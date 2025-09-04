Életmód

2025.09.04.

Az Auchan is beszállt az airfryer-versenybe: most 50%-kal olcsóbban adják

Nosalty profilképe Nosalty

Ha már régóta szemezel az airfryerrel, de az ára eddig eltántorított, most az Auchanban 50%-kal olcsóbban szerezheted be!

Az airfryer az elmúlt évek legnépszerűbb konyhai kisgépévé vált, nem véletlenül: használatuk gyors és egyszerű, ráadásul mivel nincs szükség zsiradékra, így az olyan klasszikus fogásokat is egészségesebb kivitelben készíthetjük el, mint a sült krumpli vagy a rántott hús. Az airfryer készülékek ára azonban elég borsos, ami sokakat visszatart a vásárlástól.

Jó hír, hogy az Auchannál most 50% kedvezménnyel, 33 990 Ft helyett 16 999 Ft-ért lehet beszerezni az Qilive 600143582 airfryert. 

Az Auchan féláron adja most az airfryert
  • a készülék űrtartalma 7,6 liter, így akár egy négytagú család számára is elkészíthetjük benne a húst vagy köretet ebédre
  • a digitális kijelző kényelmessé teszi a használatot, a kis ablaknak köszönhetően pedig figyelhetjük, ahogy sül az étel
  • kezdő airfryer használók számára is ideális választás 

Miért szeretünk airfryerben sütni? 

  • Minimális mennyiségű - vagy akár semennyi - zsiradékot sem igényel az airfryerben való sütés, ezáltal egészségesebb és alacsonyabb kalóriatartalmú ételeket készíthetünk benne. 
  • Bár zsiradékot nem használunk, a kész ételek mégis ropogósak lesznek.  
  • A desszertektől a húsokon és halakon át a zöldségekig szinte bármilyen ételt (vannak azért kivételek) elkészíthetünk airfryerben. 
  • Gyorsabb a hagyományos sütőnél, hiszen nem kell arra várni, hogy előmelegedjen.  
  • Biztonságos a használata, így nem kell a balesetektől tartani. 
  • Könnyen tisztítható.  

Még több aktuális akcióért látogass el az Akciós-Újság.hu oldalára! 

