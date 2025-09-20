Őszi frissek, avagy 6 új hely Budapesten, amiket ki kell próbálnotok

Így szeptember közepére lassan hozzászokunk a gondolathoz, hogy mögöttünk van egy újabb nyár. A jó hír azonban az, hogy újra itt az őszi pezsgés, színházi és koncertprogramokkal, városba visszatért barátokkal, és persze új nyitásokkal, hogy a hasunk se unatkozzon. Mutatunk nektek hat új helyet Budapesten, olasztól kezdve a gasztropiacon és a vegán bisztrón át a lángosozóig, ahol otthonostól az újszerűig, ismerőstöl a váratlanig mindenfélét kóstolhattok.

GALAMB vendéglátás

A Károlyi kert környékével kapcsolatban mindig volt egy olyan érzésem, hogy sokkal több van benne vendéglátás szempontjából, mint amennyit kihoznak belőle. A Henszlmann Imre utcában nemrégiben megnyitott GALAMB vendéglátást Takács Györgynek köszönhetjük, ő terelte össze a csapatot, és ő bízta a konyhát Piszkor Norbira, akinek a fogásaiért bármeddig elmennénk, hát még az V. kerület közepéig. Az étterem követi a smallplate-koncepciót, az étlap rövid, de abszolút átgondolt, minden fogás fókuszában az áll, hogy az alapanyagok ízeiből a lehető legtöbbet hozzák ki.

Az itallapon borok és koktélok és isteni kávé. Időtlen vendéglátás – hitvallásuk szerint ezzel várják a vendégeiket, mi csak azt tudjuk mondani, hogy tegyetek egy próbát, és a marhatatárt ki ne hagyjátok!

GALAMB vendéglátás via

GALAMB vendéglátás

Budapest, Henszlmann Imre utca 9.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-22.00, konyha: 17.00-22.00

Mattarello Budapest

Aki eddig csak úgy gondolt a croissant-ra, mint a pékséges papírtasakból előhalászott egyszerű, ám megunhatatlanul finom reggelire, az most nyissa ki szemét-fülét, mert a Dohány utcában megnyílt Budapest első croissant étterme? Hogy mit jelent ez? A Benny Krower séf által megálmodott, és a szezonális kínálat tükrében állandóan frissülő étlap minden elemében ott a croissant. Néha a maga klasszikus formájában, néha más testet ölt, de valamennyi fogásban helyet kap. Benny, aki Izraelből költözött Budapestre, hozta magával a mediterrán konyha szeretetét és annak legjavát, ételei úgy fantáziadúsak, hogy közben mégsem esik érthetetlen túlzásokba.

Az étterem melletti kávézóban kóstolhattok péksütiket is, a sima croissant-tól kezdve egészen a sós és édes variációk legjaváig.

Látogassatok el hozzájuk, és engedjétek szabadon a fantáziátokat, megéri!

Mattarello via

Mattarello Budapest

Budapest, Dohány utca 5.

Nyitvatartás: hétfő-szerda, vasárnap 8.00-17.00, csütörtök-szombat 8.00-17.00 és 18.30-22.00

Tutto Budapest

Nemrég írtunk róla, hogy Little Italy Manhattanből a Nagymező utcába költözött, mert megnyitott a Tutto, Budapest legújabb olasz étterme. Ne kapjatok a szívetekhez, nem lesz újabb hely a városban, ahol nápolyi pizzát sütnek. A Tutto konyháján kifejezetten az Amerikába emigrált olasz közösség által megteremtett ízeket és fogásokat látjuk viszont, így az étlapon akad cotoletta alla Milanese és húsgombócos spagetti is.

Aki nem akar egy komplett vacsorának nekiülni, az válogathat a smallplate-fogások közül, van burrata és polipsaláta, isteni arancinik, mind alkalmasak arra, hogy falatozzatok egy kicsit egy-egy pohár finom ital mellett.

