2025.08.16.

Egészségügyi okokból tilos használni ezt a tartósítószert befőzéshez

Korábban ez volt a legelterjedtebb és az egyik legkedveltebb tartósítószer, ma már azonban nem engedélyezett a használata.

A nem megfelelő körülmények közt elrakott vagy tárolt befőttek, lekvárok, valamint savanyúk komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, ezért fontos a megfelelő tartósítás.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) összegyűjtötte a honlapján az otthoni tartósítás legfontosabb tudnivalóit, ezt vesszük sorra:

barackjam
A szalicilt tilos használni tartósítószerként befőzéshez
  1. Kizárólag egészséges, ép alapanyagokkal dolgozzunk.
  2. Sérült, rothadó, penészes, szokatlan szagú, állagú zöldséget, gyümölcsöt ne használjunk a befőzéshez.

Az otthoni tartósításkor többféle módszer is alkalmazható

A leggyakoribb eljárások közé tartozik a lekvárok és dzsemek főzése, a befőttek, kompótok és gyümölcslevek eltevése hőkezeléssel, valamint a savanyúságok tartósítása ecetes vagy sós lében. Népszerű és hatékony technika továbbá az aszalás – amely során a termék víztartalma csökken –, valamint a fagyasztás, amely minimális mértékben változtatja meg az élelmiszerek szerkezetét. 

Házi tartósításra használható a citromsav, a borkősav és az aszkorbinsav, amelyek az ízesítés mellett a fehér húsú gyümölcsök barnulását is megakadályozzák.

Tartósítószerek, például nátrium-benzoát alkalmazása csak indokolt esetben és az előírt mennyiségben ajánlott. 

Korábban a legelterjedtebb tartósítószer a szalicil volt, azonban ismert egészségkárosító hatásai miatt (például allergia, asztma, gyomorfekély) már nem engedélyezett a használata.

A biztonságos tartósítás egyik legfontosabb feltétele a megfelelő higiéniai körülmények biztosítása. Az első lépés a befőttes üvegek és fedők alapos tisztítása és sterilizálása, amely történhet 10 percig történő forralással, sütőben történő hőkezeléssel (150°C, 20 perc) vagy gőzöléssel. A hőkezelés különösen fontos, hiszen ez segít elpusztítani azokat a mikroorganizmusokat, amelyek az élelmiszerek romlását vagy megbetegedést okozhatnak.

Tartsuk szem előtt: az élelmiszerbiztonsági szabályok betartásának elmulasztása súlyos megbetegedésekhez vezethet!

Forrásunk volt.

Az egyiptomiak egyszerű trükkje, amellyel klíma nélkül is lehűtheted éjszakára a szobát
