2025.11.30.

5 szimpla tipp a fabútorok évtizedeken át tartó ragyogásáért

Szabó Anna

Szeretnénk, hogy a tölgyfa étkezőasztalunk és a hozzá tartozó székek még hosszú évek múlva is ugyanúgy ragyogjanak? Nézzük mai Otthon Tippünket, amiben 5 módszert mutatunk, hogyan gondozzuk őket megfelelően.

A fából készült bútoroknak évszázadok óta különleges helyük van az otthonokban, és nem véletlenül: időtlenek, tartósak, fenntarthatók, és szinte minden stílusba beilleszthetők. De legyen szó klasszikus, bükkből gyártott thonet székekről vagy tölgyfából készült, praktikus asztalokról, egy dolog biztos: a fa folyamatos gondoskodást igényel. Nézzük, pontosan mit tehetünk a fa bútorok állapotának megőrzéséért.

