az, hogy a túlzottan harsány vagy agyonhasznált színek eltűnnek, helyüket pedig melegebb, összetettebb tónusok veszik át.”

6. Tiszta fehér

Kétségtelenül praktikus választás, de bizonyos fehér árnyalatok már túlságosan elterjedtek, és mostanra kimentek a divatból. „A vakítóan fehér falak is veszítenek a népszerűségükből – túl sterilnek és ridegnek hatnak, főleg olyan otthonokban, ahol gyerekek is élnek” – ad tanácsot Switzer.

Holland szerint ez annak köszönhető, hogy a lakberendezés világa sokkal személyesebb irányba mozdult el.

„A tervezés ma már nem arról szól, hogy egy lakberendező rányomja a saját stílusát egy térre, hanem arról, hogy az ott élők egyéniségét és történetét tükrözze” – magyarázza.

Forrásunk volt.