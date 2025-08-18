7 nap, 7 étel – Egész héten magyaros fogásokkal és hazai ízekkel ünnepeljük augusztus 20-át

Csupa magyaros, hazai ízzel emlékezünk meg az államalapítás ünnepéről. Kedvencek, melyek egészen biztosan nosztalgikus hangulatba hoznak. Lássuk, milyen fogásokkal lakunk jól a héten!

Habár a nyárias idő velünk marad, kicsit mérséklődik a hét végére a hőmérséklet, így nem lehet kifogásunk arra, hogy főzőcskézzünk egy nagyot! A hét közepén, augusztus 20-án amúgyis egynapos pihenőnek örülhetünk, és ennek örömére magyaros fogásokat csempészhetünk az asztalra.

Kattints a képre, és nézd meg, mivel készültünk a hétre!

7 fotó

Extra receptajánló:

Ha tetszett ez a cikk, nézd meg legújabb videóinkat is, a legfrissebb tartalmainkért pedig lájkolj minket a Facebookon, és kövess az Instagramon, a Viberen, a TikTokon vagy a YouTube-on!