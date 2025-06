Megvan az eredmény: vidéki étterem lett Magyarország legjobbja a Dining Guide szerint

Kihirdették Magyarország legjobb éttermeit, az eredményeket a hazai gasztronómiai élet legrangosabb eseményén, a Dining Guide Év Étterme Gálán hozták nyilvánosságra. Az idei legjobbnak az őriszentpéteri Pajta bizonyult, míg a Best Of The Best címet továbbra is a Stand őrzi.

Az est során számos szakmai különdíj is kiosztásra került: idén először az Év Legjobb Pizzája elismerést az encsi Anyukám Mondta kapta, az Év Ifjú Séftehetsége díjat pedig Tóth Keve, a Casa Christa új séfje vehette át. A szervízszakma kiemelkedő alakjait is elismerték: az Év Szervízembere díjat Becker Gábor, a Kollázs Brasserie & Bar étteremvezető-helyettese és vezető sommelier-je érdemelte, Az Év Sommelier-je pedig Kiss Ferenc, az Alelí és a BiBo Budapest vezető sommelier-je lett.

Dinamikus változások a hazai gasztronómiai térképen

A Dining Guide TOP100 Étteremkalauz a hazai gasztronómiai szcéna legrégebbi és egyik legmeghatározóbb szakmai kiadványa – évről évre megbízható iránytűként segíti azokat, akik minőségi vendéglátóhelyeket keresnek szerte az országban. Legfrissebb kiadása is érzékenyen reagál a hazai gasztrotérkép folyamatosan változó dinamikájára. „Egyes helyek bezárnak, mások szinte hónapok alatt futnak fel. Ezért kiemelten fontos, hogy a végső értékeléseknél a legfrissebb állapotokat tükrözzük” – hangsúlyozta Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója és gasztronómiai szakértője.

A hazai gasztronómiai életben új fejezet nyílt: van egy étel, amely tökéletesen reflektál a mai magyar gasztrokultúra lendületes fejlődésére – ez pedig nem más, mint a pizza. Az idei évben a Dining Guide egy új TOP50-es listával a legjobb hazai pizzériákat is ajánlja. Magyarországon az elmúlt években a legnépszerűbb alternatív vendéglátóhelyek a pizzériák, amelyek közül több magas minőséget képviselő hely az ország kisebb településein is elérhető. „A hazai pizzériák kínálata nagyon sokszínű és egyre magasabb színvonalú, elmondható, hogy a TOP pizzériáink már nemzetközi szinten is jól teljesítenek” – mondta Herczeg Zoltán.

A hétfői gálán az Év Étterme díj átadása előtt színpadra szólították az est különdíjasait: a Dining Guide TOP100 Étteremkalauz 2022 óta a Dining Guide – Master Good Best Of The Best, vagyis a legjobbak legjobbjai besorolással ismeri el azon egységeknek példamutató teljesítményét, amelyek korábban minimum háromszor érték el a kategóriájuk legjobb helyezését. A díjat immáron negyedik alkalommal a Stand vehette át. A Dining Guide – Mobilsofa Az Év Szerethető Étterme díjat az Alelí Budapest kapta az olasz és magyar konyha alapos és szenvedélyes összekapcsolása, a kompromisszumot nem ismerő, autentikus alapanyag-választás, valamint a barátságos és professzionális szerviz eredményeként.

Szulló Szabina és Széll Tamás a díjátadón

A vendégek döntéseit ma már nemcsak az ízek, az ár vagy a design befolyásolja – egyre fontosabb szempont, hogy az adott hely mennyire működik tudatosan és felelősen. A Dining Guide – Bibo & Cleaneco Az Év Fenntartható Étterme díjjal idén a SALT éttermet jutalmazta: Az étterem az észak-európai, úgynevezett „nordic” stílust követi, amely a helyi alapanyagokat naturális és formabontó szemlélettel értelmezi újra. Az encsi Anyukám Mondta vehette át a Dining Guide Az Év Legjobb Pizzája díjat. Magyarország egyik legikonikusabb vidéki vendéglátó egységének kínálata személyes történeteken alapul, miközben a hagyományos olasz és magyar gasztronómiát izgalmasan vegyíti a modern, kortárs megközelítéssel.

A Dining Guide – Chef Market Az Év Ifjú Séftehetsége díjat Tóth Keve séf számára nyújtották át, aki 2025-től a balatonszőlősi Casa Christa konyhájának irányításáért és az étlap finomhangolásáért felel. A Dining Guide – Caffé Perté Az Év Szervizembere díj nyertese Becker Gábor, a Kollázs Brasserie & Bar étteremvezető-helyettese és vezető sommelier-je lett, aki a professzionális, magas színvonalon megvalósított éttermi szerviz munkájával járul hozzá ahhoz, hogy a Kollázs mára Budapest egyik legmegbízhatóbb éttermévé nőte ki magát. A Dining Guide – Magyar Bormarketing Ügynökség Az Év Sommelierje díjjal pedig Kiss Ferencet ismerte el, a Dorothea Hotelben található két ikonikus étterem, az Alelí és a BiBo Budapest vezető sommelierjét.

