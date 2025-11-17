Gasztro

2025.11.17.

Egy szelet torta, ami másképp esik jól

Hirdetés profilképe Hirdetés

Krémes, habos, csokoládés – egy torta mindig ünnep. Egy pillanat, amit mindannyian a boldogsággal és a biztonsággal kötünk össze. A 18. születésnapi torta viszont még annál is nagyobb jelentőséggel bír, hiszen a felnőtt élet küszöbét, a nagy tervek és lehetőségek kezdetét jelképezi.

Van valami utánozhatatlanul jó érzés egy szelet krémes, édes tortában. Családi ünnepek, baráti nevetések, és persze a nagy mérföldkövek elmaradhatatlan kelléke. Gondoljunk csak bele: egy 18. születésnapi torta! A gyertyák, a kívánság, az ígéret, hogy valami új és izgalmas kezdődik.

kép egy tortáról
Egy szelet torta, ami másképp esik jól
Világszép Alapítvány

Azonban ez a pillanat nem mindenkinek ennyire édes.

A gyermekotthonban élő fiatalok számára a 18. születésnapjuk gyakran a teljes bizonytalanságot jelenti.

A rendszer hivatalosan elengedi a kezüket, és támogató család, biztonságos háttér és felkészülés nélkül kellene elindulniuk az önálló életben.

A Világszép Alapítvány pontosan azért jött létre, hogy ezeknek a fiataloknak építsen valódi védőhálót. Mentorprogrammal, támogatott lakhatással és tanulmányi ösztöndíjjal segítik őket az óvodás kortól a felnőtté válásig.

Tények

Míg a megdöbbentő országos adat szerint az állami gondozásból kikerülők 40%-a élete során megtapasztalja a hajléktalanságot, addig a Világszép által hosszú távon támogatott fiataloknál ez az arány mindössze 2%.

Ahhoz, hogy a Világszép Alapítvány folytatni tudja ezt a munkát, és még több fiatalnak nyújthasson biztonságos kezdést, most egy különleges kampánnyal kérik a vásárlók arra, hogy akár csak egy szelet torta árával támogassák munkáját, ITT.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

krémleves

Selymes, sült édesburgonya-krémleves

A sütőben karamellizálódó édesburgonya mély, édeskés íze még krémesebbé és gazdagabbá teszi ezt a levesklasszikust. Ha szeretnél egy igazán melengető, illatos fogást, ami egyszerre ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

kép egy tortáról
Gasztro

Egy szelet torta, ami másképp esik jól

Krémes, habos, csokoládés – egy torta mindig ünnep. Egy pillanat, amit mindannyian a boldogsággal és a biztonsággal kötünk össze. A 18. születésnapi torta viszont még annál is nagyobb jelentőséggel bír, hiszen a felnőtt élet küszöbét, a nagy tervek és lehetőségek kezdetét jelképezi.

Hirdetés
Steak fűszerezése
Gasztro

Steak-kisokos: minden, amit erről az elegáns, de mégsem bonyolult fogásról...

„Úrimuri, pasis dolog, a gazdagok privilégiuma" - gondolják sokan a steakfogyasztásról, azonban ennél sokkal árnyaltabb a marha legnemesebb húsrészeihez való viszonyunk. Sok sztereotípia övezi a steakek világát (amik ugyan féligazságot rejtenek), de korántsem csak egy státuszszimbólumról van szó, hanem az átlagember számára is elérhető, az ünnepi és kivételes alkalmak főfogásáról, aminek elkészítésébe az is bátran belevághat, aki életében először fog húscsipeszt. Steak-kisokosunk végigkalauzol a steakek szövevényes útvesztőiben, hogy ne csak az éttermek kínálatát böngészve akadjon meg rajta a szemed, hanem a Tesco húspultjából is magabiztosan kérhesd ki.

Hirdetés
Baklava
Gasztro

A világ talán legismertebb pisztáciás édessége: ismerd meg a történetét

Van a világon egy desszert, amely édes illatával, aranyló rétegeivel és lágy szirupjával nemcsak édesség, hanem egy utazás ígérete is. A baklava minden falatjában ott a török napfény, a bazárok nyüzsgése és a vendégszeretet melege. Az illatos pisztácia, a papírvékony tésztarétegek és a lassan lecsorgó szirup Törökország ízeinek és ritmusának közös története.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept