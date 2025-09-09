A reggelizés, vagyis a brunch-olás műfaja hazánkban is már jó ideje megvetette a lábát. Nem véletlen, hiszen ki ne akarna egy ráérős szombat délelőtt a rohanós reggelizés helyett beülni, és kényelmesen, kiadós tojásos, friss pékárus reggelit majszolni, akár egy pohár pezsgővel kísérve. Lássuk, melyek most Magyarország legjobb reggelizőhelyei!

Ha szereted a ráérős, kiadós reggeliket és a tökéletes kiszolgálás élvezete sem áll távol tőled, akkor ez a top 10-es lista neked szól, amiben a Dining Guide összegyűjtötte Magyarország jelenlegi legjobb reggelizőhelyeit.

Top 10-es lista: ezek hazánkban a legjobb reggelizőhelyek

Mára a reggelizés műfaja igazi gasztronómiai szintre emelkedett, ami azt jelenti, hogy minden nagyobb, de kisebb városban is találni jó helye(ke)t, ahol bőséges villásreggelit szolgálnak fel széles választékban. A Dining Guide összegyűjtötte azokat a helyeket, melyek jelenleg a legjobbak a reggelizés műfajában országszerte:

Buborék, Csopak

A Buborék Csopak egy különleges hely, ahol pékség, szállás és kerékpárszervíz találkozik egyetlen izgalmas egységben. A letisztult, Balaton-hangulatú térben minden adott ahhoz, hogy egy északi parti kiruccanás során jól érezzük magunkat, legyen szó mennyei falatokról vagy egy gyors bringaszervízről. A bőséges brunch-ok mellett akár egy jól megpakolt szendvicsért vagy frissen sült croissant-ért is érdemes betérni.

Morzsa, Pécs

Pécs egyik legkülönlegesebb vendéglátóhelye igazi műfaji ötvözet: újhullámos pékség skandináv hangulatban, specialty kávézó és reggeliző, amelyet egy progresszív bisztró és borbár egészít ki. A konyhát Kurucz Attila vezeti, aki 2018-ban elnyerte a Dining Guide Év Innovatív Séfje díját, és akinek kreatív szemléletét a Morzsa tökéletesen tükrözi.

A szűkre szabott, ám gondosan megalkotott étlap merész bisztrófogásokat kínál, amelyek a folyamatosan frissülő szezonális alapanyagokra épülnek, kiegészítve egy kóstolómenüvel.

A natúr borokra épülő borlap pedig Benkő Zoltán tulajdonos skandináv ízlését és a korábbi, budapesti Innio borbárból ismert stílusát viszi tovább.

Piac 42, Esztergom

A Michelin-csillagos 42 Restaurant csapata újabb színt visz Esztergom gasztronómiai életébe a Simor János utcai piacon megnyílt Piac42-vel. Az étterem őszinte, szerethető és letisztult konyhát képvisel: a klasszikus vendéglői és bisztrófogások mellett főzelékek és nosztalgikus, retró ihletésű ételek is helyet kaptak a menün. Az állandó kínálatot hetente változó ebédmenü és táblás ajánlatok egészítik ki, így minden látogatás új gasztronómiai élményt kínál. Szűcs Ádám séf vezetésével a konyha célja, hogy a hagyományos ízeket friss szemlélettel és valódi vendégszeretettel ötvözze. A változatos borlap és a kreatív koktéllista teszi teljessé az élményt, így a Piac42 tökéletes választás, legyen szó bőséges reggeliről, tartalmas ebédről vagy egy kötetlen esti találkozóról.

Kollázs, Brasserie & Bar

A Four Seasons Hotel Gresham Palace ikonikus falai között működő Kollázs – Brasserie & Bar a szálloda egyik meghatározó gasztronómiai helyszíne, amely egyszerre sugároz eleganciát és kötetlen lazaságot. Az étterem a francia brasserie hangulatát idézi, ugyanakkor kínálata a nemzetközi közönség örömére magyar klasszikusokkal is kiegészül. A Kollázs az elmúlt években látványos megújuláson ment keresztül, és idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. A Dining Guide értékelése szerint étlapja mostanra a legegységesebb, leginkább letisztult formáját hozza, és történetének eddigi legerősebb időszakát éli.

Salt Bakery

A SALT Bakery a SALT étterem szemléletét viszi tovább, és a budai dombok közé is elhozza a fenntarthatóságot, a hazai klasszikus recepteket és a tradicionális alapanyagokat, mindezt modern, innovatív megközelítéssel ötvözve. Az újhullámos pékség kínálatában kovászos kenyerek, a város egyik legízletesebb kakaós csigája és mennyei bullarok várják a vendégeket.

