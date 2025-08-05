Mi mindenre jó a WD-40 a ház körül? Nem csak csikorgó alkatrészekre alkalmazható

Ez a klasszikus „bármit-megoldó” spray 1958 óta van jelen az otthonokban – szinte biztos, hogy gyerekként láttunk egy-egy dobozt apánk szerszámosládájában vagy a garázs polcán. A legtöbben úgy ismerjük, mint a tökéletes megoldást a nyikorgó ajtókra vagy rozsdás zsanérokra, de rengeteg más felhasználási módja is van, amire talán még sosem gondoltunk. Íme, tíz meglepő tipp, mire használhatjuk még a WD-40-et otthon.
1. Matricamaradvány eltávolítása
Kevés idegesítőbb dolog van, mint egy makacs matrica, ami nem akar lejönni a frissen vásárolt bögréről vagy kerámiáról. Ne aggódjunk, nem kell örökre együtt élni vele. Egy kis WD-40 segít feloldani a ragasztót, különösen vintage vagy kényes darabokon.
2. Beragadt fióksínek meglazítása
Ha használt bútort vettünk, és a fiókok alig mozdulnak, ne adjuk fel. Egy kis WD-40 a sínekre, és máris könnyedén csúsznak. Régi íróasztaloknál vagy komódoknál aranyat ér ez a trükk.
3. Fém felületek fényesítése
A régi bútorlábak vagy fogantyúk idővel megfakulnak, berozsdásodnak. Egy kis WD-40 viszont visszahozhatja a fényüket.
Fontos, hogy először mindig próbáljuk ki egy nem feltűnő részen, különösen, ha a felület könnyen patinásodik.
4. Kutyabejáró nyikorgásának megszüntetése
Ha a kutyaajtó hangosabb, mint maga az ugatás, itt az ideje egy-két fújásnak. Egy kis kenés a zsanérokra, és újra csendes lesz az átjárás. (Játékokra viszont ne használjuk!)
5. Zsíros edényaljak tisztítása
A sokat használt edények alján megülhet a zsíros lerakódás, amit súrolással sem mindig lehet eltüntetni.
Egy kis WD-40 segít fellazítani a szennyeződést – de utána alaposan és többször mossuk el az edényt mosogatószerrel!
6. Beragadt távirányítógombok kezelése
Ha nem működik egy gomb a távirányítón, mielőtt felhívnánk a szolgáltatót, próbáljunk meg egy csepp WD-40-et használni. Segíthet fellazítani a gombot és újra működésre bírni.
7. A hó letapadásának megakadályozása
Télen, intenzív havazáskor minden perc számít. Ha a hólapátra előre fújunk egy kis WD-40-et, akkor a hó nem tapad meg rajta, így gyorsabban haladhatunk a takarítással.
8. Rúzs eltávolítása ruhából
Egy óvatlan pillanat, és már ott a rúzsfolt a pólón. Szerencsére WD-40-nel megpróbálhatjuk eltüntetni.
Itt is ajánlott használat előtt mindig kipróbálni egy rejtett részen, nehogy károsítsa az anyagot.
9. Smink eltávolítása szőnyegből
Ha leejtjük a púdert vagy az alapozót a szőnyegre, ne essünk pánikba. Előbb porszívózzuk fel a nagy részét, majd óvatosan kezeljük a foltot WD-40-nel – először itt is próbáljuk ki egy kis területen.
10. Virágcserepek összetapadása ellen
Sokan egymásba rakva tárolják a cserepeket a hidegebb hónapokban, ám ezek tavasszal nehezen szedhetők szét. Ha előtte befújjuk WD-40-nel a belső felületüket, sokkal könnyebben elválaszthatók lesznek.