Egy csokorban a hazai gasztronómia legjobb szereplői

A Dining Guide leghosszabb ideje fennálló magyar étteremkalauzként –, ahogy ez idő alatt a vendéglátóhelyek is a modernizáció útjára léptek – mind a tesztelési metódusukat, mind a kiadványukat szüntelenül fejlesztik. Szemléletmódjuk és alaposságuk megfeleltethető az európai étteremkalauzok színvonalával, ám az elmúlt több mint két évtizedben nemcsak a Dining Guide, hanem a gasztronómiáról tudatosan gondolkodó közönség is gyarapodott. Éppen ezért elengedhetetlennek tartják, hogy a Dining Guide tesztelői professzionálisan, részletekbe menően és korrekten értékeljék a hazai éttermek teljesítményét, evolúcióját.

„Míg a Michelin Guide szempontrendszereit jól ismerjük és a vizsgálati metódusunk is egyezik, fontos kiemelni, hogy a Dining Guide a hazai gasztroszcénában vizsgálódik, nem hasonlítja össze a magyar és a nemzetközi éttermeket. Kalauzunkkal elsősorban a magyar vendégeket segítjük az étteremválasztásban, valamint a szakma szereplői is sokat meríthetnek a maximálisan objektivitásra törekvő rangsorolásokból, leírásokból” – mondja Herczeg Zoltán.

A Pajta lett az Év Étterme 2025-ben

Az Év Étterme díj odaítélésének feltételrendszere 2024-től jelentősen megváltozott. Tavaly óta nem a TOP10-es lista legmagasabb pontszámmal rendelkező étterme kapja a díjat, hanem az a TOP10-es listán szereplő hely, amely több szempont figyelembevételével is a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtja.

A családi vállalkozásként működő őriszentpéteri Pajta országszerte elismertté vált egyedi „farm-to-table” koncepciójának köszönhetően.

Az Őrség emblematikus alapanyagaira építő étterem szemléletét a skandináv gasztronómiai irányzat határozza meg.

Az Év Étterme az őriszentpéteri Pajta lett

Az étterem felelősségteljes elköteleződése a fenntarthatóság és az Őrség gasztronómiai hagyományai iránt példaértékű.

Tulajdonosai a fiatal házaspár, Kvasznicza Flóra és Ferenc, akik Budapestet hátrahagyva az Őrségbe költöztek, hogy megvalósítsák álmukat. A konyha élén Akács István áll, aki a hazai és nemzetközi fine dining világában szerzett tapasztalatait kamatoztatva alkot kifogástalan minőségű, precíz és kreatív menüsorokat.

A Dining Guide TOP10-es ranglistáján a legtöbb pontszámot elért vidéki étterem a Platán Gourmet. Pesti István séf az elmúlt években bebizonyította, hogy nem feltétlenül kell ahhoz jelentős turista desztináció, hogy egy gourmet felfogású étterem megtalálja a közönségét.

Az újkori magyar gasztronómia egyik legmeghatározóbb alakja Budapesttől 50 kilométerre, a Tatai-tó partján, festői környezetben – egy öreg platánfa mellett – valósította meg fine dining éttermi koncepcióját, amely a keleti és nyugati, a hagyományos magyar és kozmopolita ízek határvonalán egyensúlyoz. A Platán Gourmet konyhája emiatt nehezen kategorizálható. A saját kertészet kiváló minőségű, szezonális alapanyagokkal látja el a konyhát, így a 12 fogásos degusztációs menüket kínáló étterem alapanyag-használata rendkívül változatos és egyértelműen a séf erős és egyedi fúziós látásmódját tükrözi.

Rácz Jenő séf és Gerendai Károly, a Costes Csoport alapítójának közös vállalkozása, a Rumour by Rácz Jenő étterem következik a listán, amely egyedülálló módon a chef’s table koncepciót honosította meg hazánkban.

A külföldről hazatérő séf –, aki egy népszerű televíziós főzőműsor zsűritagjaként is ismert – első hazai éttermében saját személyét helyezi a középpontba, a vendégeket pedig rendhagyó gasztroszínházi élményre invitálja. A vendégek egy látványkonyhát körülölelő pulthoz ülnek, így közvetlen közelről követhetik nyomon az ételek elkészítésének és tálalásának minden mozzanatát. A séf személyes jelenlétére építő közösségi élményt játékos elemek és humoros gegek teszik teljessé. A kínálatot tekintve a klasszikus fine dining stíluson belül közérthető, ugyanakkor formabontóan tálalt fogásokat vonultat fel.

