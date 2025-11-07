Egy forró, hosszú zuhany igazi jutalomnak tűnhet egy stresszes nap után – de a bőröd, a pénztárcád és a Föld szempontjából korántsem mindegy, meddig állsz a víz alatt. Szakértők szerint létezik egy határ, ami után a wellness már inkább káros, mint pihentető.

Az utóbbi időben a közösségi médiát elárasztották a „mindent bele” zuhanyrutinok: hámlasztás, hajpakolás, borotválkozás, arcmaszk, olajozás – mindez akár egy órán át tartó vízfolyás közben. A trend célja az önápolás, mégis egyre több bőrgyógyász figyelmeztet: a túl hosszú zuhany nemhogy nem tesz jót, de akár ártalmas is lehet.

Most kiderül, mennyi ideig is kéne valójában zuhanyoznunk Getty Images

Dr. Nada Elbuluk, a Dél-Kaliforniai Egyetem bőrgyógyász professzora szerint a tisztaság természetesen fontos, hiszen a nap során szennyeződések, baktériumok és elhalt hámsejtek halmozódnak fel a bőrön. Ugyanakkor hangsúlyozza:

A túl hosszú zuhanyozás eltávolítja a bőr természetes olajait, és kiszárítja, irritálja a bőrfelszínt.

A forró víz pedig csak fokozza ezt a hatást.

Szakértőtársa, dr. Mojgan Hosseinipour hozzáteszi: elegendő naponta tisztán tartani a „kritikus pontokat” – a hónaljat, az ágyékot, a lábfejet és az arcot. „A mottóm egyszerű: legyen rövid és gyengéd. A bőrápolás nem a súrolásról, hanem a következetes ápolásról szól.”

A túlzásba vitt zuhany nemcsak a bőrt, hanem a bolygót is megterheli. Egy átlagos zuhanyozás 7-8 percig tart, és kb. 60 liter vizet használunk el – egy 30 perces wellnesszuhany viszont akár 400 litert is elpazarolhat. Mindez nemcsak a vízkészleteket, hanem az energiafelhasználást is növeli, hiszen a víz melegítése és szivattyúzása jelentős terhet ró a környezetre.

A rövidebb zuhanyozás tehát többszörösen megtérül: kevesebb víz, kevesebb energia, alacsonyabb számlák, egészségesebb bőr.

Az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) adatai szerint egy négytagú család napi vízhasználatának akár 25%-a is zuhanyozásból származik, így ha mindössze öt perccel lerövidítjük az időt, évente több száz liter vizet és több tízezer forintnyi energiát takaríthatunk meg.

De akkor mennyi az ideális idő?

A legtöbb bőrgyógyász egyetért: az 5–10 perces, langyos vízzel végzett zuhany az arany középút. Ennyi idő elég a tisztasághoz, de még nem szárítja ki a bőrt.

Ha előre kikészíted a samponodat, tusfürdődet és törölköződet, sőt akár időzítőt is beállítasz, könnyedén tartható ez a határ. A környezeted, a pénztárcád és a bőröd egyaránt hálás lesz érte.

Forrásunk volt.