Az édesszájúaknak mondom, hogy a tiramisu és a baba napoletana egyaránt isteni, ha a munkanap végén egy kis extra vidámságra vágytok, én csak ajánlani tudom mindkettőt.

Tutto Budapest via

Tutto Budapest

Budapest, Nagymező utca 38.

Timeout Market Budapest

Aki a külföldi útjai során beleszeretett a gasztropiacokba, az most igazán boldog lehet, hiszen megnyitott a Timeout Market Budapest. Ahova régen csörögni jártunk (Corvin tető), oda most azért megyünk, hogy szépen felújított környezetben, lehetőleg minél jobb társaságban, isteni fogásokat együnk.

A Timeout az ország legjobb éttermeinek legjavát gyűjtötte össze, aki ide eljön, az épp úgy belekóstolhat Pesti István főztjébe, mint a 101-esek legizgalmasabb fogásaiba, az Anyukám Mondta tökéletes pizzájába, vagy épp a Casa Christa menüjébe.

Minél többen mentek, annál jobb, szánjatok rá egy nyugis, késődélelőttöt, és egyetek – beszélgessetek jókat!

Timeout Market Budapest via

Timeout Market Budapest

Budapest, Blaha Lujza tér 1.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.30-23.30

Tranzit by Flow

A Flow Café sokaknak lehet ismerős az Andrássy úti egységükből, most pedig Budán, az egykori Tranzit helyén bizonyítják: a húsmentes, növényi alapú étrend nemcsak hogy nem száraz és unalmas, de annyira sokszínű, annyira izgalmas és ízekben annyira gazdag, hogy annak is érdemes tenni vele egy próbát, aki egyébként másképp étkezik. Külön plusz pont, hogy nem csak a vegán koncepciót tartják szem előtt, de az egész nyomában járó fenntarthatóságot is.

zezonalitásra törekszenek, valamint figyelnek rá, hogy minél kevesebbet kelljen utaznia az alapanyagoknak, így aki náluk eszik, mondjuk egy isteni vegán zsíros kenyeret, az megnyugodhat, nem csak magával tett jót, de a környezetén is könnyített egy kicsit.

SA Tranzit by Flow lassan kilép a tesztüzemből, és teljes sebességre kapcsol, menjetek, brunch-oljatok, ebédeljetek náluk, mi garantáljuk, hogy nem fognak csalódást okozni.

Tranzit by Flow via

Tranzit by Flow

Budapest, Kosztolányi Dezső tér – Bukarest utca

Nyitvatartás: hétfő és vasárnap 9.00-17.00, kedd-szombat 9.00-21.00

Pesti Lángos

A lángos olyan, hogy nem lehet megunni, és bár én a magam részéről konzervatív lángosozó vagyok, vagyis maximum a sajt-tejföl feltétpárosig merészkedem el, kíváncsian figyelem, hogyha valami újdonsággal állnak elő. A Pesti Lángos a Dohány utcában várja a műfaj szerelmeseit, kezdő és haladó rajongóit. Szerencsére, itt nem estek abba a hibába, hogy nosza rajta, borítsunk rá mindent a tésztára, hadd szóljon!

A klasszikus lángosok mellett az étlapon ott van maga a Pesti Lángos, aminek alapját fokhagyma és tejföl képezi, rá pedig isteni kapros kovászos uborka kerül. Nem gondoltad volna, hogy ez egy fantasztikus párosítás, pedig az!

Az oldschool hangulat kedvéért palacsintát is lehet kérni, én kérnék is a helyetekben, hiszen, ha már lecsúszott az a lángos, mi baj lehet egy kis édességből, nem? Keressétek a piros lángosozót, és hagyjátok hátra a belvárosi lángosoktól való félelmeiteket, itt nem eshet bajotok!

Pesti Lángos via

Pesti Lángos

Budapest, Dohány utca 39.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-22.00

Címlapfotó: Timeout Market Budapest