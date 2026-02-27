Nőnapra (is) – 5 kedvenc édességboltunk, amit Willy Wonka is sűrűn látogatna

Nem egyszerűen arra emlékszem, hogy gyerekként milyen volt bemenni a szülővárosom főutcáján található édességboltba, de arra a jellegzetes illatra is, ami ott fogadott. A csokik, cukorkák, bonbonok és a frissen főzött kávé illatának keveréke. A kimérve árult pralinék sora, a polcokon sorakozó bonbonosdobozok, mint egy mesevilág. Édességboltok ma is vannak, és bátran állítom, ma sem kisebb csoda átlépni a küszöbükön. Lássuk, melyek a kedvenceink, annál is inkább, mert nőnap közeledtével nem árt egy-két biztos tipp, ha valaki édességvásárlásra adná a fejét.

Poppy

Ideje megtanulni egy új svéd kifejezést, ami így hangzik: lördagsgodis. Ez a szombati édességnap. Hogy a mértéktelen nassolásnak elejét vegyék, de a finomságokról se kelljen lemondani, inkább szenteltek egy napot a héten a legfinomabb csemegéknek. Aki válogatna a svéd édességek gondosan szelektált, mégis végtelennek tetsző kínálatából, az járuljon az újonnan megnyílt Poppyba, a Rumbach Sebestyén utca és a Madách tér sarkán.

90-féle svéd édesség, minden elképzelhető formában, a gumicukortól kezdve a skandinávok nagy kedvencéig, a medvecukorig, de a kedvenc svéd csokim is kapható náluk, aminek a narancsos változatáért egyszerű, tagadhatatlan szerelmes rajongással viseltetek.

Nem tagadom, választani ennyi csoda közül a lehetetlennel határos, de szerencsére vissza lehet térni hozzájuk bármikor. Egy kis ez, egy kis az, és máris teljes fényében ragyog az édességnap. Vagy bármelyik másik nap a héten.

Poppy

Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b

Nyitvatartás: hétfő-szombat 11.00-19.00, vasárnap 11.00-17.00

Zangio Csokoládébolt

Történt egyszer, hogy jónéhány éve, friss belvárosi lakosként, karácsonyi ajándékok után kajtatva, felfedeztem egy picike csokiboltot a Wesselényi utcán. Gusztusos pralinék állnak hadrendben a pultban, és már a látványuk is arra csábít, hogy kóstoljunk meg belőlük minél többet. Akkor, erre tisztán emlékszem, direkt karácsonyra készült flódnis bonbon is. Ha azt hittétek, ennek a sütinek a zsenialitása fokozhatatlan, akkor elárulom, hogy épp ez a tökéletesség következő szintje, és most is kapható egyébként. Bonbon, trüffel, forrócsoki…

A boldogsághormonok teljes arzenálja, csokiköntösben. Van klasszikus csupacsokis, van kissé fanyar bergamottos, fügés, sóskaramellás, narancsos-mentás (higgyétek el, jobb mint az After Eight), és olyan tejkaramellás trüffelgolyó, hogy a gondolatától is párás lesz a tekintetem.

Egy elegáns, válogatott kis bonbonos doboz, hát mi ez, ha nem a tökéletes nőnapi ajándék?

Zangio Csokoládébolt

Budapest, Wesselényi utca 6.

Nyitvatartás: kedd-péntek 13.00-18.00

Stühmer Édességbolt

A dán vajaskeksz dobozában tárolt varrókészlet magyar változata a Stühmer Százszorszép Desszert, nyolcszögletű bonbonos dobozában tárolt tű-, cérna- és gyűszűkollekció. Ez a finom, virágos papírdoboz, benne a kis papírkapszliba helyezett csokikkal nagymamák generációinak lakását idézi az emlékezetünkbe, de ma is épp úgy megállja a helyét, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Lássuk be, aki ilyet kap ajándékba, az egyből rájön, hogy megajándékozni valakit egy doboz bonbonnal, különleges, finom és elegáns gesztus is lehet.

A csinos, virágmintás csomagolású táblás csokik, a klasszikussá nemesedett konyakmeggy és a Stühmer Pillanat pralinéi mellett az üzletekben kimérve is árulnak mindenféle különleges bonbonokat, amikből magunk válogathatjuk össze a kedvünkre való darabokat.

A Stühmer számomra mindig is az édességboltok alfája és ómegája lesz, és mindig annak a boldog kislánynak fogom érezni magam, aki bármit választhatott, ha belépek valamelyik üzletükbe.

Stühmer Édességbolt

A Stühmer Édességboltok nyitvatartásáról és címéről a weboldalukon lehet tájékozódni.

USA Candy

Mióta az eszemet tudom, imádok élelmiszerboltokban kóborolni, ha külföldre utazom, annyira izgalmasnak találom, hogy mások az üdítők, joghurtok, sajtok, vajak, és másfajták az édességek. Amikor a Reszkessetek betörők! második részében Kevin kinyitja a hotel minibárját, és feltárul előtte az édességekből épített mennyország, gyerekként úgy éreztem, Amerika a fogra, kilókra, mindenre ártalmas, ámde fantasztikusan finom csemegék földje. Igaz, akkor azt is hittem, hogy ehhez nekem soha nem lesz hozzáférésem. Amerikában azóta sem jártam, de a kontinens édességeiért elég az V. kerületbe elmenni. Az USA Candy amerikai, brit és japán édességek garmadájával várja kísérletező kedvű vásárlókat. Van itt minden, mármint szó szerint minden.

Harry Potter-féle csokicsók, karamellás Milky Way szelet, Willy Wonka csokoládéja, Hello Kitty által ajánlott epres gumicukor, millióféle üdítő, egyszóval, mi szem-szájnak ingere.

Ajándéklelőhelynek is tökéletes, de ha valaki csak magát lepné meg, akkor is jó helyen jár.

USA Candy

Budapest, Királyi Pál utca 13/b

Nyitvatartás: kedd-szombat 10.00-18.00, vasárnap 10.00-17.00

Rózsavölgyi Csokoládé

A végére még egy kis hazai. Sokan gondolják, hogy édességet ajándékozni snassz dolog, de ez nem igaz. Édessége válogatja, elegáns, figyelmes gesztus is lehet, például, ha a Rózsavölgyi Csokoládé valamelyik csodaszép csomagolású táblás csokoládéját, drazséját, vagy épp forrócsokiját adjuk ajándékba. A belvárosi üzletben és a webshopban egyaránt megtalálhatjátok már a húsvéti termékeket is, de azt javaslom, ha módotok van rá, menjetek be szétnézni a Petőfi Sándor utcai üzletbe.

A pálinkás kakaóbab és a mandarinízű tábla egyszerűen fenséges, de aki nem akar variálni, az többféle, különböző kakaótartalmú táblából is válogathat, és bátran állíthatom, egyikben sem fog csalódni.

A csoki mindig öröm, de talán az öröm is fokozható, ha tudjuk, hogy a minőség kiváló, és gondos kezek által kerül a polcokra.

Rózsavölgyi Csokoládé

Budapest, Petőfi Sándor utca 2.-4.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 10.30-13.00 és 13.30-18.30

Címlapfotó: Getty