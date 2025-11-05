Otthon

2025.11.05.

Több élelmiszerlánc sem nyit ki december 24-én, a Lidl és a Tesco is döntött

A december 24-i nyitvatartás évek óta vita tárgya, az idei vezetői döntések is kezdenek megszületni azzal kapcsolatban, nyitva vagy zárva lesznek-e a boltok szenteste.

Sorban érkeznek a hírek a 2025-ös ünnepi nyitvatartást illetően: vajon mely boltok tartanak zárva szenteste illetve a karácsony többi napján annak érdekében, hogy alkalmazottaik pihenni tudjanak?

karácsonyi díszvásárlás kisgyerekkel
Lidl

A Lidl vezetősége 2023-ban indított egy kezdeményezést, melynek célja, hogy munkavállalói nyugodtan készülődhessenek, és szeretteik körében tölthessék az egyik legfontosabb keresztény ünnepet, és ez idén sem változik - írja a Startlap.

Így döntött a Lidl:

Idén, 2025-ben sem nyitnak ki a Lidl üzletei karácsonykor, így 2025. december 24-én, 25-én és 26-án is zárva tartanak, országszerte.
  • december 23-án országszerte 22:00 óráig taratnak nyitva,
  • december 27-én (szombat) már a megszokott nyitvatartással üzemelnek.

Tesco

  • december 23-án tovább tartanak nyitva,
  • december 24-én rövidített nyitvatartással délig lesznek nyitva,
  • december 25-26-án zárva tartanak,
  • december 27-én, a szombati nyitvatartási rend szerint üzemelnek.

A Tesco minden áruháza 2025. december 31-én egységesen 18 órakor zár, január 1-jén pedig zárva lesznek.

Jysk

  • december 22-én és 23-án a szokásos nyitvatartás szerint várják a vásárlókat,
  • december 24-26-ig zárva tartanak,
  • december 27-én nyitnak ismét.

Rossmann

  • december 23-án, kedden hosszított nyitvatartással várják a vásárlókat,
  • december 24-26-ig zárva tartanak,
  • december 27-én a szombati nyitvatartási rend lesz érvényben.

Forrásunk volt.

