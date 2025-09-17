Veszteséges a híres magyar tejfeldolgozó cég, az állam mégsem engedi a felvásárlását

Szeptember 16-án, kedden jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), hogy a magyar állam meggátolta, hogy egy külföldi befektető felvásárolja az Alföldi Tej Kft.-t.

A stratégiai jelentőségű tejágazat szuverenitásának megőrzésére hivatkozta a magyar állam megakadályozta, hogy a piaci értesülések szerint görög eredetű cég, a Hellenic Dairies felvásárolja az Alföldi Tej Kft.-t – számolt be róla a Telex. A céget, amely jelenleg a hazai nyers tej felvásárlásának közel 20%-áért felel, a görög befektető teljes egészében felvásárolta volna.

Veszteséges működés

A döntés annak ellenére született meg, hogy az 700 főt foglalkoztató Alföldi Tej Kft. évek óta veszteségesen működik:

míg tavaly 74,6 milliárd forint volt a bevételük, 1,9 milliárd forint veszteséggel zárták 2024-et.

A megelőző évek sem voltak jobbak, 2021 és 2023 között sorra veszteséget termelt a székesfehérvári és debreceni gyártóüzemmel rendelkező cég. Ezzel szemben a Szarantisz-család kezében levő Hellenic Dairies megközelítőleg 50 országban működik, és ahogy a Telex írja, a nem túl acélos európai tejipar egyik legnyereségesebb cége.

Az évi 270 millió liter tejet feldolgozó Alföldi Tej tulajdonosi szerkezete igencsak összetett, és magyar tejtermelő vállalatokból, szövetkezetekből tevődik össze. A felvásárlásban pedig egyfajta menekülési útvonalat láttak a helyzetükre.

Az üzlet végül a magyar állam beavatkozása miatt nem köttetett meg. Egy kormányrendelet alapján ugyanis az államnak akár három hónap is rendelkezésére áll a külföldi cégfelvásárlások felülvizsgálatára a korábbi 30 nap helyett.

Ez a kormányrendelet ugyan augusztus 19-én érvényét vesztette, de a görög cég még 2025. június 5-én jelentkezett be az Alföldi Tejre, így az adásvételt még ennek hatálya alatt bírálták el – negatívan.

Az állam szerint ugyanis a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonságára kockázatot jelentett volna a felvásárlás. A nyilvánosságra hozott közleményben foglaltak szerint „a kormány célja az élelmiszeripar megújítása és fejlesztése, a szuverenitás megőrzése és tovább erősítése, valamint a magyar lakosság teljes körű ellátása jó minőségű és megfizethető élelmiszerekkel”.

A felvásárlás esetén fennállna a veszélye, hogy a nyerstejet exportálnánk és a külföldön előállított tejtermékeket az eddiginél magasabb áron vásárolhatnánk meg, emellett jól ismert és népszerű termékek tűnnének el a hazai boltok polcairól - írta az NGM közleményében.

Kérdés, hogy ezek után hogyan alakul az Alföldi Tej jövője, amely jelenleg is 25 milliárd forintos kötelezettségállománnyal rendelkezik, ennek meghatározó része pedig rövid lejáratú, vagyis még a mostani üzleti évben rendezniük kell.

