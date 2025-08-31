A legkülönlegesebb alapanyagok egy helyen – 5 delikátesz a feketeöves gasztrorajongóknak

Még emlékszem, amikor a 2000-es évek második felében felbukkanó főzőműsorok házigazdái alaposan a nézők szájába rágták, hogy olyan, ma már egészen hétköznapinak számító alapanyagokat, mint például a gyömbér, hol-melyik szupermarketben lehet megtalálni. Azóta már a legegzotikusabb fogások is elkészíthetők, hiszen az alapanyagokhoz különösebb erőfeszítés nélkül hozzá lehet jutni, hála az egyre nagyobb számban felbukkanó delikát üzleteknek.

A feketeöves gasztrósok tudják, hova menjenek a legjobb közel-keleti, olasz vagy hazai alapanyagokért, de ha te még kezdő vagy ebben a ligában, akkor segítünk, és mutatunk öt üzletet, ahol mindent megtalálsz, és még segítséget is kapsz, ha elvesznél a világ ízei között.

Taste of the World

A Nagycsarnok mögött található egy üzlet, ahol a gasztrorajongókat hosszú-hosszú időre el lehet veszíteni.

Nem is csoda, hiszen a Taste of the World-ben szó szerint mindent lehet kapni, az alapfűszerektől kezdve az egzotikumokon, különféle currypasztákon át az aszalványokig és különleges teákig.

Az otthoni hobbiséfek és a profi szakácsok egyaránt be tudnak náluk vásárolni, a készleteikből közel- és távol-keleti konyhák ételeit egyaránt elkészíthetjük, de érdemes rászánni az időt, és csemegézni a kincseik között. Sosem fogom elfelejteni nekik, hogy azt a narancsos sót, amivel akár a kacsa, akár a libasült, akár egy paradicsomsaláta már-már nem evilági módon finommá tehető, és amit égre-földre kerestem, hosszú kutakodás után náluk találtam meg.

A Taste of the World fűszerei via

Taste of the World

Budapest, Csarnok tér 5.

Nyitvatartás: hétfő 10.00-18.00, kedd-péntek 9.00-18.30, szombat 9.00-15.00

Gastronomia da Nandin

Amikor a Városligetbe viszem sétálni a kutyát, igyekszem úgy szervezni a délutánunkat, hogy útba tudjuk ejteni a Gastronomia da Nandint a Damjanich utcában. Ez az olasz delikát és kávézó hihetetlenül kedves hely, nem csak azért, mert isteni a kávé, és Artúrnak is mindig jut valami finomság. A hangulatában van valami, talán a vendégszeretet, talán a magas minőségű áru nyújtotta biztonság, talán a törzsvendégek, kutyasétáltató-társak jelenléte, talán ez mind együtt, mindenesetre aki egyszer megtapasztalta, biztos, hogy visszatér hozzájuk.

A hűtőpultban isteni felvágottak vannak, szerintem itt a legfinomabb a mortadella például, de van bivalytejből készült vaj, valamint kávé, tészta, többféle paradicsomszósz, és a kedvenc olasz citromos kekszem is kapható náluk.

Karácsonyra beszerezhetitek a panettonét, húsvétra a colomba di Pasqua-t, és egy nyűgös, esős, szerda délutánon azt az életörömöt, ami átlendít a nehézségeken.

A Gastronomia da Nandin édességei via

Gastronomia da Nandin

Budapest, Damjanich utca 45.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 7.30-19.00, vasárnap 8.00-18.00

Helyi-Ség

A delikát üzletek kapcsán legtöbbször mindenféle nemzetközi finomságra asszociálunk, és kétségkívül jó, hogy Kínától kezdve a Közel-Keleten át Olaszország legfinomabb falatjáig mindent be lehet szerezni egy szemvillanás alatt. De legalább ennyire fontos, hogy amikor hazaira vágyunk, akkor magyar termelők és gazdák termékeiből válogassunk. Ezért jó, hogy vannak olyan delik, mint a szegedi Helyi-Ség.

Az üzlet fő célkitűzése a hazai termékek népszerűsítése, ezért a polcaikon 100%-ban magyar termékeket tartanak. Savanyúságok, granolák, szörpök, tészták, isteni padlizsánkrém és zakuszka, ezeket mind megtaláljátok náluk.

Akár vendégségre készültök, akár a világ konyhái iránt érdeklődő, külföldi barátaitokat szeretnétek meglepni, a Helyi-Ség rendelkezésetekre áll. És ne feledjétek, mennyire fontos, hogy jó minőségű, hazai alapanyagokat használjunk.

A Helyi-Ség polcai Szegeden via

Helyi-Ség

Szeged, Rákóczi tér 1.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 7.00-17.00

Pekedli

A veszprémi Pekedli egyszerre bár és delikát, mindemellett igazi törzshely, szuper közösséggel, vagyis már azelőtt hajlamos megkedvelni az ember, hogy egyáltalán átlépte a küszöbét. Maga az üzlethelyiség egykor szatócsbolt volt, ez valahogy külön hangulatossá, kedvessé teszi az egészet, a polcokon pedig tészták, szószok, szörpök, pékáruk, egytől egyig Veszprém megyei termelőktől. Szerezz be náluk mindenféle finomságot, és maradj egy finom italra is este, érezd otthon magad, ez a hely erre született!

A veszprémi Pekedli delikátrészlege via

Pekedli

Veszprém, Rákóczi Ferenc utca 1.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 16.00-0.00, péntek-szombat 16.00-2.00, vasárnap 16.00-0.00

Nelco Exotic

Hogy mit szeretek legjobban a szombatokban? Hát a szombat reggeli piacozást a Hunyadi téren. Megvan, hogy hol veszem a zöldséget, hol az almát, hol a paradicsom-paprikát, tudom, hogy a sor végén lehet venni „tökfőzelékcsomagot”, és akkor nem kell vacakolnom a gyalulással, és azt is, hogy ha végeztem a bevásárlással, Kriszta barátnőmmel megiszunk egy kávét, csak hogy tényleg jól rajtoljon a hétvége. És azt is tudom, hogy a Hunyadi téren van a Nelco Exotic, a kedvenc ázsiai ízekben tobzódó delim, ahova nem csak azért járok, mert ott kapható a kedvenc harissám, vagy az a savanyított mangó, aminél finomabbat én még életemben nem ettem.

Azért is szeretem, mert a tér részévé vált, a vevők otthonosan mozognak bent, látszik, hogy ők ide járnak, nem csak úgy betévedtek, sőt, időnként a környékbeli éttermek szakácsai is átszaladnak hozzájuk.

Ez mind otthonossá, és a szememben autentikussá is teszi a helyet, úgyhogy, ha valamiből kifogytam, vagy csak álmodoznék kicsit az egzotikus ízek között, mindig betérek hozzájuk.

Okra a Nelco Exoticban via

Nelco Exotic

Budapest, Hunyadi tér 12.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 10.00-19.00

Címlapfotó: Taste of The World

Ha tetszett ez a cikk, nézd meg legújabb videóinkat is, a legfrissebb tartalmainkért pedig lájkolj minket a Facebookon, és kövess az Instagramon, a Viberen, a TikTokon vagy a YouTube-on!