2026.03.09.

Ekkora csokinyuszit még nem láttál: így készül az Auchan a húsvétra

Prémium sonkák, különleges kalácsok és egy 1 kilós csokinyúl is várja a vásárlókat – mutatjuk, mi kerülhet idén az ünnepi asztalra az Auchan kínálatából.

A húsvéti menü megtervezése sok családban igazi rituálé: előkerülnek a bevált receptek, készül a sonka, fő a tojás, sül a kalács, a gyerekek pedig már a csokinyuszikat számolják. Idén az Auchan kínálatában a hagyományos kedvencek mellett izgalmas újdonságok is helyet kapnak, így mindenki megtalálhatja azt, ami az ünnepi asztalról nem hiányozhat.

Húsvét az Auchanban
Ekkora csokinyuszit még nem láttál: így készül az Auchan a húsvétra

A sonka továbbra is a húsvét sztárja. A választékban megtalálhatók a klasszikus füstölt-főtt, a hagyományosan érlelt, valamint a kötözött sonkák is. Egyre többen keresik az intenzívebb ízvilágú, hosszabban érlelt, akár szárított típusokat is, amelyek különlegesebb karaktert adnak az ünnepi fogásoknak. A kínálat széles árkategóriában mozog, így a gyors hétvégi bevásárlástól a tudatosan megtervezett, prémium menüig mindenre van megoldás.

Receptajánló:

A sonka mellől természetesen nem hiányozhat a friss kalács sem

A klasszikus fonott változat mellett egyre népszerűbbek az ízesített különlegességek: a sós töltött, a túrós-csokicseppes, a citrusos vagy éppen a gyümölcsös kalácsok új színt vihetnek a húsvéti reggelibe. Ha szeretnél kicsit csavarni a megszokott menün, érdemes ezek közül is válogatni.

Ne feledkezzünk meg az édesszájúakról sem

És persze ott vannak az édességek, amelyek nélkül nincs igazi húsvét. A polcokon kisebb-nagyobb csokitojások, nyuszik és ajándékcsomagok sorakoznak, a gyerekek legnagyobb örömére.

Az idei szezon egyik látványos újdonsága az 1 kilogrammos csokinyúl, ami garantáltan központi eleme lehet a húsvéti meglepetéseknek. A kínálatban saját márkás édességek és akciós termékek is helyet kaptak, így könnyebb a költségvetéshez igazítani a bevásárlást.

A tapasztalatok szerint az ünnep előtti napokban élénkül meg igazán a forgalom, ezért érdemes időben beszerezni a friss és szezonális alapanyagokat. A termékek online is megrendelhetők, és Auchan Drive pontokon vagy Auchan CoolBoxokban átvehetők, ami nagy segítség lehet a rohanós hétköznapokban.

Fontos tudni, hogy nagypénteken, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn az áruházak zárva tartanak, a nagyhét többi napján azonban a megszokott nyitvatartás szerint várják a vásárlókat.

Így ha előre tervezel, minden adott ahhoz, hogy az ünnepi asztalra idén is a kedvenc fogásaid kerüljenek – egy kis újdonsággal fűszerezve.

