Vásárlás

2025.10.15.

Indul a diszkontok háborúja: szó szerint brutálisan olcsó áruházlánc nyílt Budapesten

Nosalty profilképe Nosalty

Évek óta a Lidl, az Aldi és a Penny uralja az élelmiszerpiacot. Most nagyon úgy néz ki, hogy egy új versenyző is beszállna a harcba.

A vásárlók szeretik az olcsó, gyors és praktikus bevásárlási lehetőségeket. Ezt kínálja Budapest legújabb diszkontlánca, a Brutál Diszkont.

Bevásárló nő
Egyre több Brutál Diszkont nyílik Budapesten

Ahogy az nlc.hu írja:

Amint betér az ember, rögtön feltűnik a raktárszerű környezet. Nincs letisztult dizájn, nincs jól megkomponált vásárlói élmény, viszont van alacsony ár, gyors kiszolgálás, és funkcionális választék. Reggel 6-tól akár este 11-ig is nyitva lehetnek egyes üzletek, így a munka előtti vagy utáni gyors bevásárlások is beleférnek. Ez az, amit a Brutál Diszkont kínál, Budapest legújabb áruháza.

A cég nagy tételben vásárol gyártóktól és forgalmazóktól, így tudnak márkás termékeket lényegesen olcsóbban adni. A háztartási vegyiáruk és kozmetikumok, mint a mosószerek, öblítők, tusfürdők és tisztítószerek nem ritkán töredék áron kaphatóak. A kínálat nem állandó, de mindig alacsony árakon lehet hozzájutni a termékekhez.

Egyelőre csak Budapesten terjeszkednek, de a fővárosban már 15 üzletet nyitottak.

Forrásunk volt.

