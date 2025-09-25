Hogyan ismerjük fel a sok káposzta közül azt, ami nincs agyonvegyszerezve?

A káposztakínálat egyre bőségesebb a piacon és a szupermarketekben is, ráadásul ha szeretnénk savanyítással is foglalkozni, akkor itt az ideje a káposztavásárlásnak. Mai Napi Tippünk segít abban, hogyan tudod megkülönböztetni a vegyszermentes káposztát attól, amit agyonkezeltek.

A káposzta már javában fellehető a zöldségkínálatban, és nemcsak az egészségre gyakorolt jótékony hatásai miatt érdemes beiktatni az őszi-téli étrendbe, hanem azért is, mert változatosan, finoman elkészíthető alapanyag. Lássuk, hogyan lehet felismerni a vegyszermentes káposztát!

Hogyan ismerjük fel a vegyszermentes káposztát?

A káposztafélék a keresztesvirágúak rendjébe sorolódnak. A legismertebb talán a fejes káposzta, de nem szabad megfeledkezni a lilakáposztáról, a kelkáposztáról, a karalábéról, a kínai- és fodros kelről, a brokkoliról és a karfiolról sem, mert igen, utóbbiak is a káposztafélének minősülnek.

Az a fránya nitrát

Mint tudjuk, a nitrátot előszeretettel alkalmazzák a zöldségtermesztés során, hiszen ennek „köszönhetően" a termések gyorsabban beérnek, és nagyobbak, mutatósabbak lesznek.

Ez az anyag nagy mennyiségben káros az egészségünkre, ami a káposzta esetében leginkább a gyökerekben és a felszíni levelekben lehet jelen. Ezeket a részeit lehetőség szerint ne is fogyasszuk el.

Mire figyelj vásárlás során?

A zöldségnek káposztaillatúnak kell lennie, óvakodjunk azoktól, amiknél bármilyen más mesterséges illatot vélünk felfedezni.

A leveleknek épeknek, sérülésmentesnek kell lenniük, és legyen jellegzetes formájuk és színük.

Valamint a külső levelek ne legyenek szárazak ,

, a fehér és lila fajtáknál pedig figyeljünk arra, hogy csillogjanak!

Hogyan hat a nitrát a testünkre?

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a nitrátok „biztonságos” bevitele napi 5 mg testsúlykilogrammonként. Tehát egy 60 kg súlyú személy számára nem okoz problémát, ha 300 mg nitrátot fogyaszt étellel, ami körülbelül 400 g friss káposztának felel meg.

Ha pedig eltávolítjuk a gyökerét és a felszíni leveleket, a nitrátok mennyisége grammonként csökken a káposztában.

A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy nincs ok az aggodalomra, mivel nem minden káposztafejet kezelnek vegyszerrel. Egyszerűen csak óvatosnak kell lenni azokkal a fejekkel, amelyeket szerves és ásványi műtrágyákkal etettek, hogy gyorsabban és nagyobbra nőjenek.

Forrásunk volt.