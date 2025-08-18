Életmód

2025.08.18.

7 nap, 7 étel – Egész héten magyaros fogásokkal és hazai ízekkel ünnepeljük augusztus 20-át

Balogh Lilla profilképe Balogh Lilla

Csupa magyaros, hazai ízzel emlékezünk meg az államalapítás ünnepéről. Kedvencek, melyek egészen biztosan nosztalgikus hangulatba hoznak. Lássuk, milyen fogásokkal lakunk jól a héten!

Habár a nyárias idő velünk marad, kicsit mérséklődik a hét végére a hőmérséklet, így nem lehet kifogásunk arra, hogy főzőcskézzünk egy nagyot! A hét közepén, augusztus 20-án amúgyis egynapos pihenőnek örülhetünk, és ennek örömére magyaros fogásokat csempészhetünk az asztalra.

Kattints a képre, és nézd meg, mivel készültünk a hétre!

7 fotó

Extra receptajánló:

Ha tetszett ez a cikk, nézd meg legújabb videóinkat is, a legfrissebb tartalmainkért pedig lájkolj minket a Facebookon, és kövess az Instagramon, a Viberen, a TikTokon vagy a YouTube-on!

Hirdetés
Az egyiptomiak egyszerű trükkje, amellyel klíma nélkül is lehűtheted éjszakára a szobát
Hirdetés

Támogatott tartalom

Ne akadj fenn a határon: utazási tippek, ha élelmiszerrel utazol külföldre
Nyár van!

Ne akadj fenn a határon: utazási tippek, ha élelmiszerrel utazol...

Nyáron különösen nagy a jövés-menés határon innen és túl: rengetegen látogatnak idegen országba, hogy felfedezzék az ottani kultúrát, gasztronómiát, természeti csodákat, és egy kicsit magukénak érezzék a helyiek életvitelét. Mint azt tudjuk, egy-egy repülőút során nagyon szigorú előírásoknak kell megfelelni, többek közt a fedélzetre felvihető folyadék mennyiségét meghatározó szabálynak. Na de mi a helyzet az olyan furcsaságokkal, mint hogy Szingapúrba tilos a rágó beutaztatása, vagy hogy nem vihetünk az Ausztráliában élő rokonoknak magyar mézet? Nézzük, mit kell tudni arról, ha hazai ízeket vinnénk magunkkal egy külföldi utazás alkalmával!

Legújabb receptek

húsleves

Csirkeaprólék-leves

A csirkeaprólék-leves igazi klasszikus a magyar konyhában. A neve onnan ered, hogy nem a színhúsból készül, hanem a csirke apróbb részeiből: nyak, farhát, szárnyak, lábak, belsőségek. ...

ázsiai levesek

Korean Army Soup (Budae Jjigae)

Ez a tartalmas koreai raguleves villámgyorsan elkészül és remek felhasználási módja a hűtőben található maradék alapanyagoknak. A Korean Army Soup magyarul nagyjából annyi tesz, mint ...

morzsás süti

Szilvás crumble tejmentesen

A crumble mindig egy jó választás, hiszen ízlés szerinti gyümölccsel el lehet készíteni, és pikk-pakk elkészül. Mi most egy őszre hangolódó fahéjas-szilvásat készítettünk ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept