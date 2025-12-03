Karácsony

Egyre nehezebb összehozni egy baráti találkozót – A Z-generációs fiatalok inkább csak csetelnek

Úgy tűnik, nemcsak a mézeskalács fogy gyorsan, hanem a szabadidőnk is: a Z-generáció közel fele alig jut el egy-két baráti találkozóra havonta. Pedig a kutatás szerint továbbra is a nagy nevetések és a szívtöltő beszélgetések adják a barátság igazi ízét.

Az emberek közel harmada ritkán beszél személyesen a barátaival, a Z-generációs fiatalok 82 százaléka pedig inkább az üzenetküldést és a chatelést részesíti előnyben a telefonhívásokkal szemben. Ennek a korosztálynak a 44%-a havonta már csak néhány alkalommal találkozik a barátaival – derül ki a Jägermeister Orange friss reprezentatív kutatásából1. A felmérés szerint a válaszadók 56 százaléka szerint manapság könnyebb kapcsolatot tartani a barátokkal, mint 10 évvel ezelőtt, ugyanakkor közel kétharmaduk szerint a mély beszélgetések és a nagy nevetések adják a barátság igazi értékét. És mivel az őszinte pillanatok egyre ritkábbak, nem meglepő, hogy a Z-generáció 39 százaléka aggódik amiatt, hogy nem jut ideje találkozni a barátaival az ünnepek alatt.

fiatalok karácsonykor selfie-t készítenek
A Z-generációs fiatalok 82 százaléka az üzenetküldést és a chatelést részesíti előnyben

A Z GENERÁCIÓ SZÍVESEBBEN CHATEL, MINT HOGY FELVEGYE A TELEFONT

Az 1997 és 2009 között született Z-generáció tagjai, vagyis a fiatal felnőttek és a huszonévesek több mint harmada naponta többször is beszél a barátaival online, ám a mindennapokban a döntő többségük – 82 százalékuk – valamilyen üzenetküldő alkalmazást vagy chatprogramot részesít előnyben. Amíg ez a generáció folyamatosan online elérhető, a személyes interakciók száma csökken: 5-ből 2 fiatal havonta négy vagy még ennél is kevesebb alkalommal tud találkozni a barátaival - derül ki a Jägermeister Orange friss reprezentatív kutatásából.

Mindezek ellenére a Z-fiatalok többsége – 65 százalékuk – úgy véli, hogy a barátokkal töltött időt a közös nevetések, a jó hangulat, valamint a mély beszélgetések és lelkizések teszik igazán különlegessé, vagyis az olyan minőségi pillanatok, amelyet általában a személyes találkozásokhoz társítunk. A korosztály 33 százaléka a tartalmas beszélgetéseket részesíti előnyben, míg 32 százalékuk a nevetéssel teli, jó hangulatú időtöltésre voksol.

Az eredmények arra is rámutatnak, hogy az embereknek fontosak a baráti kapcsolatok és a minőségi időtöltés, még ha személyesen nehéz is találkozókat szervezni.

A kutatásban megkérdezettek 32 százaléka aggódott amiatt, hogy nem lesz ideje találkozni a barátaival az ünnepek alatt, és ha csak a Z-generációt nézzük, az ő esetükben ez az arány még magasabb: 39 százalék.

A JÄGERMEISTER ORANGE ÖSZTÖNZI A SZEMÉLYES PILLANATOKAT

Mi lenne, ha a fiatalok bátrabban vennék fel a telefont?

A Jägermeister Orange egy látványos telefonfülkével hívja fel a figyelmet, hogy egy váratlan hívás is új élményeket tartogathat, különösen az ünnepek alatt. Az installáció december 3–6. között a Madách Imre tér 5. alatt várja a járókelőket. A fülke reggel 6 és hajnal 2 óra között minden órában kétszer megcsörren, egészkor és félkor. Aki pedig felveszi, az egyedi ajándékokat nyerhet.

A szerencsések továbbá videóhívásban beszélhetnek Vándornyik Dórával december 3-án és 5-én 17:00 és 18:00 között, aki humorral és őszinte tanácsokkal inspirál a személyes kapcsolatok felelevenítésére. A programot minden nap játékos hostess aktivitások is kiegészítik 16:30 és 18:30 között. Pár száz méterre, december 4-én és 6-án este 8 órától a Központ (Madách Imre út 5.) pedig ingyenes koncertekkel hozza össze az embereket.

