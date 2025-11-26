Advent

Az Aldi világelsőként dobta piacra az ízesített csomagolópapírt

A nyalogatható ajándékpapír jól mutatja, hogy a karácsonyi trendek már rég nem csak a dekorációról és a receptekről szólnak, hanem arról is, hogy ki tud előállni a legváratlanabb, legszórakoztatóbb ötletekkel.

Az idei ünnepi szezon egyik legmeglepőbb dobása kétségkívül az Aldi brit üzleteihez köthető. A lánc ugyanis nemcsak új kolbászkülönlegességeket dobott piacra, hanem egy olyan csomagolópapírt is, amelyet meg lehet nyalni, és kolbászíze van. A különlegesség kizárólag Nagy-Britanniában érhető el, és kifejezetten az ottani ünnepi kampány része.

A furcsa ötlet nem véletlenül forog pont a kolbász körül

A britek évek óta rajonganak a karácsonyi pigs in blankets fogásért – ez tulajdonképpen baconszalonnába tekert mini kolbász, és az ünnepi asztalok ikonikus eleme.

Az Aldi erre a nemzeti kedvencre építette fel teljes karácsonyi koncepcióját: megjelentek az új kolbásztermékek, a kampány kreatívjai, és ennek csúcspontjaként jött a nyalogatható, kolbászízű csomagolópapír.

A papír egy ehető bevonatot kapott, amely az ünnepi kolbászokra jellemző sós-fűszeres ízvilágot idézi.

A beszerzés sem mindennapi: a termék nem kerül egyszerűen a polcokra, hanem egy limitált akció része. A brit Aldi a speciális csomagolópapírt nyereményjátékok keretében sorsolja ki, így csak korlátozott mennyiségben lehet hozzájutni. Ezzel még inkább erősítik a „karácsonyi különlegesség” érzetét.

Az ötlet persze megosztó

Van, aki szerint zseniális marketingfogás, más inkább meghökkentő tréfának érzi. Abban viszont nincs vita, hogy az Aldi sikeresen elérte a célját, hiszen a brit karácsonyi szezon egyik legviccesebb és legvirálisabb témájává tette a kolbászízű csomagolópapírt. És ha valaki ilyen papírba burkolt ajándékot kap, arra biztosan emlékezni fog.

