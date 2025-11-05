Több élelmiszerlánc sem nyit ki december 24-én, a Lidl és a Tesco is döntött

Sorban érkeznek a hírek a 2025-ös ünnepi nyitvatartást illetően: vajon mely boltok tartanak zárva szenteste illetve a karácsony többi napján annak érdekében, hogy alkalmazottaik pihenni tudjanak?
Lidl
A Lidl vezetősége 2023-ban indított egy kezdeményezést, melynek célja, hogy munkavállalói nyugodtan készülődhessenek, és szeretteik körében tölthessék az egyik legfontosabb keresztény ünnepet, és ez idén sem változik - írja a Startlap.
Így döntött a Lidl:
- december 23-án országszerte 22:00 óráig taratnak nyitva,
- december 27-én (szombat) már a megszokott nyitvatartással üzemelnek.
Tesco
- december 23-án tovább tartanak nyitva,
- december 24-én rövidített nyitvatartással délig lesznek nyitva,
- december 25-26-án zárva tartanak,
- december 27-én, a szombati nyitvatartási rend szerint üzemelnek.
A Tesco minden áruháza 2025. december 31-én egységesen 18 órakor zár, január 1-jén pedig zárva lesznek.
Jysk
- december 22-én és 23-án a szokásos nyitvatartás szerint várják a vásárlókat,
- december 24-26-ig zárva tartanak,
- december 27-én nyitnak ismét.
Rossmann
- december 23-án, kedden hosszított nyitvatartással várják a vásárlókat,
- december 24-26-ig zárva tartanak,
- december 27-én a szombati nyitvatartási rend lesz érvényben.