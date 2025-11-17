Krémes, habos, csokoládés – egy torta mindig ünnep. Egy pillanat, amit mindannyian a boldogsággal és a biztonsággal kötünk össze. A 18. születésnapi torta viszont még annál is nagyobb jelentőséggel bír, hiszen a felnőtt élet küszöbét, a nagy tervek és lehetőségek kezdetét jelképezi.

Van valami utánozhatatlanul jó érzés egy szelet krémes, édes tortában. Családi ünnepek, baráti nevetések, és persze a nagy mérföldkövek elmaradhatatlan kelléke. Gondoljunk csak bele: egy 18. születésnapi torta! A gyertyák, a kívánság, az ígéret, hogy valami új és izgalmas kezdődik.

Egy szelet torta, ami másképp esik jól Világszép Alapítvány

Azonban ez a pillanat nem mindenkinek ennyire édes.

A gyermekotthonban élő fiatalok számára a 18. születésnapjuk gyakran a teljes bizonytalanságot jelenti.

A rendszer hivatalosan elengedi a kezüket, és támogató család, biztonságos háttér és felkészülés nélkül kellene elindulniuk az önálló életben.

A Világszép Alapítvány pontosan azért jött létre, hogy ezeknek a fiataloknak építsen valódi védőhálót. Mentorprogrammal, támogatott lakhatással és tanulmányi ösztöndíjjal segítik őket az óvodás kortól a felnőtté válásig.

Tények Míg a megdöbbentő országos adat szerint az állami gondozásból kikerülők 40%-a élete során megtapasztalja a hajléktalanságot, addig a Világszép által hosszú távon támogatott fiataloknál ez az arány mindössze 2%.

Ahhoz, hogy a Világszép Alapítvány folytatni tudja ezt a munkát, és még több fiatalnak nyújthasson biztonságos kezdést, most egy különleges kampánnyal kérik a vásárlók arra, hogy akár csak egy szelet torta árával támogassák munkáját, ITT.