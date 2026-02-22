Egy új kutatás kimutatta, mely élelmiszerek váltják ki a leghevesebb allergiás tüneteket. Szakorvos szerint a téves öndiagnózis veszélyes lehet!

Az ételallergia egyre több család életét nehezíti meg, és gyakran már kisgyermekkorban jelentkezik. Egy friss, holland kutatás több száz élelmiszer vizsgálata alapján azt találta, hogy bár sokféle étel okozhat panaszt, a legsúlyosabb reakciók túlnyomó részéért mindössze néhány alapvető élelmiszer a felelős. Az eredmények értelmezésében dr. Balogh Ádám gyermekgyógyász-allergológus segít.

Ez az 5 élelmiszer okozza a legsúlyosabb allergiás reakciókat – Orvos figyelmeztet

Földimogyoró

A földimogyoró-allergia a világon az egyik leggyakoribb és legveszélyesebb ételallergia. Kis mennyiség is kiválthat hirtelen fellépő, életveszélyes reakciót. A tünetek gyorsan romolhatnak, ezért a gyanú esetén mindig orvosi vizsgálat szükséges.

Diófélék

A dió, a mandula, a mogyoró és más olajos magvak szintén az erősen allergén kategóriába tartoznak. A tünetek lehetnek enyhébbek – például viszketés a szájban –, de előfordulhat súlyos ödéma és légzési nehézség is. Sokszor keresztreakciót mutatnak egymással, így a pontos diagnózis különösen fontos.

Halak

A halakhoz kötődő allergiák ritkábban fordulnak elő. Nemcsak fogyasztás, hanem akár az elkészítés közben felszálló gőz is kiválthat tüneteket. Gyakori, hogy a gyermekkorban kialakuló halallergia felnőttkorra sem szűnik meg.

Kagylók

A kagylók – például garnéla, kagyló, rákfélék – a legsúlyosabb reakciókat kiváltó élelmiszerek közé tartoznak. A tünetek gyorsan súlyosbodhatnak, ezért az allergén teljes kerülése az egyetlen biztonságos megoldás. A feldolgozásban és éttermekben gyakori a keresztszennyeződés, ami tovább növeli a kockázatot.

Tojás

Gyermekeknél a tojás az egyik leggyakoribb allergén. Sokszor a sütés-főzés ellenére is okozhat tüneteket, bár a kicsik egy része idővel kinövi.

Fontos azonban, hogy a szülők ne diagnosztizáljanak önállóan, mert a tünetek hátterében intolerancia vagy más emésztési probléma is állhat.

Forrásunk volt.