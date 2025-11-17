Egy szelet torta, ami másképp esik jól

Van valami utánozhatatlanul jó érzés egy szelet krémes, édes tortában. Családi ünnepek, baráti nevetések, és persze a nagy mérföldkövek elmaradhatatlan kelléke. Gondoljunk csak bele: egy 18. születésnapi torta! A gyertyák, a kívánság, az ígéret, hogy valami új és izgalmas kezdődik.
Azonban ez a pillanat nem mindenkinek ennyire édes.
A gyermekotthonban élő fiatalok számára a 18. születésnapjuk gyakran a teljes bizonytalanságot jelenti.
A rendszer hivatalosan elengedi a kezüket, és támogató család, biztonságos háttér és felkészülés nélkül kellene elindulniuk az önálló életben.
A Világszép Alapítvány pontosan azért jött létre, hogy ezeknek a fiataloknak építsen valódi védőhálót. Mentorprogrammal, támogatott lakhatással és tanulmányi ösztöndíjjal segítik őket az óvodás kortól a felnőtté válásig.
Ahhoz, hogy a Világszép Alapítvány folytatni tudja ezt a munkát, és még több fiatalnak nyújthasson biztonságos kezdést, most egy különleges kampánnyal kérik a vásárlók arra, hogy akár csak egy szelet torta árával támogassák munkáját, ITT.