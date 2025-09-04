Az Auchan is beszállt az airfryer-versenybe: most 50%-kal olcsóbban adják

Ha már régóta szemezel az airfryerrel, de az ára eddig eltántorított, most az Auchanban 50%-kal olcsóbban szerezheted be!

Az airfryer az elmúlt évek legnépszerűbb konyhai kisgépévé vált, nem véletlenül: használatuk gyors és egyszerű, ráadásul mivel nincs szükség zsiradékra, így az olyan klasszikus fogásokat is egészségesebb kivitelben készíthetjük el, mint a sült krumpli vagy a rántott hús. Az airfryer készülékek ára azonban elég borsos, ami sokakat visszatart a vásárlástól.

Jó hír, hogy az Auchannál most 50% kedvezménnyel, 33 990 Ft helyett 16 999 Ft-ért lehet beszerezni az Qilive 600143582 airfryert.

Az Auchan féláron adja most az airfryert

a készülék űrtartalma 7,6 liter , így akár egy négytagú család számára is elkészíthetjük benne a húst vagy köretet ebédre

, így akár egy négytagú család számára is elkészíthetjük benne a húst vagy köretet ebédre a digitális kijelző kényelmessé teszi a használatot, a kis ablaknak köszönhetően pedig figyelhetjük, ahogy sül az étel

kényelmessé teszi a használatot, a kis ablaknak köszönhetően pedig figyelhetjük, ahogy sül az étel kezdő airfryer használók számára is ideális választás

Miért szeretünk airfryerben sütni?

Minimális mennyiségű - vagy akár semennyi - zsiradékot sem igényel az airfryerben való sütés, ezáltal egészségesebb és alacsonyabb kalóriatartalmú ételeket készíthetünk benne.

Bár zsiradékot nem használunk, a kész ételek mégis ropogósak lesznek.

A desszertektől a húsokon és halakon át a zöldségekig szinte bármilyen ételt (vannak azért kivételek) elkészíthetünk airfryerben.

Gyorsabb a hagyományos sütőnél, hiszen nem kell arra várni, hogy előmelegedjen.

Biztonságos a használata, így nem kell a balesetektől tartani.

Könnyen tisztítható.

