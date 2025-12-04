Dobjuk fel különleges körettel és mártással a karácsonyi sült húsokat: készítsünk túrófánkot és szilvamártást a rozé kacsamell mellé

Hogy mitől lesz igazán ünnepi egy fogás, az az alapanyagok minőségén és az átgondolt összeválogatásukon múlik, és persze azon is, hogy mennyire merünk bátran játszani az ízekkel.
Sós túrófánk
Mi a kacsa mellé most egy olyan köretet készítettünk, amelynek inkább az édes változata terjedt el a köztudatban, pedig a cukor sóval való helyettesítéséből egy teljesen más ételt kapunk, melyet akár köretként, akár húsmentes főételként is értelmezhetünk. Ez a sós túrófánk, amely lehet nagyon elegáns sült hús kísérőjeként és lehet nagyon egyszerű, ha magában fogyasztjuk.
Tipp: ha nem sütünk hozzá húst, akkor készítsünk mellé egy zöldfűszeres, fokhagymás mártogatóst és egy bögre forró teát. Téli bekuckózós estéken telitalálat vacsorára.
A túrófánk mellé rozé kacsamellet készítettünk
A kacsamellet nevezhetjük a kacsa legnemesebb részének. Többféle módon készíthető, de ha megtartanánk a szaftosságát, és igazán elegáns módon szeretnénk felhasználni, akkor válasszuk a rozéra sütött formáját. Ha így készítjük, nemcsak hamar elkészül, de csodálatosan rózsaszín lesz a színe, és minden ízletes szaft a húsban marad. A fűszerezést nem kell túlzásba vinni, mi meglocsoltuk a Vénusz PLUSZ Fokhagymás Fűszerolajával, sóztuk és borsoztuk.
A szilvamártást pedig vörösborral párosítottuk
Az étel megkoronázásaként készítettünk egy fűszeres, vörösboros szilvamártást is, amely igazán gazdag és karakteres, így nagyon jól passzol a kacsa szintén karakteres ízéhez. Feljebb már említettük, hogy az édes és sós kombinációja egy kevés alkohollal párosítva igazán emeli egy étel ünnepélyességét és eleganciáját. Ehhez az fogáshoz ez a különleges mártás adja hozzá mindezeket.
Ha szeretnétek elkészíteni, itt találjátok a rozé kacsamell sós túrófánkkal és vörösboros szilvamártással receptjét!