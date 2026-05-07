Volt már olyan, hogy hirtelen erősebbnek tűntek az allergiás tüneteid, pedig korábban alig volt velük gondod? Jó – vagy inkább megnyugtató – tény: nem képzelődsz.

Ha azt érzed, hogy régebben tavasszal maximum egy kis tüsszögés jutott neked, most pedig szinte teljesen bedurran a szervezeted, tudnod kell: nem vagy egyedül ezzel. Sőt, az orvosok szerint teljesen valós jelenség, hogy felnőttként erősödnek – vagy épp ekkor jelennek meg – az allergiás tünetek.

Azt gondolod, hogy a korral romlott az allergiád? Nem csak képzeled

Miért alakulhat ki allergia később?

Sokan azt gondolják, hogy az allergia szinte csak a gyerekeket érinti, pedig ez nem így van. Simán előfordulhat, hogy húszas, harmincas vagy negyvenes éveidben kezded el tapasztalni a szénanáthát. Ennek egyik fő oka, hogy az immunrendszered állapota nem állandó.

Ahogy telnek az évek, változik, és előfordulhat, hogy egy addig teljesen ártalmatlan ingerre – például pollenre – hirtelen érzékenyen reagál.

Ehhez hozzájön az is, hogy folyamatosan ki vagy téve ezeknek az anyagoknak. Az évek alatt a szervezeted „megtanulhatja”, hogy reagáljon rájuk, különösen akkor, ha közben más hatások is érnek:

sok stressz

egy komolyabb betegség

hormonális változások

költözés egy új, eltérő növényzetű helyre

a bélflóra változása

Tudtad? Ráadásul a légszennyezés sem segít: irritálja a légutakat, így a pollen könnyebben jut be, és erősebb reakciót vált ki.

Tényleg rosszabb lesz az allergia az életkorral?

Itt egy kissé árnyaltabb a kép. Önmagában ugyanis az öregedés nem feltétlenül rontja az allergiát. Sőt, idősebb korban gyakran enyhülnek a tünetek, mert az immunrendszer „lelassul”.

Ami viszont tényleg romlik az évek során, az a környezetünk állapota:

hosszabb a pollenszezon

több pollen van a levegőben

a légszennyezés „agresszívabbá” teszi az allergéneket

Ez azt jelenti, hogy még ha te nem is lettél érzékenyebb, a testedet érő terhelés sokkal nagyobb. Emiatt tűnhet úgy, hogy egyre rosszabb az allergiád.

Mi zajlik ilyenkor a szervezetedben?

Az allergia nem egyetlen dologtól függ. Inkább egy összetett rendszer eredménye, ahol szerepet játszik:

az immunrendszered működése

a légutak védelme

a mikrobiomod

az általános egészségi állapotod

Ahogy a környezeti hatások erősödnek, ezek a rendszerek nagyobb nyomás alá kerülnek. Ezért nemcsak az allergiások száma nő, hanem a tünetek is egyre intenzívebbek lehetnek.

Lehet, hogy nem is allergiád van? Ez meglepő lehet, de simán benne van a pakliban. Létezik egy úgynevezett nem allergiás nátha, ami nagyon hasonló tüneteket okoz, úgy mint az orrdugulás, a tüsszögés és az orrfolyás.

A különbség az, hogy nem allergiás reakció áll mögötte, hanem más kiváltó okok. Ráadásul ez az állapot az életkorral egyre gyakoribb, és akár együtt is jelentkezhet az allergiával. Ezért érezheted azt, hogy „rosszabb lett”, miközben valójában egy új probléma is megjelent.

Mit csinálj, ha változnak a tüneteid?

Ha azt veszed észre, hogy új panaszaid vannak, erősebbek a tünetek, mint korábban, vagy hogy most másképp reagál a tested, akkor érdemes kivizsgáltatni magad. Egy allergológus segít tisztázni, hogy tényleg allergiáról van-e szó, vagy valami másról – és ennek megfelelő kezelést javasol.

