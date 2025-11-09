Életmód

2025.11.09.

Így ápold a szobanövényeidet novemberben, hogy karácsonyra virágba boruljon az otthonod

Németh Orsi

A hideg hónapok beköszöntével a szobanövények különösen értékes társainkká válnak: miközben a kinti növényvilág téli pihenőre vonul, ők továbbra is életet, színt és frissességet visznek otthonunkba. Novemberben azonban másfajta gondoskodást igényelnek, nézzük!

Ha szeretnéd, hogy otthonod télen is üde és virágos legyen, érdemes olyan szobanövényeket választani, amelyek a hűvösebb időben is jól érzik magukat.

Mikulásvirág
Így ápold a szobanövényeidet novemberben, hogy karácsonyra virágba boruljon az otthonod
  • Ciklámen – klasszikus őszi-téli kedvenc, fehér, rózsaszín és piros árnyalatokban pompázik, és akár hetekig virágzik.
  • Orchideák – egyes fajták (pl. lepkeorchidea, Dendrobium) novemberben is hozhatnak új virágokat.
  • Flamingóvirág és fokföldi ibolya – egész évben díszítenek, ha elég fényt kapnak.
  • Karácsonyi kaktusz és mikulásvirág – már novemberben bontogatják virágaikat, előkészítve a karácsonyi hangulatot.
    A mikulásvirág esetében a „virágokat” valójában a színes levelek adják, a valódi virágok aprók és zöldes árnyalatúak.

További télre is virágzó növények: azálea, kamélia, lepkeorchidea, flamingóvirág, karácsonyi kaktusz.

Öntözés és tápanyag-pótlás

A legtöbb szobanövény novemberben pihenőidőszakba lép, ezért lassabban nő, és kevesebb vízre, valamint tápanyagra van szüksége.

  • Fokozatosan csökkentsd az öntözést, és mindig ellenőrizd a föld nedvességtartalmát az ujjaddal.
  • Ha a cserép alátétjében egy óra múlva is víz marad, öntsd ki, hogy elkerüld a gyökérrothadást.
  • Kerüld a nitrogénben gazdag tápoldatokat, mert ezek a téli időszakban gyengíthetik a növényeket.
  • Hetente egyszer bőven elég a mérsékelt öntözés, de ez függ a hőmérséklettől és a páratartalomtól is.

A hűvösebb szobákban teleltetett növények kevesebb vizet igényelnek, míg a fűtött, száraz levegőjű helyiségekben tartottak gyakrabban kívánnak egy kevés nedvességet.

Fényigény: a téli hónapok kulcsa

A rövidebb nappalok és a gyengébb fény miatt télen különösen fontos, hogy a növények ablak közelében legyenek.

  • A keleti vagy déli fekvésű ablak ideális, de kerüld a hideg huzatot.
  • Hetente egyszer érdemes a cserepeket elforgatni, hogy a növények minden oldala kapjon fényt.

Tipp: bizonyos orchideák – például a Phalaenopsis vagy a Dendrobium – kifejezetten igénylik a 5–15 °C közötti hőmérsékletű pihenőidőt télen. Ez segíti őket abban, hogy tavasszal újra bőségesen virágozzanak.

Forrásunk volt.

