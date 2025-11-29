Karácsony

2025.11.29.

Januártól nagy átalakítás várható az ALDI-nál, ez sokakat érint

Nosalty profilképe Nosalty

A vásárlók által megszokott akciós rendet alakítja át 2026 januárjától az ALDI.

Vasárnap helyett hétfőnként váltanak majd az akciós ajánlatok az ALDI üzleteiben 2026 januárjától – számolt be róla a Pénzcentrum.

Bevásárlókocsi tele termékekkel egy szupermarket
Januártól vasárnap helyett hétfőn érkeznek az új akciók az ALDI-ba

Ahogy írják, megmarad a csütörtöktől szerdáig tartó akciós ciklus, ezen belül fogják átalakítani az új ajánlatok kezdő napját az ALDI-nál.  

A Magyarországon bevett rend szerint a nagy kereskedelmi láncok ajánlatai csütörtökön kezdődnek és következő szerdáig tartanak. Ez a rendszer köszön vissza az akciós újságokban is, és a vásárlók is ehhez a ritmushoz szoktak hozzá. Az ALDI most ezt írja újra.

Hogy a döntés hátterében milyen ok állhat, azt csak találgatni lehet: logisztikai egyszerűsítés vagy vásárlói forgalom újrahangolása is lehet a cél az átalakítással a Pénzcentrum szerint.

Összességében tehát a csütörtöktől szerdáig tartó rendszer megmarad, de ha valaki eddig megszokta, hogy vasárnaponként jár az ALDI-ba, hogy az új akciókra vadásszon, akkor érdemes észben tartania, hogy januártól ez megváltozik, és egy nappal később, hétfőn érkeznek a kedvezményes ajánlatok.

Forrásunk volt.

Dubai csokoládé márvány tálon
Sós karamell és halva töltelékkel érkezett meg a dubaji csoki...

Az elmúlt években egyetlen étel sem hódította meg úgy a világot, mint a virális dubaji csokoládé. A filippínó séf, Nouel Catis által 2021-ben megalkotott édesség először 2023 végén vált virálissá a TikTokon, majd 2024-ben világszenzáció lett belőle, és azóta is tartja ezt a státuszát. Most azonban megérkezett az a csokoládé, amely átveheti a helyét.

Szász Nóri

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

