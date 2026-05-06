Történetének egyik legnagyobb átalakulása zajlik az ALDI Südnél. A cégcsoport – hűen a diszkontfilozófiához – tovább egyszerűsíti üzletei működését, és úgy alakítja át az eladóteret, hogy a vásárlók könnyebben tájékozódhassanak, gyorsabb legyen a bevásárlás, miközben az áruházak dolgozóinak egyszerűbbé válik a működtetés és az árufeltöltés.

Óriási változás élesedik a hazai ALDI üzletekben – Ennek örülni fognak a vásárlók

Az új koncepciót számos tesztelés előzte meg, amely során Magyarországon is több ALDI-áruházat átalakítottak. Az így szerzett tapasztalatok a globális koncepció részét képezik, amelyet minden országban bevezet a diszkontlánc. A modernizálás már elkezdődött, az ALDI svájci, olaszországi és szlovéniai üzleteinek nagy része már az új koncepció szerint működik.

Diszkontláncként legfontosabb célunk, hogy megkérdőjelezhetetlenül a legolcsóbbak legyünk a piacon. Az üzletbelsők megújítása és a hozzájuk kapcsolódó egyszerűsített munkafolyamatok hatékonyabb működést tesznek lehetővé, az így elért alacsonyabb működési költségekből származó megtakarításokat folyamatosan árcsökkentésekre fordítjuk. Az év első hónapjaiban több mint 1000 termékünk árát csökkentettük, és az elmúlt napokban – részben a forinterősödés hatására – mintegy 200 árucikkünk lett olcsóbb. Vásárlóink a jövőben is folyamatosan kedvezőbb árakra számíthatnak tőlünk. A megújult eladótérben átláthatóbb és logikusabb lesz a termékek elhelyezése, gyorsabb és olcsóbb lesz a bevásárlás, munkatársaink számára pedig egyszerűbbé válik az üzemeltetés – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

A magyarországi hálózat 188 üzlete közül 124 belső átépítése már május közepéig lezárul, további 22 egység pedig 2026 harmadik negyedévében újul meg. Az eladótérben egy helyre kerülnek az összetartozó termékek: az üzletbe érkező vásárlókat már a bejáratnál friss zöldség-gyümölcs, virág fogadja.

Megújulnak a hazai ALDI üzletek sajtófotó

Praktikusabb vásárlói tér

A napi bevásárláshoz szükséges alapélelmiszerek az első sorokban lesznek elhelyezve. Az üzletek középső soraiban a nem élelmiszer jellegű termékek kisebb helyet foglalnak el, így több tér jut az élelmiszereknek. A diszkontlánc nagy számban helyez át termékeket a polcokról raklapra.

Ez a megoldás egyszerre nagyobb mennyiséget biztosít, ezért ritkábban szükséges az árufeltöltés, így az üzletek működése hatékonyabbá válik, ami közvetlenül hozzájárul az alacsonyabb árakhoz.

Az üzletbelsők átalakítása áruházanként néhány nap alatt lezajlik, a munkák zömét jellemzően nyitvatartási időn kívül végzik. A kínálat gerincét változatlanul mintegy 90%-ban az ALDI kiváló minőségű saját márkás termékei adják, amelyek ezentúl még olcsóbban lesznek elérhetők, míg a legkedveltebb márkatermékek továbbra is megtalálhatók lesznek a diszkontlánc polcain. A friss áru – friss húsok, tejtermékek, zöldségek és gyümölcsök –, valamint számos szárazáru beszerzése továbbra is hazai termelőktől, élelmiszer-feldolgozóktól történik, így az ALDI a jövőben is jelentős megrendelésállományt biztosít mintegy 260 hazai beszállító partnerének.