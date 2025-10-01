Család

2025.10.01.

Október 15-ig kizárólag az ALDI-ban kapható a Red Bull különleges ízű téli energiaitala

Nosalty profilképe Nosalty

Magyarországon elsőként az ALDI-ban lesz kapható a Red Bull új, limitált ideig elérhető téli szezonális terméke, a Red Bull The Winter Edition: Fuji-Alma – Gyömbér classic változata. Október 15-ig ráadásul kizárólag itt lehet majd megvásárolni az energiaitalt.

Az ALDI Magyarország tovább erősíti partnerségét a Red Bull Hungária Kft.-vel:

a világszerte ismert energiaital-gyártó legújabb, limitált ideig elérhető téli szezonális különlegessége, a Red Bull The Winter Edition: Fuji-Alma – Gyömbér classic Magyarországon az ALDI üzleteiben mutatkozik be, és kizárólag itt kapható 2025. október 15-ig.

Az új termékben a japán Fuji-alma édeskés aromája a gyömbér markáns, enyhén pikáns ízvilágával találkozik.

Az ALDI-ban debütál a Red Bull The Winter Edition: Fuji-Alma – Gyömbér classic
ALDI Magyarország

A szezonális újdonság bevezetésével az ALDI célja, hogy a vásárlók folyamatosan frissülő, izgalmas kínálattal találkozzanak, miközben megőrizhetik az alacsony árak és a megbízható minőség egyensúlyát.

A termék 2025. október 9-15. között akciós, 399 forintos egységáron érhető el.

Fuji-alma és gyömbér találkozása
ALDI Magyarország

Az ALDI kiváló minőségű termékekből álló saját márkás kínálata most egy ikonikus márka termékével lett gazdagabb. Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországon elsőként nálunk érhető el a Red Bull új téli, limitált kiadása. Ez az együttműködés is lehetővé teszi, hogy vásárlóink mindig újdonságokat fedezhessenek fel üzleteinkben

– mondta Pusztai Ádám, az ALDI Magyarország országos beszerzési igazgatója.

Címlapkép: ALDI Magyarország

