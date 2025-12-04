Dobjuk fel különleges körettel és mártással a karácsonyi sült húsokat: készítsünk túrófánkot és szilvamártást a rozé kacsamell mellé

A sós és édes kombinációja, pláne alkohollal, jelen esetben borral párosítva, igazán kifinomult ízeket eredményez, ezért az ezeket tartalmazó fogásokat bátran nevezhetjük ünnepinek. Tovább fokozhatjuk egy fogás ünnepélyességét, ha olyan köretekkel, mártásokkal extrázzuk a sült kacsát, melyek nem mindennap kerülnek az asztalra.

Hogy mitől lesz igazán ünnepi egy fogás, az az alapanyagok minőségén és az átgondolt összeválogatásukon múlik, és persze azon is, hogy mennyire merünk bátran játszani az ízekkel.

Sós túrófánk

Mi a kacsa mellé most egy olyan köretet készítettünk, amelynek inkább az édes változata terjedt el a köztudatban, pedig a cukor sóval való helyettesítéséből egy teljesen más ételt kapunk, melyet akár köretként, akár húsmentes főételként is értelmezhetünk. Ez a sós túrófánk, amely lehet nagyon elegáns sült hús kísérőjeként és lehet nagyon egyszerű, ha magában fogyasztjuk.

Tipp: ha nem sütünk hozzá húst, akkor készítsünk mellé egy zöldfűszeres, fokhagymás mártogatóst és egy bögre forró teát. Téli bekuckózós estéken telitalálat vacsorára.

Rozé kacsamell sós túrófánkkal és vörösboros szilvamártással, receptért kattints a képre!

Tipp: a sütéshez válasszuk a Vénusz Sütőolajat, mely semleges íze és magas füstpontja miatt kiválóan alkalmas a bő olajban készült ételekhez.

A túrófánk mellé rozé kacsamellet készítettünk

A kacsamellet nevezhetjük a kacsa legnemesebb részének. Többféle módon készíthető, de ha megtartanánk a szaftosságát, és igazán elegáns módon szeretnénk felhasználni, akkor válasszuk a rozéra sütött formáját. Ha így készítjük, nemcsak hamar elkészül, de csodálatosan rózsaszín lesz a színe, és minden ízletes szaft a húsban marad. A fűszerezést nem kell túlzásba vinni, mi meglocsoltuk a Vénusz PLUSZ Fokhagymás Fűszerolajával, sóztuk és borsoztuk.

Rozé kacsamell sós túrófánkkal és vörösboros szilvamártással, receptért kattints a képre!

A szilvamártást pedig vörösborral párosítottuk

Az étel megkoronázásaként készítettünk egy fűszeres, vörösboros szilvamártást is, amely igazán gazdag és karakteres, így nagyon jól passzol a kacsa szintén karakteres ízéhez. Feljebb már említettük, hogy az édes és sós kombinációja egy kevés alkohollal párosítva igazán emeli egy étel ünnepélyességét és eleganciáját. Ehhez az fogáshoz ez a különleges mártás adja hozzá mindezeket.

Ha szeretnétek elkészíteni, itt találjátok a rozé kacsamell sós túrófánkkal és vörösboros szilvamártással receptjét!