Az Auchan is beszállt az airfryer-versenybe: most 50%-kal olcsóbban adják

Az airfryer az elmúlt évek legnépszerűbb konyhai kisgépévé vált, nem véletlenül: használatuk gyors és egyszerű, ráadásul mivel nincs szükség zsiradékra, így az olyan klasszikus fogásokat is egészségesebb kivitelben készíthetjük el, mint a sült krumpli vagy a rántott hús. Az airfryer készülékek ára azonban elég borsos, ami sokakat visszatart a vásárlástól.
Jó hír, hogy az Auchannál most 50% kedvezménnyel, 33 990 Ft helyett 16 999 Ft-ért lehet beszerezni az Qilive 600143582 airfryert.
- a készülék űrtartalma 7,6 liter, így akár egy négytagú család számára is elkészíthetjük benne a húst vagy köretet ebédre
- a digitális kijelző kényelmessé teszi a használatot, a kis ablaknak köszönhetően pedig figyelhetjük, ahogy sül az étel
- kezdő airfryer használók számára is ideális választás
Miért szeretünk airfryerben sütni?
- Minimális mennyiségű - vagy akár semennyi - zsiradékot sem igényel az airfryerben való sütés, ezáltal egészségesebb és alacsonyabb kalóriatartalmú ételeket készíthetünk benne.
- Bár zsiradékot nem használunk, a kész ételek mégis ropogósak lesznek.
- A desszertektől a húsokon és halakon át a zöldségekig szinte bármilyen ételt (vannak azért kivételek) elkészíthetünk airfryerben.
- Gyorsabb a hagyományos sütőnél, hiszen nem kell arra várni, hogy előmelegedjen.
- Biztonságos a használata, így nem kell a balesetektől tartani.
- Könnyen tisztítható.