Déryné

A Déryné esszenciáját a vibráló atmoszféra, a kozmopolita hangulat és a magával ragadó enteriőr adja, amelyet kifinomult, mégis közvetlen szerviz tesz teljessé, mindez különlegessé emeli a budapesti vendéglátós szcénában. Az étterem szorosan összefonódik tulajdonosával, Kovács Kristóffal, aki szenvedéllyel és lendülettel vezeti. Ikonikussá vált brunch- és reggelikínálata önmagában is egyedülálló, de a pop-up vacsorák szintén nagy népszerűségnek örvendenek, amelyeket a világjárás során szerzett inspirációk tesznek igazán különlegessé. Élőzene, pezsgő élet, sokszínű étlap – a Déryné mindig egy lépéssel előrébb jár, vendégei pedig örömmel követik ezen az izgalmas gasztronómiai utazáson.

TATI Farm to Table

A belváros szívében, a VII. kerületi Dohány utcában működik Budapest egyik legelhivatottabb farm-to-table étterme, a TATI. Az alapítók között találjuk Poisson-Angeli Barbarát is, aki korábban a Twentysix megálmodásában játszott szerepet.

A fine bistro stílusban kínált ételek szezonális alapanyagokból készülnek, és a magyar gasztronómia gazdag hagyományait hozzák közel a vendégekhez.

A konyhát Soóky Gábor séf vezeti, aki a természet tiszteletét, az egészségtudatosságot és a tradíciókat a modern fine dining világával ötvözi. Az étlapon a hazai konyha klasszikusai is feltűnnek: paradicsomos káposzta, csirkepaprikás, mangalicatarjából készült „cigánypecsenye” és aranygaluska is várja az ínyenceket.

Villa Bagatelle

A Villa Bagatelle már több mint tíz éve a budai Hegyvidék egyik kedvelt találkozóhelye. Az elegáns, mégis otthonos villaépület egyszerre népszerű étteremként és rendezvényhelyszínként szolgál.

Egész nap kínál pazar reggeliket, klasszikus bécsi Daniel Moser kávékat és saját specialty kávémárkát, miközben a város egyik legjobb Club Sandwich-ét is megtalálhatjuk.

Az épületben működő Brót Pékség friss kenyerekkel és péksüteményekkel várja a látogatókat. A szezonális alapokra épülő bisztróétlap kényelmes, de igényes fogásokat kínál – legyen szó pezsgős reggeliről, üzleti ebédről vagy délutáni kávézásról süteménnyel kísérve.

Gerlóczy Kávéház

A Gerlóczy Kávéházhoz közeledve könnyen úgy érezhetjük, mintha Párizs utcáin sétálnánk: a belváros egyik rejtett kis utcájában megbúvó kávézó és étterem hangulatos terasza igazi találkozóhellyé vált. Változatos, közepesen hosszú étlapja tökéletesen illeszkedik a hely szellemiségéhez. A konyha élén nemrég Molnár Gyula executive séf vette át a stafétát, akinek irányítása alatt az étlap a kortárs gasztronómia jegyében újult meg. A kínálatban a hagyományos ételek friss megközelítésben, apró csavarokkal, mégis érthető módon jelennek meg. A Gerlóczy a tavalyi év végén a desszertfronton is megújult, süteménykínálatukban a klasszikus francia stílus köszön vissza.

SOLID

Ha igazán exkluzív élményekkel, különleges ízekkel és lenyűgöző kilátással szeretnénk indítani a napot, a SOLID sky bar étterem tökéletes választás.

A SALT étterem kistestvéreként működő hely elegáns, mégis laza brunchélményt kínál, amely hamar a vendégek kedvencévé vált.

Akár pezsgővel, akár anélkül, a reggeli fogások lehetőséget adnak egy könnyed falatozásra vagy egy kiadós brunchra, miközben a séf családi emlékei és a természetközeli filozófia, például vegán, savanyított vagy fermentált ételek, is visszaköszönnek, követve a SALT szellemiségét.

Két Szerecsen

A Két Szerecsen a Nagymező utcai színházi negyed egyik ikonikus étterme, ahol törzsvendégek, turisták és a művészvilág képviselői egyaránt otthon érzik magukat.

A pezsgő étterem és kávéház népszerűsége évek óta töretlen, reggeltől estig gyakran megtelik vendégekkel.

A mindennapok motorja Rapkai Renáta üzletvezető, akinek szenvedélye és elhivatottsága áthatja a hely működését. A konyha filozófiája a közérthetőségre épül: a klasszikus magyar ételek, mint a csirkepörkölt vagy a rántott csirkecomb mellett a nemzetközi konyhák ízei is helyet kapnak, például halas és húsos tapasok vagy thai zöld curry formájában. Az állandó étlap és a tapasválogatás mellett a napi menü és a heti ajánlat mindig a szezonhoz igazodik.

VAJ Sas Pékség – Bakery & Café

A VAJ Sas, a VAJ-formációk József Attila utcai egysége, mindig friss pékárukkal várja vendégeit. Kézműves, adalékanyagmentes kenyereik és péksüteményeik mellett szezonális desszertekkel, házi készítésű dzsúszokkal, kombuchával és különleges specialty kávékkal teszik még élvezetesebbé a mindennapokat.

Forrásunk volt.