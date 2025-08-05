Otthon

Mi mindenre jó a WD-40 a ház körül? Nem csak csikorgó alkatrészekre alkalmazható

Még ha nem is tartjuk magunkat barkácsolós típusnak, jó eséllyel van otthon egy WD-40-es flakonunk.

Ez a klasszikus „bármit-megoldó” spray 1958 óta van jelen az otthonokban – szinte biztos, hogy gyerekként láttunk egy-egy dobozt apánk szerszámosládájában vagy a garázs polcán. A legtöbben úgy ismerjük, mint a tökéletes megoldást a nyikorgó ajtókra vagy rozsdás zsanérokra, de rengeteg más felhasználási módja is van, amire talán még sosem gondoltunk. Íme, tíz meglepő tipp, mire használhatjuk még a WD-40-et otthon.

1. Matricamaradvány eltávolítása

Kevés idegesítőbb dolog van, mint egy makacs matrica, ami nem akar lejönni a frissen vásárolt bögréről vagy kerámiáról. Ne aggódjunk, nem kell örökre együtt élni vele. Egy kis WD-40 segít feloldani a ragasztót, különösen vintage vagy kényes darabokon.

2. Beragadt fióksínek meglazítása

Ha használt bútort vettünk, és a fiókok alig mozdulnak, ne adjuk fel. Egy kis WD-40 a sínekre, és máris könnyedén csúsznak. Régi íróasztaloknál vagy komódoknál aranyat ér ez a trükk.

3. Fém felületek fényesítése

A régi bútorlábak vagy fogantyúk idővel megfakulnak, berozsdásodnak. Egy kis WD-40 viszont visszahozhatja a fényüket.

Fontos, hogy először mindig próbáljuk ki egy nem feltűnő részen, különösen, ha a felület könnyen patinásodik.

4. Kutyabejáró nyikorgásának megszüntetése

Ha a kutyaajtó hangosabb, mint maga az ugatás, itt az ideje egy-két fújásnak. Egy kis kenés a zsanérokra, és újra csendes lesz az átjárás. (Játékokra viszont ne használjuk!)

5. Zsíros edényaljak tisztítása

A sokat használt edények alján megülhet a zsíros lerakódás, amit súrolással sem mindig lehet eltüntetni.

Egy kis WD-40 segít fellazítani a szennyeződést – de utána alaposan és többször mossuk el az edényt mosogatószerrel!

6. Beragadt távirányítógombok kezelése

Ha nem működik egy gomb a távirányítón, mielőtt felhívnánk a szolgáltatót, próbáljunk meg egy csepp WD-40-et használni. Segíthet fellazítani a gombot és újra működésre bírni.

7. A hó letapadásának megakadályozása

Télen, intenzív havazáskor minden perc számít. Ha a hólapátra előre fújunk egy kis WD-40-et, akkor a hó nem tapad meg rajta, így gyorsabban haladhatunk a takarítással.

8. Rúzs eltávolítása ruhából

Egy óvatlan pillanat, és már ott a rúzsfolt a pólón. Szerencsére WD-40-nel megpróbálhatjuk eltüntetni.

Itt is ajánlott használat előtt mindig kipróbálni egy rejtett részen, nehogy károsítsa az anyagot.

9. Smink eltávolítása szőnyegből

Ha leejtjük a púdert vagy az alapozót a szőnyegre, ne essünk pánikba. Előbb porszívózzuk fel a nagy részét, majd óvatosan kezeljük a foltot WD-40-nel – először itt is próbáljuk ki egy kis területen.

10. Virágcserepek összetapadása ellen

Sokan egymásba rakva tárolják a cserepeket a hidegebb hónapokban, ám ezek tavasszal nehezen szedhetők szét. Ha előtte befújjuk WD-40-nel a belső felületüket, sokkal könnyebben elválaszthatók lesznek.

Forrásunk volt.