Rácz Jenő a díjátadón

Az esztergomi 42 Restaurant három éve nyitott és azonnal berobbant a hazai gourmet éttermek élvonalába. Az étterem Esztergom hangulatos sétálóutcáján, az elegáns ROOM 42 Boutique Hotel földszintjén kapott helyet. Belső terét modern, letisztult és kortárs stílus határozza meg, melyet luxusmárkák prémium eszközei és berendezései tesznek igazán exkluzívvá. Koncepcióját jelentős mértékben formálja tulajdonosának, Varga Sándornak a szemlélete, aki a világ leghíresebb fine dining éttermeit bemutató, sikeres „Alexander the Guest” YouTube-csatornát is vezeti. A kizárólag degusztációs menüsort kínáló étterem bátran szakít a vidéki éttermek hagyományos megközelítésével, hiszen izgalmas, szabad és kreatív módon ötvözi a kortárs világkonyhák legnépszerűbb fogásait a magyar gasztronómia jellegzetes ízeivel. A 42 Restaurant konyhájának élén 2024 végétől a fiatal séftehetség, Koppány Levente áll, aki Barna Ádámot váltotta a pozícióban.

A SALT séfje, Tóth Szilárd következetesen halad előre a hazánkban még mindig diszkréten reprezentált, újító megközelítésű farm-to-table éttermi stílus meghonosításának útján. Az étterem szemlélete az elmúlt évtizedekben divatossá vált észak-európai, úgynevezett ‘nordic’ stílust követi, amely irányzat jellemzője, hogy formabontó módon, naturális szemlélettel közelítenek saját régiójuk ismert vagy esetenként ismeretlen gasztronómiai alapanyagaihoz. A SALT konyháját Tóth Szilárd szülőhelye, Északkelet-Magyarország gasztronómiája és a séf egyedi, progresszív látásmódja határozza meg. A konyha ars poeticáját tükrözi a séf által a természetben gyűjtött, üvegekben tárolt fermentált zöldség-gyümölcs gyűjtemény az éttermi térben.

A SALT séfje, Tóth Szilárd

A hazai gasztronómiai életben szokatlan módon a Babel Budapest étterem konyhájának stílusa, éttermi filozófiája nemcsak Kaszás Kornél executive séf személyéhez köthető: a koncepciót a tulajdonos, Hlatky-Schlichter Hubert határozta meg. A gondolkodásmód, az ételek interpretációja a ma itthon divatosnak számító progresszív irányzat, a nordic cuisine stílusjegyeit tükrözi. A Babel Budapest étterem gasztronómiailag jól kidolgozott, biztos elemekből építkező, intelligens, finoman elegáns tányérokat vonultat fel húsos vagy vegán változatban.

Tiago Sabarigo már közel tíz éve él Budapesten, ahol neve a Costes Downtown séfjeként vált ismertté. 2020-ban feleségével, Jenei Évával közösen nyitották meg saját éttermüket, az Essênciát az V. kerületben, amely egyedi módon ötvözi a portugál és a magyar gasztronómiai hagyományokat. Az Essência koncepciója Tiago portugál gyökereiből merít ihletet, miközben nagy hangsúlyt fektet a hazai alapanyagokra is. A kiváló minőségű tengeri fogások között kiemelkedik az étterem ikonikus polip tányérja. Az étterem kortárs, rusztikusan elegáns belső terében a portugál stílus jegyei dominálnak, míg hátul a látványkonyha teremti meg az atmoszférát.

A dél-dunántúli régió legmagasabb gasztronómiai minőségét kétséget kizáróan a villányi Sauska 48 prezentálja, amely egy „étterem a borászat szívében”.

A konyhát jegyző nagy múltú séf, Bicsár Attila itt alkotta meg a felszabadult falusi gourmet konyha fogalmát, amelyhez méltó helyszínt a nemzetközileg ismert nagyvállalkozó, Sauska Krisztián, az ikonikus Sauska borbirtokok tulajdonosa biztosít. A tehetséges séfnek köszönhetően a Sauska 48 magabiztosan teljesítő konyhával várja a Villányba utazókat. Az étterem a magyar és a sváb konyha kortárs irányzatát képviseli, Bicsár Attila séf finom megoldásaival, szenzitív megközelítésével kiegészítve. Az étlap emellett igyekszik követni a szezonális alapanyag-kínálatot és a környékbeli termelők lehetőségeit. Az ételeket természetesen tokaji és villányi Sauska borok kísérik, de a borlap kiegészül egy Magyarországon egyedülálló „Pillantás a nagyvilágba: Válogatás a Sauska-család pincéjéből” szekcióval is, ahol a világ legmagasabbra pozícionált pincészeteinek legszebb, akár a ‘60- as, ‘70-es, ‘80-as évek évjárataiból választhatnak a vendégek.

