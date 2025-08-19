Így lazítasz edzés után? Vigyázz, mert növelheted az agyvérzés esélyét

Egy új tanulmány szerint az edzés utáni rossz rutinok fokozhatják a stroke kialakulásának esélyét. Ilyen például a túlzott koffeinbevitel is.

A kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy egyáltalán nem mindegy, hogyan vezetjük le az edzést, mert hibás szokásokkal akár hirtelen stresszhullámokat is elindíthatunk a szervezetben, amelyek növelhetik az agyvérzés esélyét.

Egy tanulmány szerint azoknál, akik az intenzív mozgás után rögtön nagy dózisban visznek be a szervezetükbe kávét vagy koffeintartalmú italokat, hirtelen megemelkedhet a vérnyomás és a pulzusszám, amit a szervezet egyfajta sokkhatásként él meg.

A szakértők szerint edzés után semmiképp se tegyük a következőket:

ne adjunk koffeinsokkot a szervezetünknek (pl. energiaitallal vagy erős kávéval)

a szervezetünknek (pl. energiaitallal vagy erős kávéval) inkább vízzel vagy izotóniás itallal hidratáljunk

lassú, nyújtó levezetést végezzünk

hagyjuk, hogy a pulzusszám fokozatosan visszaálljon

Ezáltal a vérnyomás stabil marad, és elkerülhető a hirtelen vérkeringési stressz. A rendszeres, mértékletes testmozgás egyértelműen csökkentheti a stroke kialakulásának esélyét.

Az orvosok szerint heti 150 perc közepesen intenzív mozgás képes jelentősen javítani az érrendszeri egészséget.

A stroke (szélütés, gutaütés), hivatalos nevén magyarul agyi érkatasztrófa egy hirtelen kialakuló idegrendszeri megbetegedést jelent, amely agykárosodást okozhat. Napjainkban ez az egyik leggyakrabban előforduló betegség a szív-, illetve a daganatos betegségek mellett, évente 45-50 ezer esetben fordul elő hazánkban. Sajnos minden harmadik eset halállal végződik, a betegek mintegy fele maradandó szövődménnyel épül fel, és csupán minden negyedik beteg gyógyul meg teljesen.

Forrásunk volt.