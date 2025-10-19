Ez a 6 festékszín megy ki a divatból 2026-ban, a szigorú lakberendezők szerint

Nem tudod eldönteni, hogy milyen színű festéket válassz egy helyiségbe? Jó taktika, ha először kihúzod azokat az árnyalatokat, amiket biztosan nem használnál. Hogy könnyebb legyen a döntés, összegyűjtöttünk 6 olyan festékszínt, amelyeket a lakberendezők szerint 2026-ban jobb lesz kerülni.
1. Mélyvörös árnyalatok
Shay Holland lakberendező és televíziós műsorvezető szerint a mélyvörös és boros árnyalatok, amelyek idén még népszerűek, 2026 után hamar ki fognak menni a divatból.
Az extra gazdag bordókat és gesztenyevöröseket, amelyeket néhány márka az év színének választott, inkább kerüljük. Otthonunk nem fog nyugalmat árasztani, ha a falak figyelemért kiáltanak- mondja.
Ha viszont imádod ezeket a színeket, akkor sem kell teljesen lemondanod róluk. Holland szerint jól működhetnek például a vendégmosdóban. „De a nappaliban vagy egy nagy, nyitott térben nem ajánlom. Azt szoktam mondani az ügyfeleimnek: csak akkor fessék a falakat divatos színre, ha valóban szeretik azt" - tanácsolja a szakember.
2. Szürke árnyalatok
A 2010-es évek a szürke különböző árnyalatainak jegyében teltek: falakon, kanapékon, ágyneműkön – mindenhol megjelentek. Aztán lassan háttérbe szorult a szürke, viszont az elmúlt évben újra visszatért – de ez nem tart sokáig. Amy Switzer lakberendező szerint a jövő évben végleg búcsút inthetünk neki.
A hideg, jeges szürkék 2026-ban hivatalosan is kimennek a divatból – laposak, sterilek, és már nem illenek a melegségre és rétegzettségre vágyó otthonokba- magyarázza a szakember.
3. Fekete tónusok
Akár mélyfekete, akár elegáns antracit, ezek a színek rendkívül nehezen használható. Egy átlagos otthonba túl sok drámát visznek, ráadásul túl sok velük a munka is, ha szeretnénk tökéletesen beilleszteni a térbe. „A sötét grafit- és mélyfekete falak – pedig az előszobában nálam is van egy fekete fal – gyorsan veszítenek a varázsukból, mert annyira elterjedtek, hogy már nem hatnak különlegesnek” – teszi hozzá Switzer.
4. Pasztellszínek
„A cukros pasztellek, mint a púderkék vagy a rágógumi rózsaszín, egyre inkább eltűnnek a palettáról – hiányzik belőlük az a mélység és gazdagság, amit ma elvárunk” – mondja Switzer.
Bár ezek a színek játékosak és kedvesek, ritkán hatnak igazán kifinomultnak. Ha viszont szereted őket, használd bátran kisebb helyiségekben – például a vendégmosdóban, a gyerekszobában vagy a játékszobában.
5. Zsályazöld
A zsályazöld friss, nyugtató árnyalat, az elmúlt években szinte mindenhol felbukkant – de mostanra kezdi mindenki megunni.
Még a sokat dicsért zsályazöld is túltelítődött: túl sokszor láttuk falakon, szekrényeken és textileken– mondja Switzer.
„A közös pont az, hogy a túlzottan harsány vagy agyonhasznált színek eltűnnek, helyüket pedig melegebb, összetettebb tónusok veszik át.”
6. Tiszta fehér
Kétségtelenül praktikus választás, de bizonyos fehér árnyalatok már túlságosan elterjedtek, és mostanra kimentek a divatból. „A vakítóan fehér falak is veszítenek a népszerűségükből – túl sterilnek és ridegnek hatnak, főleg olyan otthonokban, ahol gyerekek is élnek” – ad tanácsot Switzer.
Holland szerint ez annak köszönhető, hogy a lakberendezés világa sokkal személyesebb irányba mozdult el.
„A tervezés ma már nem arról szól, hogy egy lakberendező rányomja a saját stílusát egy térre, hanem arról, hogy az ott élők egyéniségét és történetét tükrözze” – magyarázza.