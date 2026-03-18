Egysztárétel a Nosaltyn – A Carson Coma ikonikus rántott sajtja készült el Giorgio és Barni kezei közt

Amikor megjelent a Carson Coma legfrissebb lemeze, mint minden valamire való gasztrós arc, mi is egyből rajongói lettünk a Rántott sajt című újmagyar kiseposznak. Nem is lehetett kérdés, hogy előbb-utóbb el kell hívnunk a srácokat, hogy a Nosalty konyhájában készítsék el a nemzeti gasztropop e kulturális jelképét.

Kicsit kaotikus, közepesen gasztrós és határozottan bohém forgatást abszolváltunk a carson comás srácokkal a konyhában, ami azonban határozott sikerrel zárult, hiszen Fekete Giorgio és Héra Barnabás saját magukat is meglepték azzal, hogy elsőre sikerült patent sajtot rántaniuk.

Nézzétek meg, hogyan paníroztak és rántottak a srácok a konyhánkban:

Na, jó, pár ponton elkélt a segítség a stábtól, de legalább így a helyére került a császármorzsa mibenléte, a panírozás pontos sorrendje és Ralph Fiennes nevének helyes kiejtése is. Számunkra pedig kiderült a Carson Coma Rántott sajt című dalának eredete:

a Rántott sajt születése lényegében annak köszönhető, hogy a több vegetariánus tagot is felvonultató zenekar életében gyakori jelenség, hogy magyaros éttermekben egy vega menü kikérése sokszor párosul burkolt ellenszenvvel és szegényes rántottsajt-fókuszú kínálattal.

Ahogy a Purgatórium című album több dala, úgy a Rántott sajt is egy jellegzetesen és sokszor kisstílűen magyar jelenségre reflektál, néhol egészen cinikusan.

Itt meg is hallgathatjátok a srácok egyik legújabb slágerét:

