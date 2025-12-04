Ezek lesznek 2026 legnagyobb diétatrendjei

2026-ban végleg búcsút inthetünk a megszorításokra épülő diétáknak: a táplálkozási trendek fókusza a rostokra, a minőségi alapanyagokra és az anyagcsere természetes ritmusának támogatására helyeződik át. A szakértők szerint ez az év már nem a fogyókúrás trükkökről, hanem a tudatos, élvezetes étkezésről szól majd.

A megszorításos vagy éppen a magas fehérjetartalmú étrendek éveken át uralták a slágerdiéták világát, ám 2026-ban teljesen új irányba fordul a figyelem. A szakértők szerint a következő év étrendi trendjeit már nem a szigorú korlátozásokról vagy a gyors fogyást ígérő módszerekről ismerjük fel, hanem sokkal inkább a rostok, a minőségi alapanyagok és az anyagcsere működésének fontosságáról, finomhangolásáról. Ebben a változásban meglepően nagy szerepet kapnak a GLP–1 típusú, fogyást segítő készítmények is, amelyek már most formálják a vásárlási és étkezési szokásokat.

A fogyasztók kezdenek ráébredni, hogy nem csak a makrotápanyagok számítanak – a lényeg a megfelelő időzítés, a tápanyagok minősége és az, ahogyan a szervezet ezekre reagál – mondta Melanie Murphy Richter, a L-Nutra dietetikusa.

„A jövő kevésbé szól a megszorításokról, és sokkal inkább a ritmusról: arról, hogy úgy étkezzünk, ahogyan a cirkadián biológia és az anyagcsere működése diktálja. Ezzel hosszú távú ellenállóképességet építünk, ahelyett, hogy a rövid távú fogyási célok után loholnánk.”

A szakértők szerint három nagy trend rajzolódik ki 2026-ra:

a metabolikus étkezés felemelkedése,

a rostmaxolás térnyerése,

térnyerése, valamint a GLP–1 gyógyszerek hatására kialakuló új táplálkozási minták.

