Meglett az év strandétele: balatongyöröki bisztró fogása az első helyen

Az idei év strandétele címet a balatongyöröki Kicsi Csóka Bisztró fogása nyerte el, de több díjat is kiosztottak a versenyen.

Idén is csupa különleges fogást kóstolhattak az év strand étele versenyen a zsűritagok, melyet immáron tizenegyedik alkalommal rendezett meg a Balatoni Kör. A nyertes étel 36 fogás közül került ki.

2025-ben a Kicsi Csóka Bisztró bivalytatár velőscsont csónakban nevű étele lett az év strandétele cím nyertese.

Kiosztották az év strandbüfé étele díjat is: ezt a balatonmáriafürdői Pizza Sztori nevű hely harcsa-supplija nyerte.

nyerte. A stranddesszert étel kategóriában a gyenesdiási Mónisüti granola optimist nevű desszertje lett a győztes.

A bivalytatár zalaköveskúti bivalyhúsból készül, burgonyagratinnal, tormahabbal, zellerropogóssal, szardellával, kapribogyóval, kovászos uborkával és házi majonézzel tálalják - mondta Kardos Gábor, a verseny ötletgazdája a nyertes strandételről.

A strandbüfé ételről

A Pizza Sztori étele, vagyis a harcsa-suppli ötletét római rizsgolyók adták. A nyalóka alakúra formázott és kirántott, összefőzött harcsapaprikás és túróscsusza párosát kapros túróval és kápiakrémmel tálalják.

A stranddesszert ételről

A Granola Optimist nevét az Optimist típusú vitorlásról kapta, amelyen a gyerekek elsajátítják a hajózás alapjait. A desszert vitorlásformáját képviselőfánk adja, melynek tölteléke mézes-joghurtos krém. A tetejét erdei gyümölcsös öntet és ropogós granola teszi teljessé.

