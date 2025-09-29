Így mentett meg egy bántalmazott 17 éves lányt a budapesti hamburgerező

A budapesti hamburgerező szombati posztjában számolt be egy megdöbbentő esetről: napokig fogvatartott és bántalmazott lánynak segített az Angel Shotjuk.

Szeptember 27-én a Billog hamburgerező egy megrendítő esetről számolt be Facebook-oldalán. Bár hónapok óta megtalálható az itallapjukon az Angel Shot, a bántalmazott nők segélykérő koktélja, most első alkalommal kért valaki segítséget általa. A burgerező munkatársait is megrázta a történet, mely egy igen fontos dologra hívja fel a figyelmet:

ha bajbajutottat látunk, ne forduljunk el, hanem lehetőségeinkhez mérten igyekezzünk segíteni!

Korábban az Angel Shot kezdeményezés főleg az Egyesült Államokban és Angliában volt elterjedt, de a közösségi médiának köszönhetően ma már a világ számos bárjában felkerült az itallapra.

A lényege, hogy ha valaki ezt az italt kéri a pultostól, azzal jelzi neki, hogy nem érzi magát biztonságban, és segítségre van szüksége.

Magyarországon a Billog hamburgerező is beállt a kezdeményezés mögé, így, ha nálunk valaki az AngelShotot kéri, akkor a dolgozók azonnal tudják, hogy bántalmazás vagy zaklatás áldozata áll előttük. A napokban pedig első alkalommal élesben is szükség volt a Billog munkatársainak lélekjelenlétére.

A történet szerint szombaton egy vendég kikérte az AngelShotot, ám nem magának, hanem a mellette álló, mindössze 17 éves, vérző szájú, megvert és kétségbeesett kislánynak. A vendég elmondta, hogy a buszmegállóban látta, ahogy egy férfi üvöltve rúgta a kislányt. Ezért kézen fogta, és elszaladtak a Billogba, mert tudta, hogy ott segítséget kapnak.

A kollégák azonnal hívták a rendőrséget, majd a tulajdonost is értesítették. Amíg vártak, az áldozat enni és inni kapott, mint kiderült, napok óta bezárva tartotta bántalmazója. A kiérkező rendőrök megkezdték az eljárást, majd a mentő kórházba szállította a lányt.

Induláskor még az áldozatsegély telefonszámát odaadtam egy kis pénzzel, hogy legyen nála valamennyi készpénz, annyit mondtam, akárhogy is alakul, ha bármikor kell egy biztonságos hely, vagy csak éhes, akkor jöjjön vissza, de most legyen nagyon bátor! – írták a bejegyzésben.

A posztból az is kiderült, hogy büntetőügy lesz az esetből, amiben az áldozatot segítő anya-lánya párost tanúként fogják meghallgatni.

Ahogy arról a Refresher magazin beszámolt, a Billog rendszeresen beáll fontos társadalmi ügyek mögé. Korábban létrehozták az AngelBurgert, aminek bevételeiből a NANE és PATENT nőjogi szervezeteket segítik, a Bátor nők falán pedig olyan túlélők fotóját helyezték ki, mint Orosz Bernadett vagy Renner Erika. A Billog jótékonysági kezdeményezésekhez is csatlakozott, mint a Tour de Virágoskert kerékpártúra, amely értelmi sérült gyerekek fejlesztését támogatja, szolidaritásukat fejezték ki a balmazújvárosi diákokkal, akik csak vajaskenyeret kaptak ebédre, valamint a felszámolás alatt lévő szentesi drámatagozat diákjai és kirúgott tanárai mellett is kiálltak.