A Borkonyha a magyar gasztronómiai élet állócsillaga, mely az elmúlt 14 évben is megtartotta vezető szerepét. A Budapest belvárosában 2010 óta működő igényes, kortárs bisztró az első olyan hazai top étterem, amely minőségével és barátságos hangulatával, nem pedig feszes éttermi szervizével került a hazai élmezőnybe.

Gasztronómiai koncepciójáért a televíziós műsorokból is ismert Sárközi Ákos felel, de az étterem mindennapjaiban a kezdetektől jelen van Puskás Csaba sous séf is, aki évek óta magabiztosan viszi az egység konyháját.

Az étlap desszertválasztéka Béres Anett cukrászséf nevéhez köthető: keze alatt éppúgy születnek fine dining desszertkoncepciók, mint újragondolt házias magyar édességek.

A Prestige Hotel éttermeként működő Costes Downtown-ba lépve sem a nagyvárosi lüktetésről, sem a vendégtérbe varázsolt természetről nem kell lemondanunk. A 2025-ben tízéves évfordulóját ünneplő étterem konyháján egy elhivatott fiatalokból álló csapat dolgozik vállvetve – élén Hack Barnabás séffel, aki Molnár Márktól vette át a stafétát ugyanebben az évben. A friss koncepció nem kisebb vállalással támogatja a vendégélmény-központú étkezést, minthogy Budapest vibrálását, élénkségét viszi a tányérjainkra. A meglepetéssel teli, mégis közérthető kreációk Hack Barnabás személyes emlékeit és tapasztalatait is magukba sűrítik, hiszen a séf gyermekkora óta a fővárosban él.

Hack Barnabás a Costes Downtown séfje

A budapesti luxusszálloda, a Matild Palace Luxury Collection Hotel Budapest földszintjén működik az osztrák séflegenda, Wolfgang Puck nevét viselő étterem. A Spago by Wolfgang Puck konyháját egy Michelin-csillagos helyeken edződött szakember, Szántó István executive chef vezeti. A Spago koncepciójának része, hogy az éttermek menükínálata mindig kiegészül a jellegzetes helyi ételekkel is; így készülhettek el a mára már ikonikussá vált fogásai, mint például a Szántó István adaptációjában született Gulyásleves, a 2022-es Oscar-gálát is megjárt Omlós Vadas Marhapofa és Somlói Galuska ’Dióhéjban’, valamint Wolfgang Puck emblematikus signature ételei, a Füstölt Lazacos Pizza, a Bécsi Szelet, a Skót Gőzölt Lazac ‘Hong Kong’ módra és a Császármorzsa, ahogy Wolfgang szereti. Az étterem eklektikus kínálata kiegészül egy kimondottan erős, kiváló minőségű sushiválasztékkal is.

Magyarország első, nemzetközi értelemben is elismert fine dining étterme a Costes Restaurant volt.

A sikeres vállalkozó, Gerendai Károly és társai által létrehozott, emblematikusnak számító Ráday utcai étterem szakmai munkáját a Costes Csoport másik egységét, a Rumour by Rácz Jenő éttermet is jegyző Rácz Jenő séf vezeti. Az ételsor alapanyag-használata a hazai beszerzésre épít, de a konyha jó arányérzékkel nyúl minőségi, külföldi alapanyagokhoz is. Az ételek kiszámíthatóan hozzák a gourmet műfajtól elvárt csúcsminőséget. A korábbi érákhoz viszonyítva a Costes étterem – Rácz Jenő séf koncepcióját követve – a mai kortárs fine dining trendeknek, éttermi stílusnak megfelelően kötetlenebb, lazább hangulattal és gasztronómiai értelemben is jól érthető ételekkel fogadja vendégeit.

A 2025-ös Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gála díjazottjai:

Dining Guide Év Étterme Díj: Pajta

Különdíjak:

Dining Guide – Master Good Best Of The Best Restaurant: Stand

Dining Guide – Mobilsofa Az Év Szerethető Étterme: Alelí Budapest

Dining Guide – Bibo & Cleaneco Az Év Fenntartható Étterme: SALT

Dining Guide Az Év Legjobb Pizzája: Anyukám Mondta

Dining Guide – Chef Market Az Év Ifjú Séftehetsége: Tóth Keve, Casa Christa

Dining Guide – Caffé Perté Az Év Szervizembere: Becker Gábor, Kollázs Brasserie & Bar

Dining Guide – Magyar Bormarketing Ügynökség Az Év Sommelierje: Kiss Ferenc, Alelí Budapest és Bibo Budapest

TOP 10+2 Étterem: